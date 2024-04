Vu Chính tiếp tục 'gây sốc' với phát ngôn về Triệu Lệ Dĩnh và Bạch Lộc

Vu Chính từng sản xuất nhiều bộ phim cổ trang ngôn tình ăn khách như Tỏa thanh thu, Cung tỏa tâm ngọc, Lục Trinh truyền kỳ, Mỹ nhân tâm kế, Diên Hi công lược, Bên tóc mai không phải hải đường hồng...

Bên cạnh đó, Vu Chính cũng "mát tay" trong việc lăng xê diễn viên, Dương Mịch, Triệu Lệ Dĩnh, Lâm Tâm Như, Bạch Lộc, Ngô Cẩn Ngôn đều có những tác phẩm nổi tiếng ghi dấu ấn với khán giả khi hợp tác với Vu Chính. Do đó, anh còn được tặng biệt danh "biên kịch vàng".

Gần đây, vị biên kịch - nhà sản xuất này tuyên bố rằng một phần ba đầu của bộ phim hay hơn Goblin, một phần ba ở giữa hay hơn The Glory, còn một phần ba cuối cùng thăng hoa thành triết học vô tận. Cụ thể, Vu Chính đăng tải hình ảnh trong buổi lễ khai máy kèm dòng trạng thái khá dài nói về tiềm năng to lớn của Lâm Giang Tiên. Theo đó, 1/3 đầu phim sẽ hay hơn Goblin, 1/3 giữa phim hay hơn The Glory, 1/3 cuối cùng mang màu sắc triết học lôi cuốn sâu sắc.

Lâm Giang Tiên sẽ là bộ phim tiên hiệp điển hình, không phải kiểu mô-típ con người yêu thần tiên hay tình yêu trải dài qua nhiều kiếp luân hồi. Thiết lập của nam chính giống với nhân vật Gong Yoo trong Goblin, còn nữ chính có sự biến hóa khôn lường trước nay chưa từng có.

Vu Chính không ngần ngại tự đánh giá bộ phim của mình, kịch bản 100 điểm, tạo hình 100 điểm, hình ảnh 100 điểm và khẳng định cả 3 tác phẩm cổ trang bản thân sản xuất là Mặc vũ vân gian, Ngũ phúc lâm môn và Lâm giang tiên đều sẽ trở thành phim ăn khách.

Chưa dừng lại ở đây, Vu Chính còn nói rằng đạo diễn của Lâm Giang Tiên tuy gây tranh cãi nhưng năng lực rất tốt. Đội ngũ ánh sáng của Diên Hi Công Lược và Bên Tóc Mai Không Phải Hồng Hải Đường so với của Lâm Giang Tiên chỉ là "tôm tép".