Phụ nữ 40: 3 điều không làm, 3 cái luôn có và 3 cái phải đặc biệt nhiều

Phụ nữ yêu 30/05/2021 18:23

Phụ nữ 40 muốn sống an nhàn hạnh phúc cần phải nắm rõ quy tắc 3 không - 3 có - 3 nhiều.

Đây là bài học bất kì người phụ nữ 40 nào cũng phải biết, để tháng ngày về sau thư thả bình yên, an nhàn hạnh phúc.

3 không

Không oán trách

Con người sinh ra không ai thập toàn thập mỹ, chẳng ai một đời suôn sẻ thuận lợi. Mỗi ngày, ai cũng có cuộc chiến của riêng mình. Có người khổ vì tiền bạc, có người khổ vì tình duyên. Nhưng trời sáng rồi tối, chuyện xấu rồi sẽ đến chuyện tốt, số phận bạc bẽo không quan trọng bằng tâm thế vững vàng đối mặt.

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Trời sáng rồi tối, chuyện xấu rồi sẽ đến chuyện tốt, số phận bạc bẽo không quan trọng bằng tâm thế vững vàng đối mặt - Ảnh minh họa: Internet

Người phụ nữ thường xuyên than vãn luôn tỏa ra năng lượng tích cực. Khi đàn bà 40, bản thân còn là linh hồn của gia đình. Mang buồn phiền, mệt mỏi về nhà chính là tích tụ năng lượng tiêu cực cho người thân. Một gia đình có quá nhiều cảm giác bất an, mệt mỏi thì vận may, điều an lành cũng khó đến được.

Không sân si

Chuyện đã không liên quan tới mình thì không cần động chạm đến. Càng đố kỵ, nuôi lòng sân si thì sẽ càng tự chuốc buồn phiền, bế tắc. Cảnh giới cao nhất của một người phụ nữ là giữ lòng thanh tịnh giữa cuộc đời nhiều sóng gió. Chuyện của người khác cứ để họ giải quyết, chuyện của mình cũng chỉ mình tìm được cách.

Không chỉ trích

Bạn không hoàn hảo, người khác cũng thế. Đời này không ai thập toàn thập mỹ, vì thế đừng chỉ trích ai. Đằng sau mỗi người đều có một câu chuyện khác nhau. Nếu người khác có lỗi, góp ý chân thành, giúp họ nhận thức chính là việc nên làm. Đừng dùng lời chê bai, chỉ trích để tôn bản thân mình lên.

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Phụ nữ luôn chỉ trích người khác thì chỉ làm mình kém giá trị hơn - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ luôn chỉ trích người khác thì chỉ làm mình kém giá trị hơn. Phụ nữ thích bới móc lỗi sai của người khác thì dễ hủy đi phúc đức, vận may của mình.

3 nhiều

Có 3 “nhiều” phụ nữ 40 nhất định phải nhớ, là khích lệ nhiều, yêu thương và quan tâm nhiều. Trong công việc hãy dành nhiều khích lệ cho đồng nghiệp xung quanh. Trong hôn nhân, hãy cho bạn đời nhiều yêu thương. Trong mối quan hệ cha mẹ, con cái, hãy quan tâm đến họ nhiều hơn.

Trong đời phụ nữ, sống quá khép lòng sẽ dễ bất hạnh. Khi bạn biết mở lòng cho đi yêu thương, tình cảm thì cũng sẽ nhận lại được điều tương tự. Sống rộng rãi, thoải mái trong tình cảm không bao giờ là thiệt thòi.

3 có

Có niềm tin, có tiền và có giá trị riêng. Đây là 3 có mà đàn bà khôn ngoan khi 40 tuổi luôn phải giữ thật chặt.

Có niềm tin, chính là làm gì cũng đừng đánh mất lòng tin vào cuộc sống, con người. Dù cuộc sống có buộc bạn phải trải qua, nhìn thấy điều gì cũng đừng thôi tin tưởng vào những điều tốt đẹp.

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Có niềm tin, có tiền và có giá trị riêng. Đây là 3 có mà đàn bà khôn ngoan khi 40 tuổi luôn phải giữ thật chặt - Ảnh minh họa: Internet

Có tiền, bạn sẽ cảm thấy an tâm, sẽ được sự bình đẳng và tôn trọng. Phụ nữ dù bao nhiêu tuổi cũng phải biết cách kiếm và xài tiền. Kiếm tiền để cho bản thân và người thân cuộc sống thoải mái hơn. Biết xài tiền là không hoang phí nhưng cũng không hà tiện. Tiền để làm đẹp, để học hỏi, trau dồi bản thân không bao giờ là thừa.

Có giá trị riêng chính là đừng để người khác “biến chất” con người của bạn. Cuộc sống này bạn sẽ gặp rất nhiều người, rất nhiều chuyện không như mong muốn. Nhưng đừng để quan niệm của người khác thay đổi bạn, đừng để cuộc sống biến bạn thành một phiên bản bạn không hề thích. Sống có giá trị riêng chính là dù đời ngả nghiêng thì bạn vẫn là chính mình đặc biệt và duy nhất.

Khi phụ nữ 40, có những điều nhất định phải nhớ thật kỹ, giữ thật chặt, thấm nhuần thật sâu thì mới tìm được bình yên, hạnh phúc từng ngày.

3 thứ đàn bà khôn không bao giờ nhắc đến, đàn bà dại suốt ngày khoe lên mạng, có ngày mất như chơi

3 thứ đàn bà khôn không bao giờ nhắc đến, đàn bà dại suốt ngày khoe lên mạng, có ngày mất như chơi

Phụ nữ khôn ngoan chẳng bao giờ phải đem những thứ thuộc về mình khoe lên mạng xã hội để rồi phải canh chừng mỗi ngày.

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