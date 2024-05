Giá vàng hôm nay 2/5/2024: Vàng SJC có thể giảm sâu sau kỳ nghỉ lễ

Giá vàng có thể giảm sâu - Ảnh minh họa: Vietnamnet

Theo thông tin từ Vietnamnet, giá vàng hôm nay giao ngay trên thị trường thế giới ở mức 2.291 USD/ounce. Vàng giao tháng 6 năm 2024 trên sàn Comex New York ở mức 2.304 USD/ounce.

Giá vàng thế giới tối 1/5 cao hơn khoảng 11,1% (228 USD/ounce) so với cuối năm 2023. Vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng ở mức 71 triệu đồng/lượng (đã bao gồm thuế và phí), thấp hơn khoảng 14,2 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước tính tới cuối giờ chiều phiên 26/4 (trước kỳ nghỉ lễ).

Vàng thế giới giảm mạnh chủ yếu do đồng USD tăng vọt. Chỉ số DXY (đo lường biến động của đồng bạc xanh so với 6 đồng tiền chủ chốt), vào lúc 17h25 ngày 1/5 trên thị trường Mỹ tăng vọt lên gần 106,35 điểm, so với mức 105,5 điểm hôm 29/4.

Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 2 năm vượt ngưỡng chủ chốt 5%.

Đồng bạc xanh và lợi tức trái phiếu kho bạc Mỹ tăng vọt do giới đầu tư lo ngại Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ giữ lãi suất ở mức cao trong thời gian dài hơn.

Lo ngại này càng có cơ sở sau khi Bộ Lao động Mỹ hôm 30/4 cho biết, chỉ số chi phí nhân công - một thước đo tiền lương và chế độ của người lao động - tăng 1,2% trong quý I, cao hơn mức dự báo 1% mà các nhà kinh tế học đưa ra trong một cuộc khảo sát của hãng tin Dow Jones.

Tiền lương tăng mạnh cũng đồng nghĩa áp lực lạm phát còn lớn. Nó khiến giới đầu tư đánh cược vào khả năng Fed sẽ tiếp tục trì hoãn việc giảm lãi suất, kéo dài tới cuối năm nay, thậm chí đầu năm sau.

Trước đó, một quan chức Fed còn cho rằng, Fed nên tăng lãi suất thêm nữa để kiềm chế lạm phát.

Nước Mỹ đã có một cuộc chiến kéo dài chống lại lạm phát, sau khi giá cả hàng hóa tăng điểm tới hơn 9% vào tháng 6/2022. Cho tới thời điểm hiện tại, lạm phát đã được kéo xuống khá nhiều, nhưng vẫn còn xa so với mục tiêu 2%.