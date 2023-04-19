Netizen đồng loạt kêu gọi 'tẩy chay' siêu mẫu Minh Tú, nghi vấn có liên quan đến câu chuyện 'chiếc túi Xà Leo' năm xưa?

Sao Việt 19/04/2023 16:27

Minh Tú bị netizen tràn vào trang cá nhân, đồng loạt kêu gọi 'tẩy chay' khiến nhiều dân tình hoang mang tột đột.

Mới đây, trên trang cá nhân của siêu mẫu Minh Tú, một số cộng đồng mạng bất ngờ ồ ạt kêu gọi tẩy chay người đẹp. Cụ thể, rất nhiều người để lại bình luận cùng nội dung rằng: 'Kêu gọi phong sát hoa hậu minh tú vì bệnh ngáo quyền lực và bầy đàn đố kị người khác'.

Netizen đồng loạt kêu gọi 'tẩy chay' siêu mẫu Minh Tú, nghi vấn có liên quan đến câu chuyện 'chiếc túi Xà Leo' năm xưa? - Ảnh 1
Siêu mẫu Minh Tú - Ảnh: FBNV
Netizen đồng loạt kêu gọi 'tẩy chay' siêu mẫu Minh Tú, nghi vấn có liên quan đến câu chuyện 'chiếc túi Xà Leo' năm xưa? - Ảnh 2
Netizen đồng loạt kêu gọi tẩy chay Minh Tú - Ảnh: Chụp màn hình

Theo tìm hiểu, nguyên nhân việc nhiều người đồng loạt đòi 'tẩy chay' Minh Tú vì cho rằng người đẹp đã kéo bè phái trong showbiz Việt. Bởi trong các bình luận kêu gọi "tẩy chay", netizen đều đồng loạt gọi tên các người mẫu có liên quan đến vụ 'Chiếc Túi Chanel' từng làm dậy sóng làng giải trí Việt một thời. 

Quay lại drama "chiếc túi Chanel" cách đây 2 năm, người mẫu TyhD từng công khai tố một nàng á hậu hống hách bị mất túi Chanel và la lớn để tìm kiếm: 'Cái túi Xà Leo, cái túi Xà Leo của em'. Ngoài TyhD, Lê Thanh Thảo còn lên bài cho biết, á hậu này có thái độ dường như vu oan cho cô. Dù không chỉ đích danh, nhưng nhiều người đã đoán cái tên được đề cập không ai khác chính là siêu mẫu Hoàng Thùy.

Netizen đồng loạt kêu gọi 'tẩy chay' siêu mẫu Minh Tú, nghi vấn có liên quan đến câu chuyện 'chiếc túi Xà Leo' năm xưa? - Ảnh 3
Lê Thanh Thảo và TyhD gây xôn xao với câu chuyện Chiếc Túi Chanel - Ảnh: Internet

Mới đây nhất, không hiểu lý do vì sao Hoàng Thùy lại bất ngờ 'đào' lại chuyện cũ với dòng caption ẩn ý: 'Where is my bag, where". Chưa hết, bên dưới phần bình luận, siêu mẫu Hoàng Thùy đích thân kể lại từng tình tiết trong sự việc năm xưa. Drama một lần nữa được khơi màu, hàng loạt những cái tên đình đám của giới thời trang trong câu chuyện năm nào cũng theo đó cũng được netizen gọi tên.

Netizen đồng loạt kêu gọi 'tẩy chay' siêu mẫu Minh Tú, nghi vấn có liên quan đến câu chuyện 'chiếc túi Xà Leo' năm xưa? - Ảnh 4
Hoàng Thùy đào lại drama túi Chanel năm nào khiến fan sắc đẹp dậy sóng - Ảnh: Chụp màn hình
Netizen đồng loạt kêu gọi 'tẩy chay' siêu mẫu Minh Tú, nghi vấn có liên quan đến câu chuyện 'chiếc túi Xà Leo' năm xưa? - Ảnh 5
Nữ siêu mẫu Hoàng Thùy - Ảnh: FNNV

Hiện tại, sự việc chiếc túi Chanel và drama trong làng mẫu Việt đang được dân tình luân phiên 'đào bới' tranh cãi chuyện ai đúng ai sai. Bên cạnh những nhân vật chính trong câu chuyện trên thì nhiều nhân vật khác cũng bị netizen 'gọi tên' và kêu gọi 'tẩy chay', điển hình như siêu mẫu Minh Tú. Dù không làm gì nhưng nàng siêu mẫu này vẫn "dính đạn lạc".

Netizen đồng loạt kêu gọi 'tẩy chay' siêu mẫu Minh Tú, nghi vấn có liên quan đến câu chuyện 'chiếc túi Xà Leo' năm xưa? - Ảnh 6
Minh Tú "nằm không cũng dính đạn" bị nhiều người đòi tẩy chay vì drama của làng mẫu Việt - Ảnh: FBNV
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Từ khóa:   Hoa hậu Minh Tú Hoàng Thùy Minh Tú bị tẩy chay

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