Hôm 20/5, Nam Thư vui mừng cho biết cô đã mở được học viện đào tạo diễn viên nhí sau nhiều năm ấp ủ. Thông qua những lớp học diễn xuất này, sao phim Chạy Đi Rồi Tính mong muốn giúp các bạn trẻ hiểu rõ hơn về bản thân và tìm cách giải quyết những vấn đề trong cuộc sống. Loạt sao Việt đã có mặt tại sự kiện chúc mừng cho hành trình mới của nữ diễn viên.

Nam Thư lên chức cô giáo.

Đáng chú ý khi Nam Thư liên tục có hành động ôm ấm và cử chỉ thân mật với một số đồng nghiệp nam, đặc biệt là đồng nghiệp nam đã có gia đình khiến khán giả nóng mặt. Phần lớn chỉ trích cô hành động thân mật thái quá tuy nhiên một số ít cũng cho rằng Nam Thư chỉ đang thân thiện với đồng nghiệp đến chúc mừng cô.