'Nàng Cao Quý phi của Diên Hi Công Lược' Đàm Trác: 5 năm yêu nhau cùng bạn trai kém tuổi, nhan sắc 'lão hoá ngược' ở tuổi 40

Nữ diễn viên đình đám Đàm Trác - nàng Cao Quý phi của Diên Hi Công Lược đã bất ngờ đăng ảnh kỷ niệm 5 năm yêu nhau cùng bạn trai kém tuổi, nam diễn viên Chương Vũ. Cả hai đăng ảnh ôm nhau thân mật, tái hiện bức ảnh vào năm 2019 khi cặp đôi lần đầu công khai chuyện yêu nhau với công chúng.

Vì từng đóng chị em trong Chết Để Hồi Sinh nên Đàm Trác và Chương Vũ gây sốc khi công bố yêu nhau ngoài đời. Nhiều fan còn bất ngờ hơn khi trước đó, cả hai đã không ngần ngại trao nhau cử chỉ ân cần, thân mật dù là trên set quay.

Sau vai diễn Cao Quý phi, Đàm Trác được chú ý nhiều hơn, cô liên tục bỏ túi các dự án mới, từ điện ảnh đến truyền hình, từ cổ trang đến hiện đại đều có mặt. So với các diễn viên khác trong Diên hi công lược, Đàm Trác có phần chăm chỉ hơn, tận dụng triệt để tài nguyên để tăng độ phủ sóng. Năng lực vượt trội lại rất chăm chỉ nhận phim mới nhưng Đàm Trác vẫn không thể vượt qua cái bóng của Cao Quý phi. Suốt 5 năm qua, cô không có dự án "đại bạo" nên khi nhắc về Đàm Trác, đa phần khán giả vẫn chỉ nhớ tới Diên hi công lược năm nào.

Hiện tại Đàm Trác đã bước sang tuổi 40. Khi nhìn những hình ảnh gần đây của Đàm Trác, khán giả vô cùng bất ngờ bởi nhan sắc trẻ trung, bất chấp dòng chảy thời gian của cô. So với thời Diên hi công lược của 5 năm trước, Đàm Trác trẻ ra trông thấy, thân hình cũng vô cùng quyến rũ.