Hơn 3 tháng lên chức 'bố bỉm', 'vựa muối' Phan Mạnh Quỳnh thừa nhận mình là 'giọng hát sau sinh'

Sao Việt 26/04/2023 14:31

Lên chức 'bố trẻ' chưa lâu, 'vựa muối' Phan Mạnh Quỳnh có những chia sẻ khiến khán giả không khỏi bật cười.

Ngày 25/5, Phan Mạnh Quỳnh vừa chính thức phát hành teaser MV Chuyến Xe, sản phẩm âm nhạc đánh dấu lần đầu tiên nam ca sĩ kết hợp cùng Orange. Trước đó, Phan Mạnh Quỳnh khiến người hâm mộ thích thú khi chia sẻ hình ảnh anh và Orange trong phòng thu, hài hước giới thiệu “Giọng ca tuổi trẻ và tiếng hát sau sinh”. 

Hơn 3 tháng lên chức 'bố bỉm', 'vựa muối' Phan Mạnh Quỳnh thừa nhận mình là 'giọng hát sau sinh' - Ảnh 1
Phan Mạnh Quỳnh khiến người hâm mộ thích thú khi chia sẻ hình ảnh anh và Orange trong phòng thu - Ảnh: Chụp màn hình

Không chỉ cùng song ca, Phan Mạnh Quỳnh và Orange còn đảm nhận phần diễn xuất trong MV Chuyến Xe. Hai nghệ sĩ vào vai bác sĩ và y tá, xuất hiện trong một bệnh viện, bên cạnh hai bệnh nhân còn khá trẻ là một cặp đôi yêu nhau. 

Theo Phan Mạnh Quỳnh, cảm hứng sáng tác Chuyến Xe đến từ những quan sát của bản thân khi anh chứng kiến hai người bạn phải tạm biệt nhau để đi nước ngoài làm ăn: “Tôi đã nghĩ trong phút giây trước khi tạm biệt người mình yêu, hai người sẽ nói những chuyện gì với nhau và viết nên ca khúc này”. Tuy nhiên, không hoàn toàn là một ca khúc về tình yêu có kết thúc buồn, mà Phan Mạnh Quỳnh chọn tựa đề Chuyến Xe nhằm thể hiện ý nghĩa: “Chuyến Xe thể hiện hình ảnh chiếc xe đi rồi sẽ quay lại, tôi nghĩ bất kì chuyến xe nào cũng vậy, không phải đi xa là đi luôn. Việc chia xa không phải là một đi không trở lại, mà là biết đâu đi rồi trở về”. 

Hơn 3 tháng lên chức 'bố bỉm', 'vựa muối' Phan Mạnh Quỳnh thừa nhận mình là 'giọng hát sau sinh' - Ảnh 2
Cảm hứng sáng tác Chuyến Xe đến từ những quan sát của bản thân khi anh chứng kiến hai người bạn phải tạm biệt nhau để đi nước ngoài làm ăn - Ảnh: Internet

Chia sẻ về màn hợp tác cùng Orange, Phan Mạnh Quỳnh cho biết: “Tôi đã nghe nhiều sản phẩm của Orange và thấy bạn hát rất hay, có cách xử lý hiện đại. Những ca khúc của Orange sáng tác cũng có tư duy tốt và sự chỉn chu. Tôi thấy quãng giọng và màu giọng của Orange phù hợp với ca khúc của tôi”. 

Dù teaser MV Chuyến Xe chưa có phần thể hiện của Orange, nhưng Phan Mạnh Quỳnh chia sẻ: “Khi thu âm, tôi thấy Orange hát còn hay hơn cả tôi nghĩ nữa. Orange rất chuyên nghiệp nên làm việc rất nhanh gọn, bạn giúp đỡ tôi khá nhiều để sản phẩm ra đúng tiến độ”. 

Hơn 3 tháng lên chức 'bố bỉm', 'vựa muối' Phan Mạnh Quỳnh thừa nhận mình là 'giọng hát sau sinh' - Ảnh 3
Phan Mạnh Quỳnh và Orange tại phòng thu - Ảnh: Internet

Orange cho biết, Chuyến Xe là một ca khúc rất bình yên, giúp cô cảm thấy như được ủi an tâm hồn. Bản thân nữ ca sĩ cũng từng trải qua giai đoạn yêu xa nên cũng rất đồng cảm với những nhân vật trong bài hát này. Nữ ca sĩ chia sẻ thêm: “Thật ra lúc đầu mình thu âm với tâm thế khác, sau đó mình trải nghiệm thêm nhiều điều trong chính mối quan hệ của mình nên đã muốn thu lại lần nữa cho tình cảm hơn. Mình nghĩ rằng điều quan trọng của một bài hát vẫn là cảm xúc, nên cũng cố gắng hết sức để truyền tải đúng đc thông điệp của bài hát một cách “chạm” nhất có thể”.

Hơn 3 tháng lên chức 'bố bỉm', 'vựa muối' Phan Mạnh Quỳnh thừa nhận mình là 'giọng hát sau sinh' - Ảnh 4
Phan Mạnh Quỳnh và bà xã đã chào đón em bé đầu lòng - Ảnh: FBNV

Phan Mạnh Quỳnh và Huỳnh Khánh Vy công khai chuyện tình cảm vào năm 2015. Cả hai chính thức về chung nhà vào tháng 4/2021. Sau gần 2 năm về chung một nhà, Phan Mạnh Quỳnh và bà xã đã chào đón em bé đầu lòng. Theo chia sẻ từ cặp đôi, bé gái có tên thân mật là bé Ốc, sinh ngày 5/1/2023. 

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