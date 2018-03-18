Những dấu hiệu chứng tỏ phụ nữ đang mất dần sức hút với đàn ông

Theo thời gian, các mối quan hệ có thể thay đổi bởi các yếu tố tự nhiên bên ngoài, có thể bắt đầu tác động khiến cuộc sống có nhiều xung đột và căng thẳng. Thay vì lo lắng và buồn phiền, bạn nên xem xét đối phương có những biểu hiện “chán” mình hay không bằng những biểu hiện sau đây:

Đã là yêu thì cả hai sẽ dành thời gian ở bên nhau nhiều hơn. Đó là cơ hội để bạn và người ấy chia sẻ với nhau và quan trọng là cả hai sẽ trở nên hiểu và cảm thông cho nhau hơn. Nếu anh ấy dành thời gian cho online hay tụ tập bạn bè nhiều hơn là với bạn thì sẽ rất dễ rời xa nhau.

Mặc dù việc quan hệ không phải là yếu tố cốt lõi để giữ chân đối phương nhưng đó lại là một trong những cách giúp bạn trở nên thu hút trong mắt chàng. Đã có nghiên cứu chỉ ra rằng những cặp đôi quan hệ ít nhất 2 lần trong một tuần thường có chỉ số hạnh phúc cao hơn bởi nhu cầu về tình dục được giải quyết đúng và đủ.

Mặt khác, quan hệ cũng là một trong những cách giúp giải tỏa tâm lý căng thẳng và tạo nên sự gắn kết giữa các cặp đôi. Cho nên nếu anh ấy giảm tần suất ở bên bạn thì bạn nên để tâm hơn và tìm cách để bản thân trở nên mới lạ trong chuyện chăn gối nhé!

3. Không có sự kết nối cảm xúc với nhau

Có nhiều lý do để dẫn đến tình trạng này như bất đồng quan điểm hay bạn đang mất dần sức hấp dẫn đối với chàng. Từ đây sẽ khiến hai người không hiểu được cảm xúc của đối phương. Khi ấy bạn và anh ấy chỉ suy nghĩ cho bản thân mình mà quên mất một điều rằng trong tình yêu cần có sự cảm thông và chia sẻ.

Điều tệ hại hơn còn có thể xảy ra khi một người khác có cùng quan điểm xen vào giữa hai bạn thì việc tình tay ba rất dễ xảy ra.

Trong tình yêu sự kết nối cảm xúc rất quan trọng - Ảnh: Internet

4. Cả hai không có bất cứ một kế hoạch nào cho tương lai

Nếu người bạn yêu không nhiệt tình thổ lộ cùng với bạn những kế hoạch cho tương lai thì rất có thể đó là dấu hiệu của sự suy giảm sức hút, đồng thời kéo mối quan hệ của bạn đi xuống. Cho nên hãy thử cùng nhau lập một kế hoạch để hẹn hò, hâm nóng tình cảm. Chắc chắn bạn sẽ có nhiều nguồn cảm hứng hơn cho mối quan hệ này.

5. Bạn thường xuyên bị lên án, chỉ trích

Vì nhiều lý do khác nhau mà gần đây bạn thường xuyên bị anh ấy chỉ trích. Ví dụ như bạn trông béo lên, bạn hậu đậu, lười nhác hoặc chỉ cần mắc một sai lầm nhỏ thôi cũng khiến người ấy nổi khùng lên và tạo cho bạn cảm giác bạn là người vô dụng thực sự. Rất có thể anh ấy đang chán bạn và bạn đang mất đi sức hút rồi đấy!