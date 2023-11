Hiện tại từ khóa "Trương Tịnh Nghi lên cân do uống 2 ly trà sữa mỗi ngày" đang nhận được lượt tương tác đáng kể trên mạng xã hội Weibo, với hàng triệu lượt đọc từ cư dân mạng.

Đa phần nhiều khán giả bất bình, cho rằng đây là màn "buộc tội" vô lý, cho rằng các blogger đang xâm phạm quyền tự do cá nhân và sở thích riêng của Trương Tịnh Nghi. Mặt khác, cũng có một số ý kiến đồng tình việc Trương Tịnh Nghi có sự thay đổi ngoại hình so với trước kia, hi vọng nữ diễn viên biết cách quản lý cân nặng và hình ảnh của mình hơn.

Hoán Vũ là dự án phim thanh xuân kể về việc nữ chính Thanh Vũ cùng gia đình chuyển đi nơi khác sau khi chị gái Bạch Vũ của cô qua đời. Dù đã có cuộc sống mới nhưng Thanh Vũ vẫn quyết tâm tìm ra chân tướng cái chết của chị gái với sự giúp đỡ của bạn cùng lớp Minh Thịnh, cũng là tình yêu sau này của cô.

Trương Tịnh Nghi là một trong những cái tên trẻ triển vọng tại làng phim Hoa ngữ. Cô là "trò cưng" của nữ minh tinh Châu Tấn và từng ghi dấu ấn với khán giả qua một số tác phẩm đáng chú ý như "Anh muốn chúng ta ở bên nhau", "Nhất kiến khuynh tâm" hay "Chiếc bật lửa và váy công chúa".

Trong khi đó, Chu Dực Nhiên lại là một cái tên mới nổi. Anh được biết đến nhờ bộ phim "Gia đình tiểu Mẫn" và "Khi anh chạy về phía em", tác phẩm ngôn tình thanh xuân vườn trường hot nhất nhì mùa hè vừa qua.