Tài tử Đường Trì Bình nghiện rượu, đi lang thang ngoài đường, quỳ gối cửa đài truyền hình xin vai diễn

Đường Trì Bình là nghệ sĩ gốc Thái Lan, lập nghiệp tại Đài Loan (Trung Quốc) với vai trò người mẫu, diễn viên. Năm 2006, anh được yêu thích với vai bác sĩ trong phim "Hoa dạng thiếu niên thiếu nữ". Tác phẩm được chuyển thể từ truyện tranh nổi tiếng Hana Kimi của Nhật Bản với sự tham gia của Ngô Tôn, Ella Trần Gia Hoa, Uông Đông Thành. Phim được đánh giá là đi đầu trong thời đại phim ngôn tình Đài Loan (Trung Quốc). Bộ phim "làm mưa làm gió" khắp châu Á. Ngoài ra, Đường Trì Bình còn ghi dấu trong những tác phẩm khác như: Juliet phương Đông, The Hospital, Say Yes Enterprise, Tứ đại danh bổ...

Điển trai, có thực lực diễn xuất, Đường Trì Bình thu hút phái đẹp. Anh từng hạ gục trái tim của nhiều người đẹp như Tống Kỷ Nghiên, Đinh Trữ, Hồ Tình Văn, Trương Ngọc Hoàng.