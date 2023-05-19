Hà Kiều Anh ở tuổi U50: Nhan sắc 'đẹp khó cưỡng', sở hữu gia tài lên đến hàng chục triệu USD

Năm 1992, Hà Kiều Anh đang là sinh viên trung cấp thanh nhạc năm thứ nhất của Nhạc viện TP HCM. Đội vương miện trên đầu, người đẹp từng chia sẻ: 'Tôi vô cùng sốc tâm lý và đã khóc đến mức rơi hết cả lông mi khi nghe tên mình được xướng lên trên sân khấu'.

Sau hơn 3 thập kỷ đăng quang Hoa hậu Việt Nam, người đẹp 7X Hà Kiều Anh hiện nay đã đến tuổi U50 nhưng vẫn là "mỹ nhân đẹp khó cưỡng". Trong lịch sử hơn 30 năm Hoa hậu Việt Nam, Hà Kiều Anh được coi là là hoa hậu đăng quang ở độ tuổi trẻ nhất - 16 tuổi.

Bên cạnh đó, người đẹp còn sở hữu một trung tâm thẩm mỹ tiêu chuẩn quốc tế tại trung tâm quận 1, TP.HCM, đồng thời làm chủ một khách sạn 5 sao tại Vũng Tàu. Căn penthouse triệu đô tại thành phố biển từng là nơi Hà Kiều Anh hẹn hò thư giãn cùng người thân và bạn bè như diễn viên Diễm My, Trương Ngọc Ánh, ca sĩ Hồng Nhung.

Hoa hậu Hà Kiều Anh của hiện tại có được cuộc sống hạnh phúc viên mãn bên gia đình. Đặc biệt, ở tuổi 46, Hoa hậu Việt Nam 1992 có gia tài được định lượng hàng chục triệu USD. Cô cùng gia đình hiện đang sống trong một ngôi biệt thự sang trọng được xây dựng hoành tráng trên diện tích 500 m2 tại thành phố Thủ Đức.

Căn penthouse triệu đô tại thành phố biển từng là nơi Hà Kiều Anh hẹn hò thư giãn cùng người thân và bạn bè

Là người có gu thẩm mỹ cao, không gian sống của gia đình nàng hậu đăng quang Hoa hậu Việt Nam 1992 cũng được thiết kế đặc biệt công phu. Nếu phòng khách toát lên vẻ sang trọng thì phòng ngủ lại mang nét kiêu sa, kín đáo. Căn nhà còn có khu vườn rộng và luôn được trang hoàng lộng lẫy với ánh đèn vàng và nhiều màn rèm rủ.

Nội thất được thiết kế vô cùng sang trọng và hiện đại

Hà Kiều Anh hiện đang sống hạnh phúc với doanh nhân Huỳnh Trung Nam - một nhân vật có tiếng trong lĩnh vực bất động sản thương mại ở Vũng Tàu và TP.HCM. Tập đoàn của ông đầu tư phát triển trong lĩnh vực bất động sản, sở hữu nhiều trung tâm thương mại, khách sạn và khu nghỉ dưỡng cao cấp, văn phòng cho thuê, căn hộ cao cấp, nhà hàng, ....

Hà Kiều Anh hiện đang sống hạnh phúc với doanh nhân Huỳnh Trung Nam

Sau khi kết hôn, cô hạ sinh 2 bé trai và 1 bé gái lần lượt là Vương Khang, Vương Khôi và Vivian. Việc chồng đã có con riêng không trở thành rào cản trong cuộc hôn nhân. Cô từng tâm sự: 'Trong gia đình, tôi không bao giờ tồn tại khái niệm con chung, con riêng. Ba mẹ chăm lo, yêu thương cho các con công bằng như nhau. Tất cả đều là con và đều là anh em. Các con tôi rất tự hào và hãnh diện khi có một người anh hai cao to, đẹp trai. Đi đâu các con cũng nói: Mẹ con có bốn người con. Anh hai và ba chúng con đó….'.

Gia đình nhỏ của Hà Kiều Anh

Người đẹp tiết lộ rằng việc suy nghĩ lạc quan, vui vẻ là một trong những bí quyết giúp cô có được nhan sắc luôn tươi trẻ qua năm tháng. Hoa hậu Hà Kiều Anh chia sẻ: 'Tôi mong ước và luôn cố gắng để gia đình hạnh phúc bền vững. Đó là điều ước lớn nhất. Tôi cũng mong có thật nhiều sức khỏe để tiếp tục làm việc, cống hiến trên nhiều lĩnh vực. Đặc biệt, tôi mong sẽ có nhiều thời gian để được sống, tận hưởng những giờ phút bình yên bên cạnh bạn bè thân, những người luôn mang đến những điều tuyệt vời cho tôi. Họ cùng khóc, cùng cười, cùng tôi đi qua nhiều thăng trầm trong cuộc sống'.

Suy nghĩ lạc quan, vui vẻ là một trong những bí quyết giúp cô có được nhan sắc luôn tươi trẻ qua năm tháng