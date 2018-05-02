Nếu có những dấu hiệu này, nhất là điều thứ 4 thì hãy chấp nhận tình yêu sẽ rời bỏ bạn sớm thôi

Phụ nữ yêu 02/05/2018 05:30

Tình yêu đẹp thật, nhưng khi tình yêu đã không còn bạn cũng đừng tự lừa dối chính mình. Nếu có một trong những dấu hiệu sau, nhất là điều thứ 4 thì hãy cố gắng chấp nhận rằng tình yêu sẽ rời bỏ bạn sớm thôi!

Không còn hiểu được nhau

Thấu hiểu là chất keo gắn kết hai kẻ xa lạ ở lại bên nhau. Càng thấu hiểu thì tình cảm sẽ càng bền chặt. Dù rằng cả hai đã bên nhau lâu năm, nhưng tuổi thọ của một tình yêu dài hay ngắn không thể quyết định cho cái kết hạnh phúc sau cùng. Huống hồ, bạn dần không hiểu đối phương đang nghĩ gì, họ cũng không biết bạn thật  sự muốn gì. Và thay vì cố gắng nói chuyện để hiểu nhau nhiều hơn, hai người lại dễ cãi vã, thậm chí chỉ im lặng chẳng nói với nhau lời nào. Tình yêu sẽ chết trong im lặng, dù sớm hay muộn thì bạn cũng phải chấp nhận điều này sẽ xảy ra.

Nếu có những dấu hiệu này, nhất là điều thứ 4 thì hãy chấp nhận tình yêu sẽ rời bỏ bạn sớm thôi - Ảnh 1
Tình yêu sẽ chết trong im lặng, dù sớm hay muộn thì bạn cũng phải chấp nhận điều này sẽ xảy ra - Ảnh minh họa: Internet

Bạn không còn là chính mình khi ở cạnh người ấy

Người ta yêu nhau từ xúc cảm ban đầu, tình yêu sẽ dần bao hàm việc chấp nhận và dung hòa cùng nhau. Tình yêu sẽ luôn đủ sức khiến cả hai chấp nhận cả những điều tốt và chưa tốt ở nhau để có thể là chính mình khi ở cạnh nhau. Khi tình yêu còn tồn tại, trong mắt bạn, người ấy luôn là chính họ, và trong mắt họ, bạn cũng thấy chính mình muốn trở thành. Nhưng nếu bạn không còn thấy bản thân khi cùng người ấy, bạn chỉ đang cố trở thành người mà họ muốn, hay phải thay đổi quá nhiều mà đánh mất chính mình thì đã đến lúc bạn nên kết thúc. Tình yêu chỉ có thể bền lâu khi cả hai sống thật là chính mình, còn không mọi thứ sẽ đều là vô nghĩa.

Tin nhắn, cuộc gọi dần chìm vào im lìm

Đừng tin lời đối phương nói rằng họ bận, họ không có thời gian cho một tin nhắn hay cuộc gọi. Trên đời này, không có ai bận tới mức không thể dành vài phút mỗi ngày cho người họ yêu thương. Khi có lòng, người ta sẽ tìm cách, khi đã hết lòng họ sẽ tìm lý do. Vì vậy, đừng lừa dối chính mình làm gì, mối quan hệ này đang dần đi vào đường cùng.

Nếu có những dấu hiệu này, nhất là điều thứ 4 thì hãy chấp nhận tình yêu sẽ rời bỏ bạn sớm thôi - Ảnh 2
Khi có lòng, người ta sẽ tìm cách, khi đã hết lòng họ sẽ tìm lý do - Ảnh minh họa: Internet

Nói dối – điều chưa từng xảy ra

Bạn nhận ra những lời nói dối của người ấy, thậm chí ngay cả bạn cũng có những dối lừa mà bạn không hề hay biết. Đây là dấu hiệu cả hai không còn muốn thành thật với nhau, là dự cảm quá rõ ràng cho một kết thúc sau cùng. Đừng nghĩ vài lời người ấy nói dối vì bận hay vì điều gì khác là chuyện nhỏ. Khi đã biết nói dối, chính là lúc không thể nào thành thật với nhau nữa, thế thì cũng không thể tiếp tục tình yêu này thêm nữa.

