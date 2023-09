Kim Hee Chul lần đầu tiết lộ bí mật khiến bạn gái cũ bật khóc đòi chia tay, Lee Sang Min liền chỉ trích một câu khiến fan "mát lòng mát dạ"

Mới đây, trong chương trình "My Little Old Boy" của đài SBS Kim Heechul tiết lộ anh từng bị bạn gái nói lời chia tay vì quá nghiện game.

Trong chương trình "My Little Old Boy" của đài SBS phát sóng ngày 27 tháng 3, Heechul (Super Junior) đã kể về lúc anh còn ở độ tuổi đôi mươi đã khiến bạn gái cũ khóc vì quá mê game. Các nghệ sĩ tập trung tại nhà mới của Lee Sang Min để tổ chức tiệc tân gia. Tại đây, Heechul thu hút sự chú ý của mọi người khi đưa cho Lee Sang Min một chiếc phong bì làm quà tân gia. Khi Lee Sang Min mở phong bì và nhìn vào bên trong, anh không thể khỏi ngạc nhiên. "Nhiều thế?". Heechul cười đáp: "Anh có thể mua bất cứ thứ gì." Sau đó, các thành viên thảo luận về chủ đề lý do các cặp đôi ly hôn. Mặc dù chưa kết hôn nhưng Heechul cho biết: "Hồi tầm 20 tuổi hơn, em bị ám ảnh bởi một trò chơi tên là 'WOW'. Đó là một con game yêu cầu 25 người chơi đánh bại tên trùm." Nghe câu này, Kim Jong Kook lên tiếng: "Game cũng thường là nguyên nhân dẫn đến ly hôn đó." Lee Sang Min cũng nói thêm: "Anh nghe chuyện của chú mới 5 giây mà đã muốn ly hôn với chú rồi." Heechul sau đó kể tiếp: "Có một hôm em định lên mạng lúc 8 giờ tối. Em đang ở với bạn gái rồi đột nhiên cô ấy nói 'Mình chia tay đi'. Em nói với cô ấy 'Được rồi. Em nên về nhà ngay bây giờ thì hơn'. Nhưng sau đó cô ấy đột nhiên bật khóc. Em nghĩ cô ấy có điều gì đó muốn nói với em. " Heechul kể tiếp: "Vậy nên em đã nói thật với cô ấy. Em nói với cô ấy rằng em hẹn đánh game với 24 người khác." Lee Sang Min ngay lập tức phản bác Heechul: "Chú thật là tệ mà." Tuy nhiên, Heechul khẳng định, "Cô ấy đột nhiên nói với em mà không báo trước là cô ấy muốn chia tay, trong khi em có hẹn với 24 người khác một tuần trước ."