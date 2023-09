Dù người yêu cũ của bạn trai thực sự tốt hay cô ta là một kẻ đểu muốn xen ngang vào chuyện tình đang hạnh phúc, một STT chửi hay một câu nói thâm thúy cũng phần nào giúp phụ nữ nhẹ lòng hơn. Dưới đây là những câu nói, những STT bằng cả tiếng Anh và tiếng Việt chửi người yêu cũ của người yêu, kẻ đã phản bội hay bỏ mặc anh ấy giờ đây lại muốn quay lại.

STT ngắn mà chất chửi khéo người yêu cũ của người yêu mới bằng tiếng Anh

“The ex-girlfriend like a burden, but all of them think that they are valuable things that men must be very adept at. Poor you, ex-girlfriend!”

(Người yêu cũ như gánh nặng vậy, nhưng nhiều cô gái cũ ấy lại nghĩ mình là thứ đồ giá trị mà đàn ông phải vương vấn lắm. Thật tội nghiệp!)

“In this world, the one that women hate the most is the ex-lover of her boyfriend/husband.”

(Trên đời này, người mà phụ nữ ghét nhất chính là người yêu cũ của người yêu/chồng của cô ấy.)

“Everything he used to love about you is what he hate the most about you now! Wake up girl, you just the ex-girlfriend!”

(Tất cả mọi thứ anh ấy từng yêu nhất ở chị thì giờ lại là điều anh ấy ghét nhất ở chị! Tỉnh dậy đi cô gái, chị bây giờ chỉ là bạn gái cũ mà thôi!)

Bạn gái cũ tốt nhất hãy yên phận là người cũ đi

“Going back to ex-girlfriend is like reading a book you have already read. The outcome will always be the same.”

(Quay lại với bạn gái cũ chẳng khác nào đọc lại muốn cuốn sách cũ. Kết quả sẽ luôn là như vậy.)

“Dear his Ex-girlfriend: you are the reason why I know I deserve so much better.”

(Gửi tới bạn gái cũ của người yêu tôi: Chị là lý do mà tôi nhận thấy rằng tôi là người xứng đáng với anh ấy hơn bao giờ hết.)

“Dear ex-girlfriend, please stop getting involved in our life, because it won’t hurt me or him, it will hurt you!”

(Thân mến gửi bạn gái cũ của người yêu tôi, xin vui lòng ngừng tham gia vào cuộc sống của tôi và anh ấy, bởi vì điều đó chẳng thể làm tổn thương tôi hay anh ấy đâu, nó chỉ làm tổn thương chị thôi!)

Những câu nói chửi bạn gái cũ của người yêu

"Người yêu cũ của người yêu có chăng là một thứ gì đó rất “hãm”. Nếu có hơi nặng lời thì chỉ là đối với những cô gái có tự trọng. Còn đối với những người cũ “không biết yên phận”, chẳng phải câu nói đó quá hợp lý hay sao?"

Nếu biết người yêu tôi là người tốt, tại sao chị không chịu giữ ngay từ đầu?

"Chị đã ở bên anh ấy suốt thời thanh xuân. Những lúc anh ấy thi trượt, những lúc anh ấy mất việc, và cả những khi anh ấy không có gì cả cũng luôn có chị ở bên. Thì ra chị thật là đen đủi vì khi không còn yêu chị nữa, anh ấy mới thực sự là một người đàn ông thành đạt và hạnh phúc. Cảm ơn chị vì đã rời xa anh ấy!"

"Tình yêu không phụ thuộc vào thời gian hai người ở bên nhau, vậy nên chị hãy chỉ nên là thanh xuân đã qua của anh ấy mà thôi, hãy buông tha cho anh ấy đi."

"Đã là người yêu cũ, tại sao không chịu yên phận đi? Thời gian chẳng dừng lại, cũng sẽ không quay ngược trở lại, níu giữ đâu ích gì?"

"Nếu chị nhận ra rằng anh ấy mới là người đàn ông tuyệt vời nhất cho mình, tại sao từ đầu không níu giữ? Đừng oái oăm trở thành kẻ thứ 3 tội lỗi đeo bám phá vỡ hạnh phúc của người khác. Đừng hi vọng rằng đọc lại một cuốn sách cũ có thể làm thay đổi được kết cục. Nó chỉ làm cho tất cả thêm mệt mỏi hơn mà thôi!"