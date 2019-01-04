Tổng hợp những câu STT chửi người yêu cũ của người yêu mới hay và chất

Phụ nữ yêu 04/01/2019 15:50

Nếu những STT chửi người yêu cũ của người yêu mới có thể đem lại sự thoải mái trong tâm hồn phụ nữ, hãy cứ tiếp tục bằng những câu nói, câu chửi cực chất và thâm thúy mà không vi phạm đạo đức hay đụng tới pháp luật như dưới đây.

Gửi tới những cô gái đã là người cũ vẫn tiếp tục níu kéo một mối quan hệ vốn chẳng đi đến đâu, người yêu cũ của người yêu mới là người mà phụ nữ ghét nhất trên đời. Đó cũng là lý do mà không ít các STT chửi người yêu cũ của người yêu mới tràn lan mỗi ngày để “dằn mặt” đối phương.

STT chửi người yêu cũ của người yêu mới không giúp phụ nữ đẹp hơn hay mạnh mẽ hơn. Nhưng biết đâu sau những cách chửi khéo người yêu cũ của chàng, chị em lại như trút được cả một gánh nặng trong lòng.

Người yêu cũ của người yêu mới là một thứ rất khó nói

Người yêu cũ của người yêu mới là một thứ rất khó nói

Dù người yêu cũ của bạn trai thực sự tốt hay cô ta là một kẻ đểu muốn xen ngang vào chuyện tình đang hạnh phúc, một STT chửi hay một câu nói thâm thúy cũng phần nào giúp phụ nữ nhẹ lòng hơn. Dưới đây là những câu nói, những STT bằng cả tiếng Anh và tiếng Việt chửi người yêu cũ của người yêu, kẻ đã phản bội hay bỏ mặc anh ấy giờ đây lại muốn quay lại.

STT ngắn mà chất chửi khéo người yêu cũ của người yêu mới bằng tiếng Anh

“The ex-girlfriend like a burden, but all of them think that they are valuable things that men must be very adept at. Poor you, ex-girlfriend!”

(Người yêu cũ như gánh nặng vậy, nhưng nhiều cô gái cũ ấy lại nghĩ mình là thứ đồ giá trị mà đàn ông phải vương vấn lắm. Thật tội nghiệp!)

“In this world, the one that women hate the most is the ex-lover of her boyfriend/husband.”

(Trên đời này, người mà phụ nữ ghét nhất chính là người yêu cũ của người yêu/chồng của cô ấy.)

“Everything he used to love about you is what he hate the most about you now! Wake up girl, you just the ex-girlfriend!”

(Tất cả mọi thứ anh ấy từng yêu nhất ở chị thì giờ lại là điều anh ấy ghét nhất ở chị! Tỉnh dậy đi cô gái, chị bây giờ chỉ là bạn gái cũ mà thôi!)

Bạn gái cũ tốt nhất hãy yên phận là người cũ đi

Bạn gái cũ tốt nhất hãy yên phận là người cũ đi

“Going back to ex-girlfriend is like reading a book you have already read. The outcome will always be the same.”

(Quay lại với bạn gái cũ chẳng khác nào đọc lại muốn cuốn sách cũ. Kết quả sẽ luôn là như vậy.)

“Dear his Ex-girlfriend: you are the reason why I know I deserve so much better.”

(Gửi tới bạn gái cũ của người yêu tôi: Chị là lý do mà tôi nhận thấy rằng tôi là người xứng đáng với anh ấy hơn bao giờ hết.)

“Dear ex-girlfriend, please stop getting involved in our life, because it won’t hurt me or him, it will hurt you!”

(Thân mến gửi bạn gái cũ của người yêu tôi, xin vui lòng ngừng tham gia vào cuộc sống của tôi và anh ấy, bởi vì điều đó chẳng thể làm tổn thương tôi hay anh ấy đâu, nó chỉ làm tổn thương chị thôi!)

Những câu nói chửi bạn gái cũ của người yêu

"Người yêu cũ của người yêu có chăng là một thứ gì đó rất “hãm”. Nếu có hơi nặng lời thì chỉ là đối với những cô gái có tự trọng. Còn đối với những người cũ “không biết yên phận”, chẳng phải câu nói đó quá hợp lý hay sao?"

Nếu biết người yêu tôi là người tốt, tại sao chị không chịu giữ ngay từ đầu?

Nếu biết người yêu tôi là người tốt, tại sao chị không chịu giữ ngay từ đầu?

"Chị đã ở bên anh ấy suốt thời thanh xuân. Những lúc anh ấy thi trượt, những lúc anh ấy mất việc, và cả những khi anh ấy không có gì cả cũng luôn có chị ở bên. Thì ra chị thật là đen đủi vì khi không còn yêu chị nữa, anh ấy mới thực sự là một người đàn ông thành đạt và hạnh phúc. Cảm ơn chị vì đã rời xa anh ấy!"

"Tình yêu không phụ thuộc vào thời gian hai người ở bên nhau, vậy nên chị hãy chỉ nên là thanh xuân đã qua của anh ấy mà thôi, hãy buông tha cho anh ấy đi."

"Đã là người yêu cũ, tại sao không chịu yên phận đi? Thời gian chẳng dừng lại, cũng sẽ không quay ngược trở lại, níu giữ đâu ích gì?"

"Nếu chị nhận ra rằng anh ấy mới là người đàn ông tuyệt vời nhất cho mình, tại sao từ đầu không níu giữ? Đừng oái oăm trở thành kẻ thứ 3 tội lỗi đeo bám phá vỡ hạnh phúc của người khác. Đừng hi vọng rằng đọc lại một cuốn sách cũ có thể làm thay đổi được kết cục. Nó chỉ làm cho tất cả thêm mệt mỏi hơn mà thôi!"

Đàn ông thường nghĩ gì khi gặp lại người yêu cũ?

Đàn ông thường nghĩ gì khi gặp lại người yêu cũ?

Những cuộc tình đến rồi đi sẽ để lại những ký ức, hoài niệm khó quên. Khi gặp lại người yêu cũ, trong mỗi người đều có những nỗi niềm, rung động.

Xem thêm
Từ khóa:   Nói về người yêu cũ chửi người yêu cũ 7 không với người yêu cũ chia tay với người yêu cũ người yêu cũ

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Tâm sự gia đình 3 giờ 52 phút trước
Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Dinh dưỡng 4 giờ 22 phút trước
Thông tin mới vụ nam shipper và khách nhận hàng xô xát ở Sầm Sơn

Thông tin mới vụ nam shipper và khách nhận hàng xô xát ở Sầm Sơn

Đời sống 4 giờ 57 phút trước
Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Hậu trường 5 giờ 23 phút trước
Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Xã hội 5 giờ 36 phút trước
Danh tính đôi vợ chồng tử vong bất thường tại nhà riêng ở Phú Thọ

Danh tính đôi vợ chồng tử vong bất thường tại nhà riêng ở Phú Thọ

Đời sống 6 giờ 4 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 13/10/2026: SJC giảm tới 800 nghìn/lượng, cao hơn thế giới 13 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 13/10/2026: SJC giảm tới 800 nghìn/lượng, cao hơn thế giới 13 triệu đồng

Đời sống 6 giờ 28 phút trước
Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới

Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 52 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 52 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 52 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Khám phá giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại sữa hạt bình dân

Khám phá giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại sữa hạt bình dân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này