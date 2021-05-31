Hoàng Oanh: Á hậu đắt show nhất làng mẫu Việt những năm 2000, dứt bỏ sự nghiệp đỉnh cao đi du học, U40 vẫn thần thái ngời ngời

Sao Việt 31/05/2021 06:26

Hoàng Oanh, Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2002, là mĩ nhân sáng giá của làng giải trí trong nước một thời.

Hoàng Oanh, sinh năm 1984, Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2002. Hiện tại, cô là một người đẹp khá kín tiếng, ít khi lộ diện ở các sự kiện giải trí. Tuy nhiên, ít ai biết cô từng là gương mặt sáng giá của làng mẫu Việt những năm 2000.

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Á hậu Hoàng Oanh từng là người đẹp đắt show thời trang và quảng cáo nhất nhì Vbiz những năm 2000 - Ảnh: Internet

Trong số các hoa hậu, á hậu của thời điểm gần 10 năm về trước, Hoàng Oanh được xem là người mẫu chuyên nghiệp trước khi đi thi hoa hậu. Mới 15 tuổi, Hoàng Oanh đã cao hơn 1,7m và khi 17 tuổi, cô là gương mặt quảng cáo của rất nhiều sản phẩm. Riêng các chương trình thời trang ngày ấy thì khó có thể thiếu tên cô.

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Hoàng Oanh bắt đầu bước chân vào làng mẫu Việt Nam từ rất sớm, khi đến với cuộc thi Hoa hậu Việt Nam cô đã là người mẫu chuyên nghiệp - Ảnh: Internet

Hoàng Oanh chia sẻ: “Giờ Oanh nhớ nhất là những lần đi diễn xa thành phố chung với mọi người, được ngồi tụm ba, tụm bảy trò chuyện thật vui. Nhớ những lần chạy show mệt phờ người nhưng khi không có show để chạy thì lại buồn, thấy nhớ sàn diễn. Bây giờ ngồi nghĩ thấy thời gian trôi nhanh quá. Ai cũng bận rộn với công việc, gia đình. Gần đây mỗi khi có dịp gặp lại các bạn bè ngày trước là tụi Oanh cùng nhau ôn lại kỷ niệm thời làm người mẫu”.

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Hoàng Oanh còn là gương mặt được nhiều người biết đến như hình ảnh đại diện của Vietnam Airlines - Ảnh: Internet

Năm 2006, khi đang trên đỉnh cao trong làng giải trí, Hoàng Oanh bất ngờ bỏ tất cả để sang Singapore du học. Cô chia sẻ về quyết định ngày ấy của mình: “Sau một năm đi làm, Oanh nhận ra vốn kiến thức về kinh tế của mình còn kém quá nên quyết định đi du học tại Singapore, chuyên ngành Marketing. Ai cũng vậy, đến một giai đoạn nào đó tự khắc thấy mình phải vạch ra một hướng đi khác cho tương lai và bổ sung những gì mình còn thiếu”.

Hoàng Oanh sống hai năm ở Singapore và cứ kết thúc một học kỳ thì cô cùng các bạn du học sinh Việt Nam bay về thăm nhà.

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Không phải ai cũng có đủ bản lĩnh để quyết định bỏ ngang sự nghiệp đang rực rỡ để bắt đầu một con đường mới như nàng Á hậu này - Ảnh: Internet

Đến cuối năm 2008, Hoàng Oanh bất ngờ trở về Việt Nam lên xe hoa. Sau khi lập gia đình, Hoàng Oanh về nước và sinh sống tại Hà Nội. Hiện nay, nàng Á hậu cùng chồng quản lý công ty riêng. Chia sẻ về “anh xã”, Hoàng Oanh hãnh diện nói: “Anh ấy là người rất hiền, hiểu tính và cưng chiều vợ. Những gì Oanh không hiểu, Oanh luôn được anh chỉ bảo, phân tích cặn kẽ. Oanh thấy mình may mắn khi có một người bạn đời như thế bên cạnh”.

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Hiện tại, Hoàng Oanh có một mái ấm hạnh phúc viên mãn bên người bạn đời của mình - Ảnh: Internet

Để có được đoạn kết đẹp như ngày hôm nay, người đẹp kể về mối tình của mình: “Chính anh là người động viên và ủng hộ Oanh trong việc học hành, nhất là những lúc Oanh quá mệt mỏi, căng thẳng khi vào mùa thi cử. Lần nào sang Singapore, anh cũng vất vả mang cả một vali lớn đầy thức ăn mà Oanh yêu thích khi còn ở Việt Nam. Oanh vui nhất là được thưởng thức các món ngon do chính anh nấu”.

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U40, Hoàng Oanh vẫn giữ vẻ đẹp rạng ngời - Ảnh: Internet

Hoàng Oanh có một cậu con trai 9 tuổi. Cô tiết lộ, dù công việc bận rộn, phải thường xuyên di chuyển giữa Hà Nội và TP.HCM, nhưng chỉ cần nghĩ tới con là cô như được tiếp thêm động lực. Hiện Hoàng Oanh đang công tác tại Trung tâm Ngôi sao số trực thuộc Tổng công ty Truyền hình cáp Việt Nam.

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Sau gần 20 năm từ khi tạo tiếng vang trong showbiz, Hoàng Oanh vẫn giữ vững thần thái đỉnh cao của một trong những gương mặt sáng giá nhất làng mẫu Việt những năm 2000 - Ảnh: Internet

Hiện tại, dù đã gần 40 tuổi và không còn hoạt động sôi nổi trong showbiz nhưng Á hậu Hoàng Oanh vẫn trẻ trung, xinh đẹp và giữ được thần thái đỉnh cao của một trong những gương mặt sáng giá nhất làng mẫu Việt những năm 2000.

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