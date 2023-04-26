Tối ngày 25/4, tại một sự kiện thảm đỏ, Vũ Ngọc Anh - bạn gái Cường Seven gây chú ý khi diện bộ đồ xuyên thấu màu đen, lộ rõ mồn một phần nội y. Nhanh chóng, hình ảnh của Vũ Ngọc Anh nhận về nhiều thái độ trái chiều từ cộng đồng mạng. Một số ý kiến cho rằng bạn gái Cường Seven có cơ thể nóng bỏng nên "đẹp khoe xấu che" là điều bình thường. Tuy vậy, một bộ phận netizen khác bày tỏ trang phục của Vũ Ngọc Anh hở hang quá đà, không phù hợp.

Body nuột nà của bạn gái Cường Seven trong trang phục xuyên thấu - Ảnh: Đi Soi Sao Đi - Ảnh: Internet

Chia sẻ với Thể thao và văn hóa về trang phục gây tranh cãi, nữ ca sĩ chia sẻ: "Đó là quan điểm của mỗi người và Ngọc Anh tôn trọng điều đó. Chính vì thế Ngọc Anh cũng hi vọng mọi người tôn trọng cá tính riêng của Ngọc Anh. Nhưng may quá, người Ngọc Anh không có mỡ. Để giữ được dáng người mà mặc được bộ này thì Ngọc Anh rất nghiêm khắc với bản thân trong chế độ tập luyện và ăn uống mọi người ạ. Nên hãy cùng nhau đưa năng lượng tích cực nha".