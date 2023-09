Tiền bạc quan trọng nhưng đừng để gánh nặng tiền bạc ảnh hưởng đến tình cảm. Trong nhà, phụ nữ khôn ngoan đừng gây áp lực tiền bạc với chồng con. Đừng so sánh lương bổng hoặc than thở tiền không đủ xài và bắt buộc chồng phải nỗ lực kiếm tiền. Đừng gây áp lực về chuyện học phí, sinh hoạt với con cái để chúng có thể an tâm học hành.

Đây là những điều phụ nữ không nên làm trong gia đình của mình - Ảnh minh họa: Internet

Người phụ nữ khôn ngoan không để tiền chi phối cuộc sống của mình quá nhiều. Vật chất quan trọng nhưng sự bình an, vui vẻ của gia đình còn quan trọng hơn gấp trăm lần.