Triệu Vy bất ngờ lộ diện giữa lúc bị phong tỏa tài sản, đường trở lại Cbiz gian nan

Theo Sinchew, ê-kíp của Triệu Vy đã liên tiếp liên hệ với tổng biên tập của một số tạp chí Trung Quốc. Nếu cô có thể xuất hiện thành công trên trang bìa tạp chí, Triệu Vy sẽ chính thức trở lại.

Bên cạnh đó, vào ngày 11/4, một phần vốn lên tới 5 triệu NDT (690.741 USD) do Triệu Vy nắm giữ đã bị phong tỏa. Công ty bị phong tỏa là "Hebao Entertainment Group Co., Ltd.", thời hạn kéo dài đến 10/4/2027, do Tòa án Trung cấp số 4 Bắc Kinh thực hiện.

Thông tin công khai cho thấy "Hebao Entertainment Group Co., Ltd" được thành lập vào tháng 1/2015 với số vốn đăng ký là 15,3 triệu USD, người đại diện pháp lý là Triệu Chí. Lĩnh vực kinh doanh bao gồm: sản xuất và vận hành các chương trình phát thanh, truyền hình, phân phối phim, đại lý biểu diễn, dịch vụ thiết kế chuyên nghiệp, thiết kế quảng cáo,phát hành quảng cáo... Thông tin cổ đông cho thấy Triệu Vy nắm giữ 4,51% cổ phần công ty vào thời điểm 10/8/2015.

China Fund News trước đó đăng tải thông tin nữ diễn viên nhiều lần bị phong tỏa tài sản. Tháng 4/2021, nhiều cổ phần nắm giữ dưới tên Triệu Vy lần lượt bị đóng băng. Các công ty liên quan là "Wuhu Dongrunfa Investment Co., Ltd." tổng số tiền bị phong tỏa hơn 10 triệu NDT (1,3 triệu USD), thời gian phong tỏa sẽ kéo dài đến hết tháng 4/2024.

Ngoài ra, hai vợ chồng minh tinh Kinh hoa yên vân còn bị một số lượng lớn nhà đầu tư khởi kiện, liên quan đến nhiều vụ án hình sự và dân sự. Trong năm 2019, có hơn 540 vụ kiện đòi bồi thường, riêng Triệu Vy đã có tới 270 vụ kiện.