Những điều đàn ông ghét cay ghét đắng ở người phụ nữ họ yêu, hãy tinh tế để nhận ra bạn nhé

Khi yêu nhau không chỉ phụ nữ mà đàn ông cũng có những điều mà họ cảm thấy không được hài lòng về người họ yêu. Phụ nữ thông minh hãy bỏ đi những điều này nhé.
- Những kiểu đàn ông thường hay phản bội, phụ nữ chỉ cần để ý sẽ rõ mồn một về người đàn ông bên cạnh
- Đàn ông nếu có những biểu hiện này chứng tỏ anh ấy đang ‘cuồng si’ yêu bạn, hãy xem anh chàng nhà mình có không nhé
Khó chịu với bố mẹ anh ấy
Ngay cả khi người đàn ông biết rõ cha mẹ mình là người vô lý thì anh ấy cũng sẽ âm thầm cầu mong để bạn không bao giờ xảy ra mâu thuẫn với họ. Lá rụng về cội là chân lý, cho dù bạn là người yêu thì sau cùng cha mẹ mới chính là máu mủ và đã hy sinh những năm tháng tuổi trẻ của mình để nuôi dưỡng người yêu của bạn.
Nên việc chàng yêu thương và "thiên vị" cha mẹ mình hơn là đều hết sức bình thường, nếu bạn yêu người nào đó thì cũng hãy học cách yêu luôn gia đình của họ.
Là người không biết chăm sóc cơ thể
Chăm sóc cơ thể là một điều rất cần thiết, không chỉ giúp bạn có thể thoải mái hơn cũng như tránh được một số bệnh tật mà còn để bạn trông hấp dẫn hơn trong mắt chàng. Nếu bạn không chăm sóc kỹ càng móng tay của mình, không cạo lông chân hoặc vùng lông dưới cánh tay, điều này sẽ khiến bạn trở nên không còn hấp dẫn nữa.
Chăm sóc và vệ sinh thân thể cũng rất quan trọng, bạn không thể sử dụng quần áo cũng như các loại dụng cụ trang điểm để che giấu được điều này.
Cố gắng thay đổi anh ấy
Nếu người đàn ông đang cố gắng giảm cân thì bạn hãy ủng hộ anh ấy chứ đừng chỉ trích hay cười nhạo. Hoặc nếu như anh ấy không có nhu cầu giảm cân thì bạn cũng đừng ép anh ấy quá mức. Nếu anh ấy nhận ra việc bạn đang cố gắng thay đổi mình thì chắc chắn anh ấy sẽ cực kỳ khó chịu và muốn tránh xa bạn.