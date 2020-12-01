Nếu thấy chồng hay soi gương phụ nữ hãy đề cao cảnh giác, bởi rất có thể anh ấy đang cắm sừng bạn

Phụ nữ yêu 01/12/2020 21:59

Khi đàn ông ngoại tình, dù che giấu tinh vi đến mấy cũng sẽ để lộ những sơ hở, thường xuyên soi gương chính là dấu hiệu không thể chối cãi.

Khi đã kết hôn đàn ông thường không quan tâm lắm đến vẻ ngoài của mình. Họ ăn mặc đơn giản, không quá chăm chút vì nghĩ rằng chẳng cần phải gây ấn tượng với ai, càng không cần phải tỏ ra hấp dẫn trước người khác giới. 

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Bất cứ sự thay đổi nào, dù nhỏ thì cũng có nguyên do của nó - Ảnh minh họa: Internet

Thế nên, nếu bỗng dưng chồng chú ý đến việc ăn mặc, sửa soạn đầu tóc, quần áo và chải chuốt cẩn thận trước khi rời khỏi nhà chị em hãy đề cao cảnh giác. Bởi lẽ, bất cứ sự thay đổi nào cũng có nguyên do của nó. Đàn ông càng soi gương nhiều, ngắm mình trong gương càng lâu chứng tỏ họ càng mê mệt bồ nhí.

Vì muốn bản thân trông thật hấp dẫn, muốn gây ấn tượng với người đàn bà trong bóng tối kia nên đàn ông ngoại tình chẳng tiếc thời gian, công sức để chưng diện. 

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Những bài hát về tình yêu đôi lứa, những chuyện tình dang dở được họ nghe đi nghe lại nhiều lần mà không hề chán - Ảnh minh họa: Internet

Ngoài bỗng dưng soi gương quá nhiều còn có những dấu hiệu đàn ông ngoại tình không thể chối cãi dưới đây:

Thường nghe nhạc tình

Tất nhiên, vì đã ôm trong lòng bóng hình kẻ thứ ba nên khi về nhà đàn ông ắt sẽ nhớ nhung quay quắt, sẽ mong đến hẹn để được ở bên bồ nhí. Họ như hồi xuân, như sống lại thuở độc thân yêu đương cuồng nhiệt nên chỉ biết dựa vào âm nhạc để được lắng nghe tiếng lòng.

Khi đàn ông thay lòng đổi dạ, họ sẽ rất thích nghe nhạc tình. Những bài hát về tình yêu đôi lứa, những chuyện tình dang dở được họ nghe đi nghe lại nhiều lần mà không hề chán. 

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Có những gã chồng tệ bạc sẵn sàng gây chuyện cãi nhau với vợ để có cớ ra ngoài hú hí với nhân tình - Ảnh minh họa: Internet

Cãi nhau vô cớ

Khi đàn ông yêu thật lòng họ sẽ luôn có đủ lòng bao dung với người phụ nữ của mình. Dù bạn làm điều gì sai trái anh ấy cũng sẽ nhỏ nhẹ giải thích, đưa ra những lời khuyên nhủ, động viên để bạn dần hoàn thiện bản thân. 

Ngược lại, khi đã cặp kè bên ngoài đàn ông sẽ thường xuyên quát tháo, chửi bới và hằn học với vợ. Họ đá thúng đụng nia, nói những lời khó nghe và đổ hết lỗi lầm lên đầu vợ để trút hết những bực dọc trong lòng. Thậm chí, có những gã chồng tệ bạc sẵn sàng gây chuyện cãi nhau với vợ để có cớ ra ngoài hú hí với nhân tình. 

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Chẳng đàn ông nào bận đến mức không có thời gian cho vợ con - Ảnh minh họa: Internet

Thờ ơ vợ con

Khi đàn ông phản bội họ sẽ dành rất ít thời gian cho gia đình. Thậm chí, vợ nhờ đi rước con, chở đi siêu thị,... những việc trước nay vẫn vui vẻ làm thì nay đàn ông sẽ thấy bực dọc, khó chịu. Họ không muốn lãng phí thời gian bên vợ con, mà muốn dùng chính quỹ thời gian ấy để được ôm nhân tình vào lòng.

Nếu là người vợ thông minh, bạn đừng bao giờ tin vào những lời biện minh "dạo này anh bận lắm", "em tự lo đi, đừng phiền anh"... Chẳng đàn ông nào bận đến mức không có thời gian cho vợ con, chỉ là họ đang có mối quan tâm khác nên không muốn dành thời gian cho bạn mà thôi.

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Trong cuộc yêu, chỉ cần làm được 3 điều này thì không cần bùa mê thuốc lú bạn tự khắc là phụ nữ quyến rũ chết người, đàn ông nào cũng mê mệt không rời, cả đời đắm đuối.

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