Trước luồng ý kiến trái chiều của cư dân mạng, Vũ Ngọc Anh - bạn gái Cường Seven không ngại thẳng thắn chia sẻ quan điểm!
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Tối ngày 25/4, tại một sự kiện thảm đỏ, Vũ Ngọc Anh - bạn gái Cường Seven gây chú ý khi diện bộ đồ xuyên thấu màu đen, lộ rõ mồn một phần nội y. Nhanh chóng, hình ảnh của Vũ Ngọc Anh nhận về nhiều thái độ trái chiều từ cộng đồng mạng. Một số ý kiến cho rằng bạn gái Cường Seven có cơ thể nóng bỏng nên "đẹp khoe xấu che" là điều bình thường. Tuy vậy, một bộ phận netizen khác bày tỏ trang phục của Vũ Ngọc Anh hở hang quá đà, không phù hợp.
Chia sẻ với Thể thao và văn hóa về trang phục gây tranh cãi, nữ ca sĩ chia sẻ: "Đó là quan điểm của mỗi người và Ngọc Anh tôn trọng điều đó. Chính vì thế Ngọc Anh cũng hi vọng mọi người tôn trọng cá tính riêng của Ngọc Anh. Nhưng may quá, người Ngọc Anh không có mỡ. Để giữ được dáng người mà mặc được bộ này thì Ngọc Anh rất nghiêm khắc với bản thân trong chế độ tập luyện và ăn uống mọi người ạ. Nên hãy cùng nhau đưa năng lượng tích cực nha".
Vũ Ngọc Anh sinh năm 1990. Cô từng tham gia cuộc thi nhan sắc và gặt hái thành công như Top 5 Hoa hậu Việt Nam 2012, top 5 Hoa hậu Thế giới người Việt 2007. Sau đó, Vũ Ngọc Anh tham gia phim ảnh và gần đây là mảng âm nhạc. Ngoài đời, bạn gái Cường Seven không ngại theo đuổi phong cách gợi cảm, táo bạo.
Trước đó, chia sẻ về hình tượng sexy mình theo đuổi, người đẹp cho biết đó chính là tính cách, con người thật của cô: "Phong cách sexy tôi theo đuổi thực sự là con người của tôi. Tôi tự hào vì mình sexy vì không phải ai cũng có thể sexy được. Những bộ hình tôi chụp đúng với cá tính nổi loạn của tôi nhưng không tục tĩu".
Vũ Ngọc Anh luôn định hình cá nhân mình với phong cách sexy, từ trang phục đi sự kiện lẫn đời thường. Trang phục cô chọn thường có những khoảng hở gợi cảm, tôn dáng triệt để cho chủ nhân. Dù chỉ cao 1m69 nhưng với vóc dáng chuẩn nhờ chế độ tập luyện nghiêm ngặt, đặc biệt là với bộ môn đòi hỏi thể lực cao như boxing nên người đẹp sinh năm 1990 có thể chinh phục mọi loại trang phục và phong cách.