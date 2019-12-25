Phụ nữ hoang phí thời gian vào những việc này, hôn nhân sẽ khổ đau trăm bề

Cuộc đời đàn bà khôn ngoan chỉ nên dành thời gian cho công việc, làm đẹp và cha mẹ. Đừng dại hao phí thanh xuân vì một người tệ bạc, làm tổn thương mình.
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Hôn nhân khổ sở hay hạnh phúc đều phụ thuộc vào phụ nữ. Muốn vui vẻ, đừng bao giờ phí thời gian vào những việc vô bổ, ngớ ngẩn này.
Tha thứ cho chồng ngoại tình đến 2 lần
Thanh xuân, tuổi trẻ và nhan sắc của phụ nữ vô cùng quý giá. Đừng mãi tha thứ cho người đàn ông tệ bạc, làm tổn thương mình nhiều lần. Phản bội lần đầu, có thể vì anh ấy say nắng nhất thời. Nhưng lần hai thì mọi việc đã không còn đơn giản như vậy.
Người đàn ông bội bạc mãi chỉ là người bội bạc, bạn có cố gắng bao nhiêu cũng không thể nào thay đổi được. Thế nên đừng dành thời gian tìm lý do để tha thứ cho người tệ bạc.
Cam chịu việc chồng đánh mình
Nếu lấy phải đàn ông vũ phu, bạn đừng nên cam chịu. Cứ buông bỏ, đừng dại ở lại rồi gánh chịu những trận đòn roi mỗi ngày. Liên tục bị bạo hành sẽ khiến bạn có những ám ảnh về tâm lý. Nỗi đau thể xác có thể lành nhưng nỗi đau về mặt tinh thần sẽ không bao giờ xóa mờ được.
Cố gắng thay đổi tật xấu của chồng
Người đàn bà dại luôn tìm cách thay đổi những tật xấu của chồng. Còn đàn bà khôn ngoan không bao giờ phí thời gian để càm ràm, khuyên răn chồng sửa chữa thói quen xấu. Bởi họ biết "giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời". Thay vì dành thời gian tìm cách khiến chồng thay đổi, phụ nữ nên làm đẹp, quan tâm đến mình nhiều hơn.
Để tâm những lời không hay của anh chị em nhà chồng nói về mình
Phận phụ nữ làm dâu khổ sở trăm bề. Dù làm tốt đến mấy, bạn cũng không thể nào tránh khỏi việc bị anh chị em nhà chồng nói xấu sau lưng. Tuy nhiên bạn nên nhẹ nhàng bỏ qua. Một trong những cách để phụ nữ hạnh phúc là biết làm lơ trước những lời nói xấu của thiên hạ.
Chờ chồng về trễ
Phụ nữ thường có tâm lý chung là lo lắng khi chồng về muộn. Họ thường đợi cửa, ngồi bên mâm cơm nguội lạnh để chờ chồng. Nhưng đàn bà ơi, nếu chồng đang bận ăn chơi, nhậu nhẹt, bạn đừng đợi làm gì. Hãy ăn cơm trước rồi đi ngủ. Đừng phí thời gian đợi chờ người đàn ông coi trọng bạn nhậu hơn vợ con ở nhà.