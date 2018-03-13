Vợ cứ VÔ TƯ làm điều này đừng trách vì sao chồng NUÔI BỒ NHÍ bên ngoài

Không ngờ, đây chính là những sai lầm chị em thường gặp phải khiến vợ chồng thường xuyên cãi nhau. Nếu không thay đổi ngay, sớm muộn gì hôn nhân của bạn cũng đổ vỡ, không thể cứu vãn.

Rất nhiều chị em dành gần hết thời gian rảnh rỗi của mình để “ôm” điện thoại, lướt mạng xã hội, bàn tán chuyện thiên hạ mà quên mất chồng mình. Họ quên rằng, thời gian vợ chồng ở bên nhau là cơ hội để bồi đắp tình cảm, để cả hai thêm thấu hiểu, gần gũi nhau. Nếu bạn lơ là việc quan tâm, trò chuyện với chồng càng lâu ngày sẽ càng tạo điều kiện cho người thứ ba chen chân vào mối quan hệ lúc nào không hay.

Cuộc sống hôn nhân với cơm áo gạo tiền, với nỗi lo thiếu thốn khiến ai cũng thấy áp lực, mệt mỏi. Thế nhưng, thay vì than vãn, kêu ca người vợ hãy cùng chồng nỗ lực, khích lệ anh ấy để kinh tế gia đình dần ổn định, khấm khá.

Trước khi ca thán chuyện tiền nong, vợ hãy nhỡ câu “đồng vợ đồng lòng tát biển Đông cũng cạn”. Chỉ cần vợ chồng một lòng, khó khăn, vất vả rồi cũng sẽ qua đi.

Kể xấu chồng là một trong những sai lầm bóp chết hôn nhân nhiều chị em mắc phải - Ảnh minh họa: Internet

Kể xấu chồng với bạn bè

Nếu không hài lòng điều gì ở chồng chị em hãy thẳng thắn trò chuyện, nói với chồng để anh ấy biết mình đang sai ở đâu, từ đó sẽ có những hành động sửa chữa lỗi lầm. Việc mang chuyện riêng tư của vợ chồng đi kể lể, thọc mạch với người khác chỉ khiến mọi chuyện trở nên trầm trọng hơn.

Người ngoài có thể xui khiến bạn làm thế này, thế kia để giải quyết vấn đề. Thế nhưng, chỉ bạn mới là người hiểu rõ nhất mình nên làm gì. Chưa kể, nếu không may chồng bạn biết được vợ đi kể xấu mình anh ấy sẽ cảm thấy tổn thương, xấu hổ vô cùng.

Dù đã kết hôn phụ nữ cũng đừng quên tạo bất ngờ cho chồng bằng những cuộc hẹn lãng mạn, những nụ hôn hay vòng tay ôm - Ảnh minh họa: Internet

Quên cách yêu

Chính vì yêu thương nhau, muốn bên nhau cả đời nên cả hai mới về chung một nhà. Thế nên, khi đã chung sống với nhau, bạn cũng đừng quên tình yêu nồng cháy mình đã dành cho đối phương trước đây.

Việc nói năng cộc lốc, thô lỗ hay không còn dịu dàng như trước chính là sự thay đổi đáng sợ nơi người vợ khiến mọi đàn ông hụt hẫng. Nếu không kịp nhận ra sai lầm để thay đổi, sớm muộn gì bạn cũng tự khiến hôn nhân của bạn trở nên tẻ nhạt, nhàm chán.