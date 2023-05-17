Lê Quyên khuyên khán giả nên chọn lọc thông tin để đọc, thừa nhận bản thân không quản nổi các tin giả mạo

Mới đây nữ ca sĩ Lê Quyên đã có những lời nhắn nhủ đến khán giả rằng nên tỉnh táo chọn lọc thông tin uy tín để đọc, tránh những thông tin sai sự thật về nữ ca sĩ.

Tối ngày 16/5, nữ ca sĩ Lệ Quyên đã chia sẻ trên trang cá nhân xoay quanh những vấn đề về lùm xùm đời tư, phát ngôn của cô trong thời gian qua. Bên cạnh đó, nữ ca sĩ cũng mong khán giả có thể biết cách chắt lọc thông tin từ những nguồn báo uy tín và thừa nhận bản thân không kiểm soát hết những thông tin sai lệch. Nữ ca sĩ Lệ Quyên khuyên khán giả nên chắt lọc thông tin khi tìm hiểu về một ai đó Nữ ca sĩ chia sẻ: "Cái kiểu tự suy diễn viết bài, thông tin sai một chiều ta nói nó như cái chợ vỡ. Mọi người chắt lọc thông tin nhé, thời buổi tự do loạn thông tin này không tỉnh táo thành ra kém hiểu biết. Rồi lại gièm pha người khác từ thông tin một chiều, như trò trẻ con buồn cười lắm chả ra làm sao cả, phải không cả nhà? Con người hơn nhau ở tư cách thôi". Bên dưới bình luận, khán giả khuyên nữ ca sĩ nên bỏ ngoài tai những lời gièm pha không hay.

Trước đó, Lệ Quyên từng gây không ít tranh cãi khi khi cho rằng khán giả xúc phạm nghệ sĩ thì không xem là khán giả. Lệ Quyên thẳng thắn bày tỏ: "Những kẻ cay nghiệt xúc phạm Quyên vô cớ một cách vô văn hóa không phải khán giả, đừng dùng từ khán giả nói chung để nói về những kẻ đó". Lệ Quyên từng gây chú ý khi phát ngôn ''Những kẻ cay nghiệt xúc phạm Quyên vô cớ một cách vô văn hóa không phải khán giả'' Lệ Quyên cho biết rằng nghệ sĩ cũng là người với những hỉ nộ ái ố. Dù rằng người nổi tiếng đôi lúc phải kiềm chế cảm xúc nhưng với Lệ Quyên, những góp ý tích cực cô luôn ghi nhận. "Còn bỗng dưng bị chửi mà không vì bất cứ điều gì thì tôi phải lên tiếng. Đó không phải là đáp trả gay gắt như mọi người nhận định mà chỉ đơn giản là tôi có quyền bộc lộ cảm xúc, suy nghĩ của mình trước những điều không đúng" - Lệ Quyên khẳng định.

Lệ Quyên được biết đến là một giọng ca vàng trong làng nhạc Bolero Nữ ca sĩ cũng từng không ít lần đáp trả antifan khiến cộng đồng mạng phẫn nộ gay gắt. Cụ thể trong bài đăng trên trang cá nhân, Lệ Quyên bị một antifan công kích, bảo cô ghen tức với Hồ Ngọc Hà, vướng scandal cặp kè phi công trẻ và cho rằng “luật nhân quả không chừa một ai”. Bên dưới, nữ ca sĩ đáp trả gay gắt, gọi người này là "bại não", “thần kinh”, “về chuồng chỗ dành cho em tu luyện thêm”, “nếu được ăn cơm thì đừng để phí cơm nhé”,... Mối quan hệ ''chị chị em em'' của Lệ Quyên và Hà Hồ thường bị đem ra soi mói Lệ Quyên từng vướng nhiều ý kiến trái chiều khi yêu tình trẻ Lâm Bảo Châu Hiện, bài đăng của Lệ Quyên vẫn thu hút nhiều sự chú ý của cư dân mạng.

Lệ Quyên vào vai gái bản thế nào mà khiến Lâm Bảo Châu u mê chỉ muốn bắt về làm vợ ? Mới đây chủ nhân bản HIT ''Giấc mơ có thật'' Lệ Quyên đăng tải những hình ảnh hóa trang thành gái bản bên tình trẻ khiến cộng đồng mạng trầm trồ thích thú

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