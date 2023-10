Phụ nữ 40: 3 điều không làm, 3 cái luôn có và 3 cái phải đặc biệt nhiều

Trời sáng rồi tối, chuyện xấu rồi sẽ đến chuyện tốt, số phận bạc bẽo không quan trọng bằng tâm thế vững vàng đối mặt - Ảnh minh họa: Internet

Người phụ nữ thường xuyên than vãn luôn tỏa ra năng lượng tích cực. Khi đàn bà 40, bản thân còn là linh hồn của gia đình. Mang buồn phiền, mệt mỏi về nhà chính là tích tụ năng lượng tiêu cực cho người thân. Một gia đình có quá nhiều cảm giác bất an, mệt mỏi thì vận may, điều an lành cũng khó đến được.

Không sân si

Chuyện đã không liên quan tới mình thì không cần động chạm đến. Càng đố kỵ, nuôi lòng sân si thì sẽ càng tự chuốc buồn phiền, bế tắc. Cảnh giới cao nhất của một người phụ nữ là giữ lòng thanh tịnh giữa cuộc đời nhiều sóng gió. Chuyện của người khác cứ để họ giải quyết, chuyện của mình cũng chỉ mình tìm được cách.