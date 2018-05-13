Phụ nữ không cần phải có 'bùa yêu' vẫn khiến đàn ông ngoan ngoãn không ăn vụng bên ngoài

Phụ nữ yêu 13/05/2018 05:29

Đàn ông dễ có thói quen trăng hoa, anh ấy cực kì dễ sa ngã. Tuy nhiên, chỉ cần người phụ nữ nắm vững những bí mật này thì chẳng cần bất cứ thứ bùa yêu nào vẫn khiến đàn ông bên cạnh mình cả đời.

Bên ngoài có vô số những người đàn bà đẹp và họ sẵn sàng trở thành mồi nhử biến người đàn ông vốn dĩ đang yêu thương gia đình trở thành một người xấu. Phụ nữ thông minh không cần có 'bùa yêu' chỉ cần có những bí quyết của riêng mình để giữ chồng và gìn giữ gia đình nhỏ của mình luôn êm ấm và hạnh phúc.

Luôn xinh đẹp, sạch sẽ

Phụ nữ thường xem nhẹ bản thân mình sau khi có chồng và đặc biệt là sau khi sinh con trở thành một người mẹ. Bất cứ người phụ nữ nào cũng viện cớ rằng mình quá bận với chuyện chăm sóc con cái, chồng con và giữ gìn ngôi nhà này nên không có thời gian chăm sóc cho bản thân mình.

Phụ nữ không cần phải có 'bùa yêu' vẫn khiến đàn ông ngoan ngoãn không ăn vụng bên ngoài - Ảnh 1
Sau cánh cửa phòng ngủ có một người phụ nữ quyến rũ đang chờ đợi anh ấy - Ảnh: Internet

Giữ mình xinh đẹp, sạch sẽ không đơn giản chỉ là một cách giữ chồng mà còn là cách khiến chồng luôn hào hứng khi trở về nhà. Sau cánh cửa phòng ngủ có một người phụ nữ quyến rũ đang chờ đợi anh ấy. Vậy thì chẳng có lý do gì để anh ta phải tìm đến một nơi nào khác để giải tỏa nhu cầu của bản thân.

Chăm sóc con cái thông minh, ngoan ngoãn

Gánh nặng của một người đàn ông chính là cách kiếm tiền, số tiền anh ta kiếm được hàng ngày, hàng tháng để lo cho gia đình. Còn gánh nặng của người phụ nữ chính là việc dạy dỗ con cái thông minh, ngoan ngoãn.

Phụ nữ khéo léo luôn biết cách khiến chồng cảm thấy tự hào về những gì bản thân đã làm được, tự hào về người vợ cùng họ hy sinh và cố gắng xây dựng một cơ ngơi như ngày hôm nay. Không có một người đàn ông nào lại từ bỏ một người phụ nữ như vậy ở bên cạnh mình.

Phụ nữ không cần phải có 'bùa yêu' vẫn khiến đàn ông ngoan ngoãn không ăn vụng bên ngoài - Ảnh 2
Còn gánh nặng của người phụ nữ chính là việc dạy dỗ con cái thông minh, ngoan ngoãn - Ảnh: Internet

Có tài chính

Đừng bao giờ tin vào lời đường mật của đàn ông rằng không cần vợ đi làm, không cần vợ kiếm tiền chỉ cần chồng lo cho gia đình này là đủ. Bạn đã hoàn toàn sai lầm khi nghĩ đến điều đó. Đơn giản vì người đàn ông ấy cực kì ích kỉ khi muốn gò bó bạn trong khuôn khổ mà anh ta muốn.

Phụ nữ giỏi thật sự chính là không chỉ giỏi việc bếp núc, việc chăm sóc con cái mà còn phải tự lập trong tài chính của riêng mình. Để bất cứ khi nào cần đến tiền cũng không phải xòe tay ra xin chồng từng đồng một. Những lần đầu tiên anh ấy sẽ cảm thấy bình thường, nhưng theo thời gian điều đó sẽ không còn bình thường nữa. Việc gồng gánh thêm một đứa con lại còn một người vợ không nghề nghiệp sẽ dễ khiến đàn ông càng thêm áp lực.

Phụ nữ hãy tự mình có khoản thu nhập và công việc riêng. Khi có tài chính và cùng đóng góp xây dựng gia đình bạn chắc chắn sẽ có được sự tôn trọng từ chồng.

Phụ nữ không cần phải có 'bùa yêu' vẫn khiến đàn ông ngoan ngoãn không ăn vụng bên ngoài - Ảnh 3
Khi có tài chính và cùng đóng góp xây dựng gia đình bạn chắc chắn sẽ có được sự tôn trọng từ anh ấy - Ảnh: Internet

Tôn trọng quyền riêng tư của chồng

Cho dù là vợ chồng, cho dù cả hai có cùng nhau sống trong một gia đình nhưng hãy cho nhau những khoảng không gian riêng tư.

Đừng bao giờ bám riết lấy chồng khiến anh ấy càng trở nên chán ghét bạn hơn bao giờ hết.  Hãy dành cho chồng những khoảng riêng tư và bản thân cũng vậy.

Phụ nữ thông minh có thể dùng thời gian trống để làm những việc khác như tụ tập với bạn bè, học qua một lớp trang điểm hoặc nấu ăn để khiến chồng càng say mê mình hơn. Chính việc bạn không quanh quẩn bên cạnh anh ấy sẽ càng khiến anh ấy để mắt đến sự xuất hiện của bạn.

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