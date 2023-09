Phụ nữ xinh đẹp và khôn ngoan nhất khi biết 'lắc đầu' trước những câu nói này của đàn ông

Có câu đàn ông hay hứa, phụ nữ lại cả tin. Phụ nữ thường tin vào những lời đàn ông nói, làm những điều đàn ông muốn. Vì vậy họ cứ mãi than khổ, than mất tự do. Muốn không đánh mất đi giá trị của bản thân, bạn hãy biết “lắc đầu” trước những lời nói này của đàn ông.

“Em là duy nhất trong cuộc đời anh”