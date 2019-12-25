Phụ nữ hoang phí thời gian vào những việc này, hôn nhân sẽ khổ đau trăm bề

Hôn nhân khổ sở hay hạnh phúc đều phụ thuộc vào phụ nữ. Muốn vui vẻ, đừng bao giờ phí thời gian vào những việc vô bổ, ngớ ngẩn này.

Người đàn ông bội bạc mãi chỉ là người bội bạc, bạn có cố gắng bao nhiêu cũng không thể nào thay đổi được. Thế nên đừng dành thời gian tìm lý do để tha thứ cho người tệ bạc.

Thanh xuân, tuổi trẻ và nhan sắc của phụ nữ vô cùng quý giá. Đừng mãi tha thứ cho người đàn ông tệ bạc, làm tổn thương mình nhiều lần. Phản bội lần đầu, có thể vì anh ấy say nắng nhất thời. Nhưng lần hai thì mọi việc đã không còn đơn giản như vậy.

Cam chịu việc chồng đánh mình

Phụ nữ đừng cam chịu người đàn ông vũ phu - Ảnh minh họa: Internet

Nếu lấy phải đàn ông vũ phu, bạn đừng nên cam chịu. Cứ buông bỏ, đừng dại ở lại rồi gánh chịu những trận đòn roi mỗi ngày. Liên tục bị bạo hành sẽ khiến bạn có những ám ảnh về tâm lý. Nỗi đau thể xác có thể lành nhưng nỗi đau về mặt tinh thần sẽ không bao giờ xóa mờ được.

Cố gắng thay đổi tật xấu của chồng

Phụ nữ đừng cố thay đổi tâm tính một người - Ảnh minh họa: Internet

Người đàn bà dại luôn tìm cách thay đổi những tật xấu của chồng. Còn đàn bà khôn ngoan không bao giờ phí thời gian để càm ràm, khuyên răn chồng sửa chữa thói quen xấu. Bởi họ biết "giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời". Thay vì dành thời gian tìm cách khiến chồng thay đổi, phụ nữ nên làm đẹp, quan tâm đến mình nhiều hơn.

Để tâm những lời không hay của anh chị em nhà chồng nói về mình

Đừng đặt trong lòng những lời nói không hay - Ảnh minh họa: Internet

Phận phụ nữ làm dâu khổ sở trăm bề. Dù làm tốt đến mấy, bạn cũng không thể nào tránh khỏi việc bị anh chị em nhà chồng nói xấu sau lưng. Tuy nhiên bạn nên nhẹ nhàng bỏ qua. Một trong những cách để phụ nữ hạnh phúc là biết làm lơ trước những lời nói xấu của thiên hạ.

Chờ chồng về trễ

Phụ nữ đừng nhịn đói chờ đợi chồng đi nhậu về - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ thường có tâm lý chung là lo lắng khi chồng về muộn. Họ thường đợi cửa, ngồi bên mâm cơm nguội lạnh để chờ chồng. Nhưng đàn bà ơi, nếu chồng đang bận ăn chơi, nhậu nhẹt, bạn đừng đợi làm gì. Hãy ăn cơm trước rồi đi ngủ. Đừng phí thời gian đợi chờ người đàn ông coi trọng bạn nhậu hơn vợ con ở nhà.