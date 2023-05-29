Loạt mỹ nhân Việt diện đồ biển cực quyến rũ mà không hề phản cảm, vừa nóng bỏng lại còn siêu tinh tế

Nhắc đến những mỹ nhân sở hữu phong cách thời trang đi biển ấn tượng chắc chắn phải kể tên Mie. Theo đó, người đẹp này chủ yếu ưa chuộng style váy áo gợi cảm vừa đủ. Mỗi khi đi du lịch biển, cô thường chọn những set đồ tôn dáng, cắt khoét tinh tế thay vì mặc đồ tắm táo bạo.

Là một tín đồ am hiểu thời trang, Mie biết đâu là xu hướng và điều gì phù hợp với mình. Điểm qua phong cách thời trang đi biển của cô cũng có thể thấy sự quyến rũ tinh tế được đặt lên hàng đầu.

Nữ ca sĩ Hồ Ngọc Hà là một trong những cái tên không thể thiếu trong danh sách này. Cô nàng thường xuyên đăng những bức ảnh áo tắm gợi cảm lên tài khoản cá nhân và luôn thu hút sự chú ý của người hâm mộ. Bà mẹ một con khoe vóc dáng cực chuẩn cùng 3 vòng gợi cảm khiến hội chị em mê tít.

Thời trang đi biển của Hồ Ngọc Hà được đánh giá cao

Dù thường xuyên đăng tải nhiều bức ảnh thời trang đường phố hay trang phục sân khấu sexy, Hà Hồ lại hiếm khi đăng tải những shot hình áo tắm tương tự. Tuy nhiên, mỗi lần tung lên, những bức ảnh của người đẹp đều trở thành tâm điểm chú ý bởi thân hình nóng bỏng và thần thái tự nhiên, không hề có quá phô trương hay 'hở bạo'.

Mỗi lần tung lên, những bức ảnh của người đẹp đều trở thành tâm điểm chú ý bởi thân hình nóng bỏng và thần thái tự nhiên

Bảo Thy

Là người yêu thích biển xanh, nắng vàng và cát trắng, Bảo Thy chắc chắn không thể thiếu những bộ độ tắm mát mẻ hòa mình với thiên nhiên. Nhưng style đi biển được cô ưa chuộng nhất vẫn là váy áo "nửa kín nửa hở".

Style đi biển được Bảo Thy ưa chuộng nhất vẫn là váy áo "nửa kín nửa hở"

Bên cạnh việc chăm con, Bảo Thy cũng thường xuyên đi du lịch ở nhiều địa điểm nổi tiếng. Cô nàng không ngần ngại diện những bộ bikini đầy gợi cảm, khoe nhan sắc rạng rỡ, xinh đẹp cùng thân hình thon gọn, săn chắc khiến hội chị em trầm trồ ngưỡng mộ.

Thân hình dáng ngưỡng mộ của nữ ca sĩ dù đã là mẹ một con

Được biết, sau khi kết hôn với doanh nhân Phan Lĩnh, Bảo Thy đã có một khoảng thời gian tạm lui về hậu trường để sinh con và tập trung chăm sóc cho gia đình nhỏ của mình. Thời gian gần đây, người đẹp 8X mới bắt đầu rục rịch quay trở lại làng giải trí.

Có thể thấy, để trở nên quyến rũ và gợi cảm phụ thuộc rất nhiều yếu tố, không nhất thiết phải "khoe" nhiều mới là cuốn hút. Điểm qua phong cách thời trang đi biển của các mỹ nhân trên, chị em phái đẹp cũng có thể thấy dù không chưng diện trang phục áo tắm hở bạo khi đi biển, họ vẫn "bánh cuốn" như thường. Không những thế, các mỹ nhân còn ghi điểm tinh tế, ý nhị trong mắt mọi người.