Người ấy không thừa nhận sự cố gắng của bạn

Bạn đã cố gắng không ngừng nghỉ nhưng với người ấy thì lại thấy dường như bạn chưa từng làm điều gì. Trong tình yêu, khi không còn công nhận sự nỗ lực của nhau cũng chính là giai đoạn mệt mỏi bắt đầu. Điều đau lòng nhất trong tình yêu chính là một người rút hết lòng dạ cố gắng, còn một người lại hờ hững vô tâm. Thế thì còn gì để tình yêu này có thể tiếp tục đây?

Nếu có những dấu hiệu này, nhất là điều thứ 4 thì hãy chấp nhận tình yêu sẽ rời bỏ bạn sớm thôi - Ảnh 3
Bạn đã cố gắng không ngừng nghỉ nhưng với người ấy thì lại thấy dường như bạn chưa từng làm điều gì - Ảnh minh họa: Internet

Một mối quan hệ chưa từng nói đến chuyện ngày mai

Khi đã yêu nhau, ai cũng mong muốn chuyện lâu dài, muốn cùng nhau đi đến răng long đầu bạc. Nhưng một khi tình yêu chỉ là sự tạm bợ hay không nghiêm túc thì không bao giờ đối phương đặt bạn vào bất kì kế hoạch tương lai nào của họ. Điều này chứng tỏ họ yêu bạn chỉ là yêu thôi, cho có, cho vui, chứ chẳng muốn cho bạn một danh phận gì trong tương lai. Đã thế thì bạn còn cố gắng làm gì, kết thúc thôi!

9 sự thật phũ phàng về đàn ông ngoại tình khiến các bà vợ giật mình chua chát!

9 sự thật phũ phàng về đàn ông ngoại tình khiến các bà vợ giật mình chua chát!

Không ít các chị vợ khi phát hiện chồng ngoại tình đều từng hoang mang không ngờ vì người chồng chọn để bất chấp dối lừa vợ con lại hoàn toàn không bằng mình. Thật ra, cũng vì phụ nữ mình vẫn chưa biết những sự thật về đàn ông ngoại tình…

Xem thêm
Từ khóa:   tình yêu dấu hiệu hết yêu hết yêu

TIN MỚI NHẤT

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, Cát Tinh soi sáng rực rỡ, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, Cát Tinh soi sáng rực rỡ, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 37 phút trước
Mừng 3 con giáp 'TIỀN KHỦNG' rơi trúng đầu, nhà đầy hỷ sự, THÀNH QUẢ RỰC RỠ đang mong đợi trong 12 ngày tới

Mừng 3 con giáp 'TIỀN KHỦNG' rơi trúng đầu, nhà đầy hỷ sự, THÀNH QUẢ RỰC RỠ đang mong đợi trong 12 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 7 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 14/10/2026, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 14/10/2026, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 17 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 14/10/2026, 3 con giáp may mắn TÀI KHOẢN RỦNG RỈNH, sự nghiệp chuyển mình ĐỘT PHÁ, ngập trong biển tiền

Đúng 20h hôm nay, ngày 14/10/2026, 3 con giáp may mắn TÀI KHOẢN RỦNG RỈNH, sự nghiệp chuyển mình ĐỘT PHÁ, ngập trong biển tiền

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 7 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 14/10/2026, trăm điều tốt lành, vạn điều như ý, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, tiền tài vô biên, công danh xán lạn bất ngờ

Đúng ngày mai, thứ Năm 14/10/2026, trăm điều tốt lành, vạn điều như ý, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, tiền tài vô biên, công danh xán lạn bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 22 phút trước
Dương Mịch bí mật gặp con gái, nói không với mọi hợp đồng quảng cáo có liên quan

Dương Mịch bí mật gặp con gái, nói không với mọi hợp đồng quảng cáo có liên quan

Sao quốc tế 2 giờ 37 phút trước
Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 52 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 7 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Đúng hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 17 phút trước
Điểm danh 7 thực phẩm chống lão hóa tự nhiên, giữ vẻ ngoài trẻ trung, ai cũng thích

Điểm danh 7 thực phẩm chống lão hóa tự nhiên, giữ vẻ ngoài trẻ trung, ai cũng thích

Dinh dưỡng 4 giờ 7 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này