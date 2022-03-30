Kim Hee Chul lần đầu tiết lộ bí mật khiến bạn gái cũ bật khóc đòi chia tay, Lee Sang Min liền chỉ trích một câu khiến fan "mát lòng mát dạ"

Sao quốc tế 30/03/2022 21:14

Mới đây, trong chương trình "My Little Old Boy" của đài SBS Kim Heechul tiết lộ anh từng bị bạn gái nói lời chia tay vì quá nghiện game.

Trong chương trình "My Little Old Boy" của đài SBS phát sóng ngày 27 tháng 3, Heechul (Super Junior) đã kể về lúc anh còn ở độ tuổi đôi mươi đã khiến bạn gái cũ khóc vì quá mê game.

Kim Hee Chul lần đầu tiết lộ bí mật khiến bạn gái cũ bật khóc đòi chia tay, Lee Sang Min liền chỉ trích một câu khiến fan 'mát lòng mát dạ' - Ảnh 1

Các nghệ sĩ tập trung tại nhà mới của Lee Sang Min để tổ chức tiệc tân gia. Tại đây, Heechul thu hút sự chú ý của mọi người khi đưa cho Lee Sang Min một chiếc phong bì làm quà tân gia. Khi Lee Sang Min mở phong bì và nhìn vào bên trong, anh không thể khỏi ngạc nhiên. "Nhiều thế?". Heechul cười đáp: "Anh có thể mua bất cứ thứ gì."

Sau đó, các thành viên thảo luận về chủ đề lý do các cặp đôi ly hôn. Mặc dù chưa kết hôn nhưng Heechul cho biết: "Hồi tầm 20 tuổi hơn, em bị ám ảnh bởi một trò chơi tên là 'WOW'. Đó là một con game yêu cầu 25 người chơi đánh bại tên trùm."

Nghe câu này, Kim Jong Kook lên tiếng: "Game cũng thường là nguyên nhân dẫn đến ly hôn đó." Lee Sang Min cũng nói thêm: "Anh nghe chuyện của chú mới 5 giây mà đã muốn ly hôn với chú rồi."

Kim Hee Chul lần đầu tiết lộ bí mật khiến bạn gái cũ bật khóc đòi chia tay, Lee Sang Min liền chỉ trích một câu khiến fan 'mát lòng mát dạ' - Ảnh 2

Heechul sau đó kể tiếp: "Có một hôm em định lên mạng lúc 8 giờ tối. Em đang ở với bạn gái rồi đột nhiên cô ấy nói 'Mình chia tay đi'. Em nói với cô ấy 'Được rồi. Em nên về nhà ngay bây giờ thì hơn'. Nhưng sau đó cô ấy đột nhiên bật khóc. Em nghĩ cô ấy có điều gì đó muốn nói với em. "

Heechul kể tiếp: "Vậy nên em đã nói thật với cô ấy. Em nói với cô ấy rằng em hẹn đánh game với 24 người khác." Lee Sang Min ngay lập tức phản bác Heechul: "Chú thật là tệ mà." Tuy nhiên, Heechul khẳng định, "Cô ấy đột nhiên nói với em mà không báo trước là cô ấy muốn chia tay, trong khi em có hẹn với 24 người khác một tuần trước ."

Hành động 'đáng kinh ngạc' của nữ diễn viên gạo cội Hàn Quốc ở lễ trao giải Oscar 2022 khiến netizen trầm trồ

Hành động 'đáng kinh ngạc' của nữ diễn viên gạo cội Hàn Quốc ở lễ trao giải Oscar 2022 khiến netizen trầm trồ

Diễn viên Yoon Yeo Jung đã xuất hiện tại lễ trao giải Oscar với tư cách là người trao giải, những lời phát biểu dí dỏm của bà đã khiến cả hội trường phải bật cười.

Xem thêm
Từ khóa:   kim heechul Kim Jong Kook sao Hàn

TIN LIÊN QUAN

Hành động 'đáng kinh ngạc' của nữ diễn viên gạo cội Hàn Quốc ở lễ trao giải Oscar 2022 khiến netizen trầm trồ

Hành động 'đáng kinh ngạc' của nữ diễn viên gạo cội Hàn Quốc ở lễ trao giải Oscar 2022 khiến netizen trầm trồ

'Biểu tượng gợi cảm của Hàn Quốc' Mina khoe cơ bụng số 11 ở tuổi 51, sự xuất hiện của người chồng kém 17 tuổi khiến cộng đồng mạng 'xôn xao'

