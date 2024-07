Trần Nghiên Hy không chúc mừng sinh nhật Trần Hiểu, liệu tin đồn ly hôn là sự thật?

Vừa qua, Trần Hiểu và Trần Nghiên Hy vướng tin ly hôn. Theo China Times, các tay săn ảnh chuyên về giới giải trí cho biết cuộc hôn nhân của Trần Nghiên Hy và Trần Hiểu gặp trục trặc vào năm ngoái. Theo đó, hai người trước đây luôn gửi lời nhắn tới đối phương vào sinh nhật. Tuy nhiên, sinh nhật Trần Nghiên Hy ngày 31/5, Trần Hiểu không đăng bất kỳ bài viết nào.

Theo các tay săn ảnh, một nguồn tin tiết lộ với họ Trần Hiểu đã đệ đơn ly hôn Trần Nghiên Hy vào cuối năm 2023. Nam diễn viên không nói rõ lý do mà chỉ muốn dọn ra khỏi nhà. Sau đó, Trần Hiểu không về nhà, thay đổi số điện thoại di động và chặn Trần Nghiên Hy.

Trần Nghiên Hy chỉ có thể liên lạc với Trần Hiểu thông qua bên thứ 3 và rất đau khổ vì chuyện đó. Vào tháng 4, các tay săn ảnh chụp được ảnh Trần Nghiên Hy một mình đi cùng người thân và trông nữ diễn viên có vẻ cô đơn. Hai tháng sau, Trần Hiểu bị chụp ảnh trong tình trạng say xỉn và được hai nhân viên dìu ra xe. Cả Trần Hiểu và Trần Nghiên Hy chưa phản hồi thông tin trên.

Nghiên Hy và Trần Hiểu kết hôn năm 2016, từ đó người đẹp hạn chế công việc để chăm sóc con cái, thu vén gia đình, còn Trần Hiểu liên tục ở các đoàn phim. Trên The Icon năm 2022, Trần Hiểu từng nói vợ thông minh, hiểu biết và tháo vát, tài tử biết ơn vợ chăm sóc gia đình, nuôi dạy con để anh được chuyên tâm phấn đấu cho sự nghiệp.

Trần Nghiên Hy 41 tuổi, nổi tiếng với phim Cô gái năm ấy chúng ta cùng theo đuổi (You Are The Apple of My Eye). Cô và Trần Hiểu bén duyên khi đóng Tiểu Long Nữ và Dương Quá ở Thần điêu đại hiệp 2014. Tài tử kém vợ bốn tuổi, được giới chuyên môn và khán giả đánh giá tích cực diễn xuất trong Lục Trinh truyền kỳ, Thần điêu đại hiệp 2014, Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn, Bác sĩ nhi khoa tài ba, Mộng hoa lục .