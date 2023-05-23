Sẽ chẳng có gì đáng nói khi cô có hành động thân thiết thái quá với đồng nghiệp nam đã có vợ.
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Hôm 20/5, Nam Thư vui mừng cho biết cô đã mở được học viện đào tạo diễn viên nhí sau nhiều năm ấp ủ. Thông qua những lớp học diễn xuất này, sao phim Chạy Đi Rồi Tính mong muốn giúp các bạn trẻ hiểu rõ hơn về bản thân và tìm cách giải quyết những vấn đề trong cuộc sống. Loạt sao Việt đã có mặt tại sự kiện chúc mừng cho hành trình mới của nữ diễn viên.
Đáng chú ý khi Nam Thư liên tục có hành động ôm ấm và cử chỉ thân mật với một số đồng nghiệp nam, đặc biệt là đồng nghiệp nam đã có gia đình khiến khán giả nóng mặt. Phần lớn chỉ trích cô hành động thân mật thái quá tuy nhiên một số ít cũng cho rằng Nam Thư chỉ đang thân thiện với đồng nghiệp đến chúc mừng cô.
Bên cạnh việc thân mật cùng Quang Tuấn, Nam Thư còn có cử chỉ thân thiết với nam diễn viên Quách Ngọc Tuyên. Được biết, Quách Ngọc Tuyên và Nam Thư từng có thời gian yêu đương 6 năm khi cả 2 mới vào ngày. Sau chia tay, cả 2 vẫn giữ mối quan hệ bạn bè và ủng hộ nhau trong công việc. Quách Ngọc Tuyên hiện tại đã có gia đình nhỏ viên mãn hạnh phúc vì vậy mà không ít khán giả tỏ ra bức xúc thay cho vợ của nam diễn viên khi thấy hành động của Nam Thư.
Đứng trước loạt chỉ trích của khán giả về hành động có phần quá mức, Nam Thư đã chính thức lên tiếng. Nữ diễn viên cho biết bức xúc vì bị dân mạng chỉ trích bởi cô đã xin phép các đồng nghiệp trước đó. Nam Thư nói: "Tại Thư thích ôm và được ôm những người Thư thương, Thư quý".