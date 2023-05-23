Nam Thư lên tiếng khi gây tranh cãi vì có hành động thân mật quá mức với đồng nghiệp nam giữa sự kiện

Sao Việt 23/05/2023 20:27

Sẽ chẳng có gì đáng nói khi cô có hành động thân thiết thái quá với đồng nghiệp nam đã có vợ.

Hôm 20/5, Nam Thư vui mừng cho biết cô đã mở được học viện đào tạo diễn viên nhí sau nhiều năm ấp ủ. Thông qua những lớp học diễn xuất này, sao phim Chạy Đi Rồi Tính mong muốn giúp các bạn trẻ hiểu rõ hơn về bản thân và tìm cách giải quyết những vấn đề trong cuộc sống. Loạt sao Việt đã có mặt tại sự kiện chúc mừng cho hành trình mới của nữ diễn viên.

Nam Thư lên tiếng khi gây tranh cãi vì có hành động thân mật quá mức với đồng nghiệp nam giữa sự kiện - Ảnh 1
Nam Thư lên chức cô giáo. 

Đáng chú ý khi Nam Thư liên tục có hành động ôm ấm và cử chỉ thân mật với một số đồng nghiệp nam, đặc biệt là đồng nghiệp nam đã có gia đình khiến khán giả nóng mặt. Phần lớn chỉ trích cô hành động thân mật thái quá tuy nhiên một số ít cũng cho rằng Nam Thư chỉ đang thân thiện với đồng nghiệp đến chúc mừng cô.

Nam Thư lên tiếng khi gây tranh cãi vì có hành động thân mật quá mức với đồng nghiệp nam giữa sự kiện - Ảnh 2
Nam Thư lên tiếng khi gây tranh cãi vì có hành động thân mật quá mức với đồng nghiệp nam giữa sự kiện - Ảnh 3

Đáng chú ý, Nam Thư có hành động ôm ấp tình tứ với Quang Tuấn ngay giữa sự kiện khiến người hâm mộ không khỏi khó hiểu.

 

Nam Thư lên tiếng khi gây tranh cãi vì có hành động thân mật quá mức với đồng nghiệp nam giữa sự kiện - Ảnh 4
Quang Tuấn xuất hiện với diện mạo có phần khác lạ do anh vừa hoàn thành công việc và đến chúc mừng Nam Thư. 
Nam Thư lên tiếng khi gây tranh cãi vì có hành động thân mật quá mức với đồng nghiệp nam giữa sự kiện - Ảnh 5
Cô có cử chỉ vuốt tóc nam diễn viên như thể một đôi tình nhân giữa sự kiện.
Nam Thư lên tiếng khi gây tranh cãi vì có hành động thân mật quá mức với đồng nghiệp nam giữa sự kiện - Ảnh 6
Đặc biệt, vợ của Quang Tuấn - Linh Phi cũng góp mặt trong sự kiện này để chúc mừng Nam Thư. 

 Bên cạnh việc thân mật cùng Quang Tuấn, Nam Thư còn có cử chỉ thân thiết với nam diễn viên Quách Ngọc Tuyên. Được biết, Quách Ngọc Tuyên và Nam Thư từng có thời gian yêu đương 6 năm khi cả 2 mới vào ngày. Sau chia tay, cả 2 vẫn giữ mối quan hệ bạn bè và ủng hộ nhau trong công việc. Quách Ngọc Tuyên hiện tại đã có gia đình nhỏ viên mãn hạnh phúc vì vậy mà không ít khán giả tỏ ra bức xúc thay cho vợ của nam diễn viên khi thấy hành động của Nam Thư.

Nam Thư lên tiếng khi gây tranh cãi vì có hành động thân mật quá mức với đồng nghiệp nam giữa sự kiện - Ảnh 7
Quách Ngọc Tuyên xuất hiện chúc mừng bạn gái cũ trong lĩnh vực mới. 
Nam Thư lên tiếng khi gây tranh cãi vì có hành động thân mật quá mức với đồng nghiệp nam giữa sự kiện - Ảnh 8
Cô liên tục có hành động nắm níu dù anh có động thái né đi. 
Nam Thư lên tiếng khi gây tranh cãi vì có hành động thân mật quá mức với đồng nghiệp nam giữa sự kiện - Ảnh 9
Hành động của Nam Thư khiến người hâm mộ không mấy hài lòng. 
Nam Thư lên tiếng khi gây tranh cãi vì có hành động thân mật quá mức với đồng nghiệp nam giữa sự kiện - Ảnh 10

Nam Thư lên tiếng khi gây tranh cãi vì có hành động thân mật quá mức với đồng nghiệp nam giữa sự kiện - Ảnh 11

Cô nhận về loạt chỉ trích từ cộng đồng mạng.

 Đứng trước loạt chỉ trích của khán giả về hành động có phần quá mức, Nam Thư đã chính thức lên tiếng. Nữ diễn viên cho biết bức xúc vì bị dân mạng chỉ trích bởi cô đã xin phép các đồng nghiệp trước đó. Nam Thư nói: "Tại Thư thích ôm và được ôm những người Thư thương, Thư quý".

Nam Thư lên tiếng khi gây tranh cãi vì có hành động thân mật quá mức với đồng nghiệp nam giữa sự kiện - Ảnh 12
Nam Thư có hành động ôm ấp vô số đồng nghiệp nam khiến nhiều người cảm thấy khó hiểu. 
Nam Thư lên tiếng khi gây tranh cãi vì có hành động thân mật quá mức với đồng nghiệp nam giữa sự kiện - Ảnh 13
Câu trả lời của Nam Thư dường như không đủ thuyết phục để xoa dịu người hâm mộ ở thời điểm hiện tại. 
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