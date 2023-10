Người chồng tốt sẽ không bao giờ đem việc kiếm tiền so sánh với việc chăm con

Việc kiếm tiền bên ngoài vất vả, nhưng ở nhà chăm con cũng khổ sở trăm bề. Phụ nữ biết điều đó nhưng đàn ông vô tâm có mấy người hiểu được? Rất nhiều người đàn ông đi ra ngoài kiếm tiền, làm trụ cột gia đình đã vội tự mãn rằng mình lớn lao, vĩ đại. Trước sự mệt mỏi, than vãn của vợ, đàn ông thường không chịu được. Nhiều người chồng vô tâm còn quát lên với vợ rằng: “Chỉ mỗi việc ở nhà chăm con mà cũng không làm được sao, có bằng tôi vất vả ở ngoài kiếm tiền ?’’.

Đàn ông tốt không so sánh chuyện đi kiếm tiền với chuyện chăm con. Bản thân mình gánh vác kinh tế thì người vợ ở nhà gánh vác con cái cũng khổ cực không kém. Những câu nói vô tâm, sự so sánh khập khiễng mà đàn ông cố tình đặt lên bàn cân không khiến anh quảng đại, to lớn, không nâng cao được vai trò của anh trong gia đình. Ngược lại, chỉ càng làm cho anh tiểu tiết, nhỏ mọn, trở nên xấu xí trong mắt vợ mình mà thôi.

Người chồng tốt phải luôn quan tâm và gánh vác cùng vợ - Ảnh minh họa: Internet

Thay vì ngồi đó so sánh công lao ai lớn hơn, ai gánh vác nhiều hơn thì đàn ông hãy quan tâm và giúp đỡ người vợ của mình. Thử phụ vợ bế con một đêm, nấu một bữa cơm, dọn dẹp nhà cửa 1 ngày anh sẽ thấy rằng phụ nữ mỗi ngày, mỗi tháng, mỗi năm làm những việc đó thật không dễ dàng. Vợ chồng cùng đồng lòng, cùng gánh vác thì hôn nhân mới bền vững, lâu dài.