'Biểu tượng gợi cảm của Hàn Quốc' Mina khoe cơ bụng số 11 ở tuổi 51, sự xuất hiện của người chồng kém 17 tuổi khiến cộng đồng mạng 'xôn xao'

BTS tại lễ trao giải Oscar lần 94: Chỉ xuất hiện khoảng 30 giây nhưng cũng khiến người hâm mộ toàn cầu 'sục sôi'

BTS tại lễ trao giải Oscar lần 94: Chỉ xuất hiện khoảng 30 giây nhưng cũng khiến người hâm mộ toàn cầu 'sục sôi'

Ẵm trọn chiến thắng tại OSCAR 2022, đây chính là top nhân vật khiến cả thế giới nhắc tên nhiều hơn cả Will Smith

Ẵm trọn chiến thắng tại OSCAR 2022, đây chính là top nhân vật khiến cả thế giới nhắc tên nhiều hơn cả Will Smith

Lisa bị tố tham lam, bòn tiền và quà hàng hiệu từ fan "không biết ngượng"

Lisa bị tố tham lam, bòn tiền và quà hàng hiệu từ fan "không biết ngượng"

Solar khoe thân hình "cực cháy" trên trang cá nhân, fan xuýt xoa vẻ đẹp quyến rũ "chết người" của trưởng nhóm MAMAMOO

Solar khoe thân hình "cực cháy" trên trang cá nhân, fan xuýt xoa vẻ đẹp quyến rũ "chết người" của trưởng nhóm MAMAMOO

TIN MỚI NHẤT

Ô tô tông trúng nhóm người trên vỉa hè, 2 đứa trẻ bị mắc kẹt dưới gầm xe

Ô tô tông trúng nhóm người trên vỉa hè, 2 đứa trẻ bị mắc kẹt dưới gầm xe

Video 15 phút trước
Lý Nhất Đồng gây chú ý khi tiết lộ từng bị lừa cả tiền lẫn tình

Lý Nhất Đồng gây chú ý khi tiết lộ từng bị lừa cả tiền lẫn tình

Sao quốc tế 30 phút trước
Hoắc Kiến Hoa không kìm được nước mắt khi xem bộ phim này

Hoắc Kiến Hoa không kìm được nước mắt khi xem bộ phim này

Sao quốc tế 33 phút trước
Thần Tài 'điểm mặt gọi tên' 3 con giáp sau phúc khí hơn người, tiền nhiều như mưa, của nả cứ ùn ùn trong 99 ngày tới

Thần Tài 'điểm mặt gọi tên' 3 con giáp sau phúc khí hơn người, tiền nhiều như mưa, của nả cứ ùn ùn trong 99 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 45 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài trải chiếu tài lộc, 3 con giáp đón tiền bạc 'ào ào như thác đổ', giàu có trong nháy mắt, tiêu xài thoải mái mà không cần lo nghĩ

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài trải chiếu tài lộc, 3 con giáp đón tiền bạc 'ào ào như thác đổ', giàu có trong nháy mắt, tiêu xài thoải mái mà không cần lo nghĩ

Tâm linh - Tử vi 52 phút trước
Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tâm linh - Tử vi 54 phút trước
Những ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp bản lĩnh vượt trội, khôn ngoan và sắc sảo, được định sẵn trở thành người thành công đáng ghen tị

Những ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp bản lĩnh vượt trội, khôn ngoan và sắc sảo, được định sẵn trở thành người thành công đáng ghen tị

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 45 phút trước
Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Xã hội 1 giờ 53 phút trước
Tuyên tử hình Nguyễn Đức Anh, kẻ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai

Tuyên tử hình Nguyễn Đức Anh, kẻ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai

Đời sống 2 giờ 3 phút trước
Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp bản lĩnh vượt trội, khôn ngoan và sắc sảo, được định sẵn trở thành người thành công đáng ghen tị

Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp bản lĩnh vượt trội, khôn ngoan và sắc sảo, được định sẵn trở thành người thành công đáng ghen tị

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 45 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đàm Tùng Vận từng không phải lựa chọn đầu tiên cho vai nữ chính 'Lan Hương như cố'

Đàm Tùng Vận từng không phải lựa chọn đầu tiên cho vai nữ chính 'Lan Hương như cố'

Lý Nhất Đồng gây chú ý khi tiết lộ từng bị lừa cả tiền lẫn tình

Lý Nhất Đồng gây chú ý khi tiết lộ từng bị lừa cả tiền lẫn tình

Hoắc Kiến Hoa không kìm được nước mắt khi xem bộ phim này

Hoắc Kiến Hoa không kìm được nước mắt khi xem bộ phim này

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào