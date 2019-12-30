Muốn có được hạnh phúc trọn vẹn, có những điều phụ nữ không nên làm . Nếu không, chúng sẽ ảnh hưởng đến phúc khí cũng như tình cảm của chồng con dành cho bạn.

Người phụ nữ khôn ngoan không để tiền chi phối cuộc sống của mình quá nhiều. Vật chất quan trọng nhưng sự bình an, vui vẻ của gia đình còn quan trọng hơn gấp trăm lần.

Tiền bạc quan trọng nhưng đừng để gánh nặng tiền bạc ảnh hưởng đến tình cảm. Trong nhà, phụ nữ khôn ngoan đừng gây áp lực tiền bạc với chồng con. Đừng so sánh lương bổng hoặc than thở tiền không đủ xài và bắt buộc chồng phải nỗ lực kiếm tiền. Đừng gây áp lực về chuyện học phí, sinh hoạt với con cái để chúng có thể an tâm học hành.

Kiểm soát chồng con quá mức

Muốn hôn nhân hạnh phúc, phụ nữ đừng xen quá nhiều vào cuộc sống riêng của chồng con. Với chồng, bạn đừng dò hỏi nhiều về công việc cũng như những mối quan hệ của anh ấy. Việc cho chồng không gian riêng sẽ giúp bạn được tôn trọng nhiều hơn.

Phụ nữ đừng kiểm soát chồng con quá mức - Ảnh minh họa: Internet

Với con, bạn tuyệt đối đừng bao giờ kiểm tra điện thoại, tin nhắn riêng tư. Dù chúng còn nhỏ nhưng cũng có quyền tự do, vì vậy hãy tôn trọng điều đó.

Chê bai chồng con

Phụ nữ đừng chê bai bất cứ ai - Ảnh minh họa: Internet

Đây là hành động kém duyên khiến phụ nữ mất điểm trong mắt chồng con. Việc chê bai người khác sẽ khiến bạn trở nên vô duyên, đồng thời làm đối phương tổn thương. Có thể bạn sẽ không cảm nhận được những điều đó, nhưng chồng con sẽ cảm thấy mệt mỏi. Họ cảm thấy không được tôn trọng và ngày càng xa lánh bạn.

Than thở chồng con mình không bằng chồng con nhà người ta

Việc so sánh chồng con với người khác dễ khiến hôn nhân đổ vỡ. Thế nhưng dường như phụ nữ thường có thói quen kém duyên này. Họ nghĩ những lời than thở này là bình thường, nhưng thực tế lại vô cùng nguy hiểm.

Đừng so sánh chồng con với người khác - Ảnh minh họa: Internet

Đối với con cái, chúng sẽ có những thay đổi trong tâm lý và ngày càng chán không muốn tâm sự cùng mẹ. Đối với chồng, anh ấy sẽ không còn tin tưởng hay muốn tiếp xúc với vợ nữa. Phụ nữ nên hạn chế điều này trong gia đình để không làm tổn thương chồng con.