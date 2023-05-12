Cặp vợ chồng 'đại gia' showbiz Việt bất ngờ chia sẻ hành trình dạy con 'bất thành' khiến netizen lo lắng

Sao Việt 12/05/2023 09:59

Là bậc cha mẹ thương con, cặp đôi hot nhất nhì showbiz gặp trường hợp con cái chậm phát triển về ngôn ngữ đã khiến họ lo lắng. Nhiều lần hai vợ chồng chạy chữa khắp nơi nhưng không được.

Thanh Thúy và Đức Thịnh là một trong những cặp đôi hot nhất nhì showbiz Việt. Sau hơn 14 năm bên nhau, công chúng có dịp được reo mừng vì nhóc tỳ đầu tiên chào đời. Sau 10 năm thăng trầm bên nhau, cặp đôi vàng của làng giải trí lại tiếp tục hạnh phúc vỡ òa khi cậu con trai thứ 2 cất tiếng khóc. Có thể nói, tuy sinh con ở tuổi U40, song bé Thiên Phú (hay còn gọi là Cu Tết) nặng được 4kg, khỏe mạnh và bụ bẫm.

Cặp vợ chồng 'đại gia' showbiz Việt bất ngờ chia sẻ hành trình dạy con 'bất thành' khiến netizen lo lắng - Ảnh 1
Trong mắt nữ diễn viên Thanh Thúy, đạo diễn Đức Thịnh luôn là người đàn ông cô yêu thương và chưa bao giờ hối hận khi lấy anh làm chồng

Hiện nay, Cu Tết đã hơn 3 tuổi, cậu bé có gương mặt bầu bĩnh, tròn trịa và đáng yêu. Nhiều khán giả sau khi nhìn thấy hình ảnh Cu Tết đều hết lòng khen ngợi vì em bé trông vô cùng kháu khỉnh. Cậu con trai của vợ chồng nghệ sĩ vốn được mệnh danh "thánh biểu cảm" vì có khuôn mặt đẹp trai từ bé nhưng lại có những biểu cảm siêu hài hước. Mặc dù phát triển tốt về thể chất, nhưng hiện tại điều khiến Thanh Thúy và Đức Thịnh lo lắng nhất chính là Cu Tết đã hơn 3 tuổi nhưng vẫn chưa biết nói.

Cặp vợ chồng 'đại gia' showbiz Việt bất ngờ chia sẻ hành trình dạy con 'bất thành' khiến netizen lo lắng - Ảnh 2
Cu Tết đang theo học trường Mầm non quốc tế Saigon Academy

Đạo diễn Đức Thịnh từng chia sẻ: “Bé 3 tuổi rồi nhưng chưa nói được từ nào có nghĩa cả. Lúc con 2 tuổi, mình phát hiện con khó khăn trong việc giao tiếp bằng ngôn ngữ và sau đó đưa con đi khám thì bác sĩ cũng có nói con đang có vấn đề về rối loạn giấc ngủ gây ra khó khăn trong biểu đạt cảm xúc. Tất cả điều này đều từ việc con bị chậm nói mà ra.”

Trên trang cá nhân của mình, bà xã Đức Thịnh thường xuyên chia sẻ khoảnh khắc dạy con tập nói nhưng đều bất thành. Thiên Phú chỉ biết kêu lên những tiếng “a” vô nghĩa. Thậm chí, trong những clip được nữ diễn viên đăng tải, nhiều lần cô “treo thưởng”, năn nỉ rồi đến dọa dẫm cu cậu như: “Cu Tết gọi mẹ đi, mẹ nhảy lên ăn mừng liền”, “Con gọi mẹ đi, con gọi mẹ nhá”, “Cuộc chiến gọi mẹ đúng là không hồi kết”,...

Cặp vợ chồng 'đại gia' showbiz Việt bất ngờ chia sẻ hành trình dạy con 'bất thành' khiến netizen lo lắng - Ảnh 3

Cậu bé thường xuyên dùng hành động thay cho lời nói để giao tiếp với mọi người

Vợ chồng Đức Thịnh chạy chữa khắp nơi chỉ mong con trai có thể nói chuyện bình thường như bao đứa trẻ khác. Từ việc tìm các bác sĩ giỏi ở bệnh viện Nhi Đồng, các trung tâm bác sĩ y tế nhưng kết quả nhận được từ bác sĩ là khuyên vợ chồng Thanh Thúy không nên quá lo lắng mà hãy cứ bình tĩnh, đừng nóng vội.

Trước đây, anh hai Cu Tết - bé Cà Phê - cũng từng mắc chứng chậm nói tương tự. Tuy nhiên, cũng nhờ một khoảng thời gian Thanh Thúy và Đức Thịnh chịu khó kiên nhẫn với con, giờ đây Cà Phê đã có thể trưởng thành như bao đứa trẻ khác.

Cặp vợ chồng 'đại gia' showbiz Việt bất ngờ chia sẻ hành trình dạy con 'bất thành' khiến netizen lo lắng - Ảnh 4
Bé Cà Phê cũng từng mắc chứng chậm nói
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