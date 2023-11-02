Trương Tịnh Nghi gây tranh cãi khi uống 2 ly trà sữa mỗi ngày, dân tình quan ngại về ngoại hình khi lên sóng

Sao quốc tế 02/11/2023 12:36

Trương Tịnh Nghi đang tham gia quay bộ phim "Hoán Vũ", thế nhưng lại bất ngờ gây tranh cãi trên mạng xã hội.

Trương Tịnh Nghi hiện đang ghi hình cho bộ phim mới mang tên Hoán Vũ, đóng cặp cùng Chu Dực Nhiên. Nhiều hình ảnh của nữ dễn viên trên phim trường đã được phía blogger đăng tải, song tạo nên nhiều luồng ý kiến trái chiều.

Cụ thể, các blogger nhận xét Trương Tịnh Nghi có phần kém sắc, phát tướng hơn thời điểm đóng Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa khá nhiều. Thậm chí, các blogger còn "chỉ điểm" nguồn cơn khiến Trương Tịnh Nghi thay đổi chóng mặt về ngoại hình, đó là việc nữ diễn viên thường xuyên uống trà sữa. Cô nàng được cho là uống 2 ly trà sữa mỗi ngày khi trên set quay, dẫn đến tình trạng không thể kiểm soát cân nặng.

Trương Tịnh Nghi gây tranh cãi khi uống 2 ly trà sữa mỗi ngày, dân tình quan ngại về ngoại hình khi lên sóng - Ảnh 1Trương Tịnh Nghi gây tranh cãi khi uống 2 ly trà sữa mỗi ngày, dân tình quan ngại về ngoại hình khi lên sóng - Ảnh 2

 

Hiện tại từ khóa "Trương Tịnh Nghi lên cân do uống 2 ly trà sữa mỗi ngày" đang nhận được lượt tương tác đáng kể trên mạng xã hội Weibo, với hàng triệu lượt đọc từ cư dân mạng.

Đa phần nhiều khán giả bất bình, cho rằng đây là màn "buộc tội" vô lý, cho rằng các blogger đang xâm phạm quyền tự do cá nhân và sở thích riêng của Trương Tịnh Nghi.  Mặt khác, cũng có một số ý kiến đồng tình việc Trương Tịnh Nghi có sự thay đổi ngoại hình so với trước kia, hi vọng nữ diễn viên biết cách quản lý cân nặng và hình ảnh của mình hơn.

Trương Tịnh Nghi gây tranh cãi khi uống 2 ly trà sữa mỗi ngày, dân tình quan ngại về ngoại hình khi lên sóng - Ảnh 3

 

Hoán Vũ là dự án phim thanh xuân kể về việc nữ chính Thanh Vũ cùng gia đình chuyển đi nơi khác sau khi chị gái Bạch Vũ của cô qua đời. Dù đã có cuộc sống mới nhưng Thanh Vũ vẫn quyết tâm tìm ra chân tướng cái chết của chị gái với sự giúp đỡ của bạn cùng lớp Minh Thịnh, cũng là tình yêu sau này của cô.

Trương Tịnh Nghi gây tranh cãi khi uống 2 ly trà sữa mỗi ngày, dân tình quan ngại về ngoại hình khi lên sóng - Ảnh 4

Trương Tịnh Nghi là một trong những cái tên trẻ triển vọng tại làng phim Hoa ngữ. Cô là "trò cưng" của nữ minh tinh Châu Tấn và từng ghi dấu ấn với khán giả qua một số tác phẩm đáng chú ý như "Anh muốn chúng ta ở bên nhau", "Nhất kiến khuynh tâm" hay "Chiếc bật lửa và váy công chúa".

Trong khi đó, Chu Dực Nhiên lại là một cái tên mới nổi. Anh được biết đến nhờ bộ phim "Gia đình tiểu Mẫn" và "Khi anh chạy về phía em", tác phẩm ngôn tình thanh xuân vườn trường hot nhất nhì mùa hè vừa qua.

