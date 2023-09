Trong hôn nhân, im lặng chính là tan vỡ!

Im lặng trong hôn nhân bắt đầu từ những khoảng trống vô hình, thành thói quen bên nhau, rồi lại trở nên không cần nhau nữa...

Những khoảng trống vô hình chất chồng

Tôi từng nghe một người vợ kể rằng, chồng cô ấy ngày trước chưa từng biết uống rượu. Vậy mà lại một ngày chồng say bí tỉ mà ngoại tình, sa đà trong cám dỗ. Cô ấy cho rằng đó là sự phản bội quá lố lăng, một người chồng từng tử tế bỗng chốc đổi thay dối lừa, khó mà chấp nhận được. Nhưng thật ra, sau này rồi cô ấy mới biết những đêm cô ấy không về nhà vì ham công tiếc việc, chồng mới bắt đầu tìm đến rượu bia. Những ngày cô ấy bỏ bê gia đình, chồng mới bắt đầu đổi thay. Cơn say kia đâu phải chỉ là ngày một ngày hai. Khoảng trống quá lớn kia chính là tích góp của bao ngày tháng dần xa nhau. Để đến khi say bí tỉ, xa vời vợi, người ta cũng đã không còn tìm thấy nhau được nữa.