Netizen đồng loạt kêu gọi 'tẩy chay' siêu mẫu Minh Tú, nghi vấn có liên quan đến câu chuyện 'chiếc túi Xà Leo' năm xưa?

Quay lại drama "chiếc túi Chanel" cách đây 2 năm, người mẫu TyhD từng công khai tố một nàng á hậu hống hách bị mất túi Chanel và la lớn để tìm kiếm: 'Cái túi Xà Leo, cái túi Xà Leo của em'. Ngoài TyhD, Lê Thanh Thảo còn lên bài cho biết, á hậu này có thái độ dường như vu oan cho cô. Dù không chỉ đích danh, nhưng nhiều người đã đoán cái tên được đề cập không ai khác chính là siêu mẫu Hoàng Thùy.

Lê Thanh Thảo và TyhD gây xôn xao với câu chuyện Chiếc Túi Chanel - Ảnh: Internet

Mới đây nhất, không hiểu lý do vì sao Hoàng Thùy lại bất ngờ 'đào' lại chuyện cũ với dòng caption ẩn ý: 'Where is my bag, where". Chưa hết, bên dưới phần bình luận, siêu mẫu Hoàng Thùy đích thân kể lại từng tình tiết trong sự việc năm xưa. Drama một lần nữa được khơi màu, hàng loạt những cái tên đình đám của giới thời trang trong câu chuyện năm nào cũng theo đó cũng được netizen gọi tên.