Ca sĩ Hương Tràm bật mí cùng người hâm mộ ước mơ trong ngày sinh nhật, ngày trở về Việt Nam đang đến gần?

Mới đây chủ nhân bản HIT ''Em gái mưa'' đã không dấu nỗi cảm xúc nhỡ quê hương của mình khi chia sẻ muốn gặp và ôm bố mẹ cùng nhưng người hâm mộ tại Việt Nam.

Nữ ca sĩ Hương Tràm (hay còn được gọi là Charmy Pham), cô được công chúng cả nước biết đến qua cuộc thi Giọng hát Việt mùa đầu tiên vào năm 2012 và xuất săc trở thành quán quân. Ngoài ra, cô cũng là nghệ sĩ đã giành được 1 giải Mnet Asian Music Award và 2 giải Cống hiến giúp cô trở thành nghệ sĩ trẻ nhất nhận giải và đề cử Cống hiến ở tuổi 18. Hương Tràm trở thành quán quân Giọng hát Việt 2012 mùa đầu tiên Hương Tràm nhận giải Mnet Asian Music Award Nữ ca sĩ sở hữu loạt HIT ''khủng'' trong sự nghiệp như: Ngốc, Cho em gần anh thêm chút nữa, Duyên mình lỡ,... đặc biệt là Em gái mưa, MV hiện tại đang có lượt view hơn 150 triệu, trở thành hiện tượng âm nhạc cho giới trẻ đến tận ngày nay.

MV Em gái mưa của ca sĩ Hương Tràm Nữ ca sĩ Hương Tràm trong MV Em gái mưa Sau sự thành công vang dội của ca khúc Em gái mưa, nữ ca sĩ Hương Tràm cũng dần ít hoạt động hơn trong thị trường âm nhạc Việt. Khi đang ở đỉnh cao của sự nghiệp nữ ca sĩ bất ngờ thông báo mình sẽ đi du học. Thời điểm đó dân tình ''đồn đoán'' nữ ca sĩ đang mang thai và sang Mỹ để sinh con. Tuy nhiên nữ ca sĩ đã bác bỏ và khẳng định bản thân sang Mỹ để hoàn thành giấc mơ học tập còn dang dở. Nữ ca sĩ quyết định đi Mỹ du học khi sự nghiệp đang ở đỉnh cao Đến nay đã gần bốn 4 năm sang Mỹ du học, cuộc sống của Hương Tràm đã có nhiều sự thay đổi tích cực. Cô ngày càng thoải mái thể hiện bản thân, và tự tin truyền tải năng lượng tích cực đến công chúng.

Hương Tràm cho biết bản thân vừa đi học và vừa đi diễn tại xứ người, cô vẫn tích cực tham gia ca hát Ngoài ra ở Mỹ cô nàng được sống thoái mái làm những gì mình yêu thích, cuộc sống trở nên rất tích cực Mới đây nữ ca sĩ đã khiến người hâm mộ trong nước không khỏi mong chờ khi vào sinh nhật 28 tuổi nữ ca sĩ cho biết mình rất nhớ Việt Nam, cô mong rằng sắp tới sẽ có cơ hội sắp xếp công việc ổn thỏa và trở về quê nhà cùng gia đình và người hâm mộ tại Việt Nam. Sinh nhật năm 28 tuổi của nữ ca sĩ Hương Tràm Trước đó vào năm 2021, Hương Tràm cho ra mắt ba sản phẩm khá thành công mang tên Đi để trở về 5 - Tết chỉ cần được về nhà và Đong tình, kết hợp với nhạc sĩ Tú Dưa, nhiều người hâm mộ có ý kiến cho rằng nữ ca sĩ sẽ nhanh chóng trở về quê nhà trong thời gian sắp tới. Theo dõi trang cá nhân của nữ ca sĩ, người hâm mộ Hương Tràm vui mừng nhận thấy cô đang có cuộc sống tự do, thoải mái như mong muốn. Với họ, việc được nhìn thấy thần tượng vui vẻ, hạnh phúc quan trọng hơn chuyện cô quay lại showbiz Việt. Nhiều khán giả nhận xét rằng từ khi sang Mỹ, Hương Tràm trở nên trẻ trung, rạng rỡ khi được ăn mặc đúng tuổi, được bay bổng, làm những điều mình thích. Nữ ca sĩ đã trưởng thành và yêu đời trông thấy sau khoảng thời gian ở Mỹ Âm nhạc mãi là tình yêu to lớn đối với nữ ca sĩ.

Hương Tràm hé lộ căn nhà thuê tại Mỹ: Không quá rộng nhưng đầy đủ tiện nghi và ấm cúng Hương Tràm hiện tại đang sống ở một căn nhà thuê tại Mỹ đầy đủ tiện nghi và cảm thấy hài lòng với sự lựa chọn của mình.

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