Tài sản của Triệu Vy bị phong tỏa giữa lúc tin đồn tái xuất Cbiz 'nổ ra'

Tuy nhiên, mới đây, dữ liệu trên cổng thông tin Tianyancha cho thấy vào ngày 11/4, một phần vốn do Triệu Vy nắm giữ bị phong tỏa. Công ty bị phong tỏa là Hợp Bảo - Hebao Entertainment Group Co., Ltd, với số vốn cổ phần bị phong tỏa là 5 triệu NDT (690.655 USD). Tòa án nhân dân trung cấp số 4 Bắc Kinh ra quyết định trên, thời gian phong tỏa từ ngày 11/4/2024 đến ngày 10/4/2027.

Bên cạnh đó, khi còn hoạt động trong Cbiz, Triệu Vy đã đầu tư vào 17 công ty trong các lĩnh vực điện ảnh và truyền hình, giải trí, đầu tư, công nghệ, bất động sản... Theo Tianyancha, trong số các công ty nữ diễn viên là pháp nhân, chỉ có Xưởng Văn hóa Điện ảnh và Truyền hình Triệu Triệu (Thượng Hải) vẫn tồn tại, các công ty còn lại đã bị hủy bỏ hoặc thu hồi. Dữ liệu cũng cho thấy Triệu Vy đã tham gia vào tổng cộng 270 vụ án tư pháp, trong đó cô đều xuất hiện với tư cách bị cáo và 99% các vụ án liên quan tới chứng khoán.

Cuộc sống hôn nhân của Triệu Vy hiện là một ẩn số với công chúng. Theo Sohu, Triệu Vy và doanh nhân Huỳnh Hữu Long rạn nứt tình cảm từ năm 2018 và sống ly thân một thời gian dài. Hiện tại, họ hoàn tất thủ tục ly hôn. Theo thỏa thuận, con gái chung duy nhất của hai người sống cùng với nam doanh nhân tại nước ngoài.

Hồi tháng 10, cha của Huỳnh Hữu Long mất, tên của Triệu Vy vẫn nằm trong danh sách thành viên gia đình nhưng cô không có mặt tại tang lễ của cha chồng. Theo Sina, vì thủ tục ly hôn chưa hoàn tất nên Triệu Vy vẫn được xem là con dâu nhà họ Huỳnh.