Người hâm mộ Trương Tịnh Nghi 'nổi đóa' vì bạn diễn từng có 1 đời vợ, đang hẹn hò với bạn gái kém 7 tuổi

Người hâm mộ Trương Tịnh Nghi 'nổi đóa' vì bạn diễn từng có 1 đời vợ, đang hẹn hò với bạn gái kém 7 tuổi

Nam diễn viên Trần Mục Trì mới đây đã gây xôn xao dư luận khi thừa nhận từng có một đời vợ.

Xem thêm
Từ khóa:   Trương Tịnh Nghi sao hoa ngữ cbiz tin tức sao hoa ngữ sao trung

TIN LIÊN QUAN

Người hâm mộ Trương Tịnh Nghi 'nổi đóa' vì bạn diễn từng có 1 đời vợ, đang hẹn hò với bạn gái kém 7 tuổi

Người hâm mộ Trương Tịnh Nghi 'nổi đóa' vì bạn diễn từng có 1 đời vợ, đang hẹn hò với bạn gái kém 7 tuổi

Chỉ vì cái kết gây tranh cãi mà Anh Ấy Bước Ra Từ Ánh Lửa của Hoàng Cảnh Du và Trương Tịnh Nghi nhận về điểm douban khá tệ

Chỉ vì cái kết gây tranh cãi mà Anh Ấy Bước Ra Từ Ánh Lửa của Hoàng Cảnh Du và Trương Tịnh Nghi nhận về điểm douban khá tệ

Hoàng Cảnh Du nhận lời khen, Trương Tịnh Nghi lại gây tranh cãi vì điều này trong phim mới

Hoàng Cảnh Du nhận lời khen, Trương Tịnh Nghi lại gây tranh cãi vì điều này trong phim mới

Khoảnh khắc đậm chất 'quý tộc' của bộ 3 Lý Hiện - Trương Tịnh Nghi - Bạch Kính Đình gây sốt cộng đồng mạng

Khoảnh khắc đậm chất 'quý tộc' của bộ 3 Lý Hiện - Trương Tịnh Nghi - Bạch Kính Đình gây sốt cộng đồng mạng

Nhan sắc Trương Tịnh Nghi qua ống kính người đi đường giữa phố Tây giống như một thước phim điện ảnh

Nhan sắc Trương Tịnh Nghi qua ống kính người đi đường giữa phố Tây giống như một thước phim điện ảnh

Trương Tịnh Nghi tái hiện lại vai diễn trong Anh Ấy Bước Ra Từ Ánh Lửa, nhan sắc không tì vết khiến netizen mê mẩn

Trương Tịnh Nghi tái hiện lại vai diễn trong Anh Ấy Bước Ra Từ Ánh Lửa, nhan sắc không tì vết khiến netizen mê mẩn

TIN MỚI NHẤT

Sau ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, Thần Tài gõ cửa thăm nhà, 3 con giáp 'gánh tiền cõng của', nhận đại lộc trời ban, ví tiền căng đầy, công việc hanh thông

Sau ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, Thần Tài gõ cửa thăm nhà, 3 con giáp 'gánh tiền cõng của', nhận đại lộc trời ban, ví tiền căng đầy, công việc hanh thông

Tâm linh - Tử vi 5 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 21/9/2026, 3 con giáp 'gánh tiền về nhà', cuộc sống khấm khá, tình duyên công danh đều chạm nóc

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 21/9/2026, 3 con giáp 'gánh tiền về nhà', cuộc sống khấm khá, tình duyên công danh đều chạm nóc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 11 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp như 'cá chép hóa rồng', tài lộc ngút trời, tiền nhiều như nước, sự nghiệp lên hương

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp như 'cá chép hóa rồng', tài lộc ngút trời, tiền nhiều như nước, sự nghiệp lên hương

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 11 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà'

Đúng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 6 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, hút tiền bạc vào nhà, may mắn lội ngược dòng, tình duyên viên mãn

