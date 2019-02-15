Phụ nữ xinh đẹp và khôn ngoan nhất khi biết 'lắc đầu' trước những câu nói này của đàn ông

Phụ nữ yêu 15/02/2019 16:37

Phụ nữ chỉ xinh đẹp và đáng được trân trọng nhất khi biết từ chối những lời này của đàn ông, điều thứ ba là đúng nhất.

Có câu đàn ông hay hứa, phụ nữ lại cả tin. Phụ nữ thường tin vào những lời đàn ông nói, làm những điều đàn ông muốn. Vì vậy họ cứ mãi than khổ, than mất tự do. Muốn không đánh mất đi giá trị của bản thân, bạn hãy biết “lắc đầu” trước những lời nói này của đàn ông.

“Em là duy nhất trong cuộc đời anh”

Trước bạn hoặc sau bạn chắc chắn sẽ có nhiều người phụ nữ lướt ngang đời của anh ấy. Vì vậy đừng dại mà tin vào câu nói này. Đừng tự huyễn hoặc về vị trí bản thân trong trái tim của đàn ông. Bạn không thể lường trước được việc cánh mày râu trở mặt nhanh như thế nào đâu.

Phụ nữ xinh đẹp và khôn ngoan nhất khi biết 'lắc đầu' trước những câu nói này của đàn ông - Ảnh 1
Phụ nữ đừng tin vào những lời ngọt ngào của đàn ông - Ảnh minh họa: Internet

Hôm nay anh ấy nói bạn là duy nhất, ngày mai bạn đã đứng sau rất nhiều người. Vì vậy phụ nữ muốn xinh đẹp và quyến rũ nhất thì đừng bao giờ tin vào những lời đường mật của đàn ông. Hãy nhìn vào những điều anh ấy làm cho bạn.

“Suốt đời này anh sẽ chung thủy”

Đàn ông nói ra câu chung thủy thì đừng nên tin. Bạn nên nhớ sự chung thủy của đàn ông giống như gió thoảng mây bay, miệng nói nhưng chưa chắc làm được. Vì vậy những lời thề non hẹn biển như thế này thì tốt nhất đừng nên tin. Đừng vội gật đầu khi nghe những câu hứa hẹn.

Phụ nữ xinh đẹp và khôn ngoan nhất khi biết 'lắc đầu' trước những câu nói này của đàn ông - Ảnh 2
Đàn ông hiếm khi chung thủy, chẳng qua là chưa có cơ hội mà thôi - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ hãy sáng suốt phân biệt đâu là lời thật lòng, đâu chỉ là câu nói chót lưỡi đầu môi. Bạn nên nhớ đàn ông không ai chung thủy tuyệt đối, chẳng qua là họ chưa có cơ hội mà thôi. Thế nên khi yêu, đừng tin vào những câu nói ngọt ngào này.

“Nghỉ việc đi ở nhà anh nuôi”

Phụ nữ khôn ngoan không tin vào câu nói “ở nhà anh nuôi” của đàn ông. Bạn nên biết tự tìm cho mình một công việc đàng hoàng, một cuộc sống tự lập tài chính. Nên nhớ đừng nhận bất cứ thứ gì từ đàn ông, hoặc nếu có nhận thì hãy tìm cách đền đáp lại đàng hoàng.

Phụ nữ xinh đẹp và khôn ngoan nhất khi biết 'lắc đầu' trước những câu nói này của đàn ông - Ảnh 3
Phụ nữ phải tự lập tài chính - Ảnh minh họa: Internet

Cuộc đời này không ai cho không ai thứ gì, tất cả đều có điều kiện. Đến một ngày nào đó, anh ấy sẽ đòi lại hết thảy những gì đã cho bạn. Thế nên hãy “lắc đầu” trước câu nói này của đàn ông. 

“Anh bận lắm, em đừng chờ anh”

Đàn ông sẽ bận với người anh ấy không thích và sẽ có nhiều thời gian rảnh dành cho người anh ấy yêu. Nếu đàn ông cứ nói bận với bạn thì hãy hiểu anh ấy đã không còn yêu bạn. 

Phụ nữ xinh đẹp và khôn ngoan nhất khi biết 'lắc đầu' trước những câu nói này của đàn ông - Ảnh 4
Đàn ông nói bận, phụ nữ đừng vội tin - Ảnh minh họa: Internet

Không có người đàn ông nào bận đến nỗi không có thời gian cho người mình yêu, cho gia đình. Không ai bận đến nỗi mà không về nhà cùng vợ ăn bữa cơm hay đưa con đi chơi cuối tuần. Chẳng qua là anh ấy đang bận với những mối quan hệ khác mà thôi.

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