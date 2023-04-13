Hot: Con trai Hồng Vân bất ngờ lên báo Mỹ, lần đầu thừa nhận áp lực khi có cha mẹ nổi tiếng

Khôi Nguyên (tên ở Mỹ là McFloyd Nguyen) sinh năm 1997 tại TP.HCM. Anh du học ở Mỹ từ năm 14 tuổi và hiện đang sinh sống, làm việc tại đất nước này. Không ở gần cha mẹ, thế nhưng Khôi Nguyên lại rất chủ động học tập và có nhiều kết quả tốt. Tháng 5/2019, Khôi Nguyên đỗ ngành đạo diễn khoa Điện ảnh thuộc Đại học Chapman, bang California - đây là trường thuộc top 5 trường Đại học đào tạo điện ảnh có tiếng ở Mỹ. Được biết, để trở thành sinh viên của ngôi trường này thì ứng viên còn phải có bài tiểu luận thật xuất sắc thể hiện kinh nghiệm của bản thân và khả năng ngoại ngữ thông thạo. Đến tháng 5/2022, Khôi Nguyên đã chính thức nhận bằng tốt nghiệp.

NSND Hồng Vân và đạo diễn Lê Tuấn Anh là cặp nghệ sĩ nổi tiếng trong showbiz Việt. Sau nhiều năm thăng trầm, nay cặp đôi đã có được một cuộc sống viên mãn bên nhau. Nổi tiếng là cặp đôi có cách dạy con vừa nghiêm khắc vừa tâm lý, vì thế Hoàng Châu (Xí Ngầu), Khôi Nguyên (Trê Phi) và bé Bí Ngô đều có những thành tích đáng ngưỡng mộ. Đặc biệt, cậu con trai duy nhất của NSND Hồng Vân có đam mê nghệ thuật và đạt nhiều giải thưởng ấn tượng.

Hồng Vân thường qua Mỹ thăm con trai.

Quả ngọt đầu tiên của Khôi Nguyên là phim ngắn Nostalgia (2021) được vinh danh tại Los Angeles Film Awards tháng 4/2021, New York Film Festival tháng 3/2021, đề cử tại New York Film Festival 2021, được chọn trình chiếu tại LHP Châu Á Thái Bình Dương - Los Angeles lần thứ 37...

Khôi Nguyên tới dự LHP Châu Á Thái Bình Dương Los Angeles lần thứ 37.

Mới đây nhất, Khôi Nguyên đã có những chia sẻ về mẹ trong bài phỏng vấn với tạp chí Voyage Los Angeles. Được biết, Tạp chí Voyage Los Angeles chuyên giới thiệu chân dung tài năng trẻ trong nhiều lĩnh vực khác nhau của khu vực Los Angeles và Orange County.

Khôi Nguyên cho biết trở ngại lớn nhất đầu tiên của anh là vượt qua chính mình và cái bóng quá lớn của cha mẹ. Anh cố gắng đi từng bước trong nghề để được công nhận là đạo diễn thay vì "con trai của NSND Hồng Vân".

NSND Hồng Vân và Khôi Nguyên

Hiện tại, sau một số phim ngắn độc lập, Khôi Nguyên đang tập trung thực hiện 1 phim dài. NSND Hồng Vân tiết lộ đang cùng diễn viên Hồng Đào tham gia ghi hình phim này ở Mỹ.

Trước đó, NSND hãnh diện báo tin phim Neo’s cleaning service (2022) của Khôi Nguyên được Gunpowder & Sky Studio mua để phát hành. Đây là studio phim có tiếng từng phát hành hơn 60 phim, là đối tác của Discovery, Epix, HBO, Netflix...

Con trai của NS Hồng Vân tốt nghiệp chuyên ngành sản xuất phim ảnh tại một ngôi trường lớn ở California.