Kể từ ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, hút tiền bạc vào nhà, may mắn lội ngược dòng, tình duyên viên mãn

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 11 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp ĐỔI VẬN TĂNG TỐC, gặp nhiều may mắn, bứt phá thành công, đổi đời trong chớp mắt

Qua đêm nay, 3 con giáp ĐỔI VẬN TĂNG TỐC, gặp nhiều may mắn, bứt phá thành công, đổi đời trong chớp mắt

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 56 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, Thần Tài ghé thăm, 3 con giáp 'đón bão tài lộc', làm đâu thắng đó, vét sạch tiền của thiên hạ

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, Thần Tài ghé thăm, 3 con giáp 'đón bão tài lộc', làm đâu thắng đó, vét sạch tiền của thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 6 phút trước
Trong 10 ngày tới, 3 con giáp làm ăn Phát Tài, vạn sự hanh thông, đạt được mục tiêu, đếm tiền mỏi tay

Trong 10 ngày tới, 3 con giáp làm ăn Phát Tài, vạn sự hanh thông, đạt được mục tiêu, đếm tiền mỏi tay

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 56 phút trước
Từ nay đến ngày 29/9/2026, 3 con giáp Thần Tài gõ cửa, lộc lá bủa vây, cơ hội thăng quan tiến chức, cuộc sống sung túc

Từ nay đến ngày 29/9/2026, 3 con giáp Thần Tài gõ cửa, lộc lá bủa vây, cơ hội thăng quan tiến chức, cuộc sống sung túc

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 56 phút trước
Angelababy bất ngờ vướng tin tái hôn sau hơn 4 năm chia tay Huỳnh Hiểu Minh

Angelababy bất ngờ vướng tin tái hôn sau hơn 4 năm chia tay Huỳnh Hiểu Minh

Sao quốc tế 8 giờ 6 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 20/9/2026: Vàng SJC thêm 1,6 triệu đồng nhưng người mua vẫn lỗ 3 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 20/9/2026: Vàng SJC thêm 1,6 triệu đồng nhưng người mua vẫn lỗ 3 triệu đồng

Những sai lầm phổ biến khi chế biến và ăn giá đỗ

Những sai lầm phổ biến khi chế biến và ăn giá đỗ

Đúng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp Phúc Lộc tề thiên, kéo hết vận may thiên hạ, đuổi sạch tiểu nhân chọc phá, thu nhập tăng gấp 10

Đúng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp Phúc Lộc tề thiên, kéo hết vận may thiên hạ, đuổi sạch tiểu nhân chọc phá, thu nhập tăng gấp 10

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đường Yên bị réo tên giữa tin đồn hôn nhân rạn nứt, sự thật từ dữ liệu pháp lý là gì?

Đường Yên bị réo tên giữa tin đồn hôn nhân rạn nứt, sự thật từ dữ liệu pháp lý là gì?

Angelababy bất ngờ vướng tin tái hôn sau hơn 4 năm chia tay Huỳnh Hiểu Minh

Angelababy bất ngờ vướng tin tái hôn sau hơn 4 năm chia tay Huỳnh Hiểu Minh

Vì sao Đàm Tùng Vận vẫn đắt vai khi bước vào tuổi U40?

Vì sao Đàm Tùng Vận vẫn đắt vai khi bước vào tuổi U40?

Tạ Đình Phong lần đầu chia sẻ về những năm tháng mất ngủ vì lo âu

Tạ Đình Phong lần đầu chia sẻ về những năm tháng mất ngủ vì lo âu

Lưu Diệc Phi xuất hiện với vóc dáng gây nhiều ý kiến trái chiều

Lưu Diệc Phi xuất hiện với vóc dáng gây nhiều ý kiến trái chiều

Tỉnh Bách Nhiên lần đầu tiết lộ lý do không thể tùy ý cắt tóc

Tỉnh Bách Nhiên lần đầu tiết lộ lý do không thể tùy ý cắt tóc