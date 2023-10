Chưa đẻ mà Võ Hạ Trâm đã than trời: ‘Em đẻ mướn chuẩn không cần chỉnh’

Rất nhiều bạn bè và đồng nghiệp của nữ ca sĩ cũng 'chốt hạ' là cô nàng đẻ mướn và khen đứa bé rất xinh - Ảnh: Chụp màn hình

Có thể thấy trong bức ảnh siêu âm, đứa bé có sóng mũi cao và đôi môi chúm chím, xinh xẻo. Được biết, khi cô nàng kết hôn với chồng Ấn độ, rất nhiều người hâm mộ đã mong chờ để được diện kiến dung nhan đứa con lai của hai người. Dù ca sĩ chưa công bố đứa bé là nam hay nữ nhưng hình ảnh này cũng đã làm thỏa lòng người hâm mộ bấy lâu nay.

Võ Hạ Trâm mang thai vẫn giữ được vóc dáng gọn gàng, xinh đẹp- Ảnh: FBNV

Tuy sắp "nằm ổ" nhưng Võ Hạ Trâm vẫn vô cùng vui vẻ khi diện saree - trang phục truyền thống quê chồng và hát bài hát Let it go trong một sự kiện để tạo bất ngờ cho chồng và nhà chồng. Đặc biệt hơn nữa, cô còn âm thâm nhờ một nhà thiết kế Việt Nam chuẩn bị cho bản thân bộ phụ kiện lấp lánh đẹp mắt khi diện saree.

Võ Hạ Trâm cùng chồng Ấn Độ vẫn vô cùng hạnh phúc bên nhau - Ảnh: FBNV

Được biết, trong khoảng thời gian đầu mang thai, nữ ca sĩ vẫn nhận show đi hát và tham gia các chương trình, sự kiện bình thường. Bên cạnh đó, giọng ca Không bao giờ quên anh cũng chăm chỉ ăn uống, tập luyện mỗi ngày để giúp cơ thể khỏe hơn khi mang thai và dễ sanh. Do vậy cơ thể của cô cũng rất săn chắc, khỏe mạnh, tinh thần của cô cũng rất tốt để chuẩn bị sẵn sàng cho ngày lâm bồn sắp tới.