Chưa đẻ mà Võ Hạ Trâm đã than trời: ‘Em đẻ mướn chuẩn không cần chỉnh’

Sao Việt 15/04/2021 12:29

Sau khoảng thời gian cấn thai với người chồng Ấn Độ, mới đây mẹ bầu Võ Hạ Trâm đã chính thức khoe ảnh siêu âm thai đứa con đầu lòng trên mạng xã hội.

Cho đến nay, nữ ca sĩ Võ Hạ Trâm đã mang thai với chồng Ấn Độ được hơn 6 tháng rưỡi. Mới đây, nữ ca sĩ đã chính thức cho con "lên sóng" với hình ảnh siêu âm đầu tiên. Cô nàng còn "chiều con" ngay từ lúc con còn trong bụng khi lập ra một album riêng của con trên facebook của mình. Album này mở đầu là một bức ảnh siêu âm vô cùng rõ nét. Bé con của nữ ca sĩ còn đặt tay lên trán ra điệu bộ "rất suy tư".

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Hình ảnh siêu âm cho thấy em bé có sóng mũi cao ngay 'từ trong trứng' - Ảnh: FBNV

Ca sĩ đặt tên album này là Moon (mặt trăng), đây cũng là cái tên mà nữ ca sĩ yêu thương đặt cho con. Khi khoe ảnh con cô cũng chia sẻ dòng trạng thái vô cùng hài hước, vừa thể hiện yêu con, vừa nói đùa là mình "đẻ mướn". 

"Thiên thần nhỏ của mẹ... yêu con vô cùng! Mọi người thấy không? Em đẻ mướn chuẩn không cần chỉnh" nữ ca sĩ chia sẻ trên trang cá nhân. 

Ngay lập tức chia sẻ này của của cô nhận về hàng nghìn lượt tương tác và bình luận của cộng đồng mạng. 

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Rất nhiều bạn bè và đồng nghiệp của nữ ca sĩ cũng 'chốt hạ' là cô nàng đẻ mướn và khen đứa bé rất xinh - Ảnh: Chụp màn hình

Có thể thấy trong bức ảnh siêu âm, đứa bé có sóng mũi cao và đôi môi chúm chím, xinh xẻo. Được biết, khi cô nàng kết hôn với chồng Ấn độ, rất nhiều người hâm mộ đã mong chờ để được diện kiến dung nhan đứa con lai của hai người. Dù ca sĩ chưa công bố đứa bé là nam hay nữ nhưng hình ảnh này cũng đã làm thỏa lòng người hâm mộ bấy lâu nay.

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Võ Hạ Trâm mang thai vẫn giữ được vóc dáng gọn gàng, xinh đẹp- Ảnh: FBNV

Tuy sắp "nằm ổ" nhưng Võ Hạ Trâm vẫn vô cùng vui vẻ khi diện saree - trang phục truyền thống quê chồng và hát bài hát Let it go trong một sự kiện để tạo bất ngờ cho chồng và nhà chồng. Đặc biệt hơn nữa, cô còn âm thâm nhờ một nhà thiết kế Việt Nam chuẩn bị cho bản thân bộ phụ kiện lấp lánh đẹp mắt khi diện saree.

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Võ Hạ Trâm cùng chồng Ấn Độ vẫn vô cùng hạnh phúc bên nhau - Ảnh: FBNV

Được biết, trong khoảng thời gian đầu mang thai, nữ ca sĩ vẫn nhận show đi hát và tham gia các chương trình, sự kiện bình thường. Bên cạnh đó, giọng ca Không bao giờ quên anh cũng chăm chỉ ăn uống, tập luyện mỗi ngày để giúp cơ thể khỏe hơn khi mang thai và dễ sanh. Do vậy cơ thể của cô cũng rất săn chắc, khỏe mạnh, tinh thần của cô cũng rất tốt để chuẩn bị sẵn sàng cho ngày lâm bồn sắp tới. 

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