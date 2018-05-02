Tình yêu đẹp thật, nhưng khi tình yêu đã không còn bạn cũng đừng tự lừa dối chính mình. Nếu có một trong những dấu hiệu sau, nhất là điều thứ 4 thì hãy cố gắng chấp nhận rằng tình yêu sẽ rời bỏ bạn sớm thôi!

Không còn hiểu được nhau Thấu hiểu là chất keo gắn kết hai kẻ xa lạ ở lại bên nhau. Càng thấu hiểu thì tình cảm sẽ càng bền chặt. Dù rằng cả hai đã bên nhau lâu năm, nhưng tuổi thọ của một tình yêu dài hay ngắn không thể quyết định cho cái kết hạnh phúc sau cùng. Huống hồ, bạn dần không hiểu đối phương đang nghĩ gì, họ cũng không biết bạn thật sự muốn gì. Và thay vì cố gắng nói chuyện để hiểu nhau nhiều hơn, hai người lại dễ cãi vã, thậm chí chỉ im lặng chẳng nói với nhau lời nào. Tình yêu sẽ chết trong im lặng, dù sớm hay muộn thì bạn cũng phải chấp nhận điều này sẽ xảy ra. Tình yêu sẽ chết trong im lặng, dù sớm hay muộn thì bạn cũng phải chấp nhận điều này sẽ xảy ra - Ảnh minh họa: Internet Bạn không còn là chính mình khi ở cạnh người ấy Người ta yêu nhau từ xúc cảm ban đầu, tình yêu sẽ dần bao hàm việc chấp nhận và dung hòa cùng nhau. Tình yêu sẽ luôn đủ sức khiến cả hai chấp nhận cả những điều tốt và chưa tốt ở nhau để có thể là chính mình khi ở cạnh nhau. Khi tình yêu còn tồn tại, trong mắt bạn, người ấy luôn là chính họ, và trong mắt họ, bạn cũng thấy chính mình muốn trở thành. Nhưng nếu bạn không còn thấy bản thân khi cùng người ấy, bạn chỉ đang cố trở thành người mà họ muốn, hay phải thay đổi quá nhiều mà đánh mất chính mình thì đã đến lúc bạn nên kết thúc. Tình yêu chỉ có thể bền lâu khi cả hai sống thật là chính mình, còn không mọi thứ sẽ đều là vô nghĩa.

Tin nhắn, cuộc gọi dần chìm vào im lìm Đừng tin lời đối phương nói rằng họ bận, họ không có thời gian cho một tin nhắn hay cuộc gọi. Trên đời này, không có ai bận tới mức không thể dành vài phút mỗi ngày cho người họ yêu thương. Khi có lòng, người ta sẽ tìm cách, khi đã hết lòng họ sẽ tìm lý do. Vì vậy, đừng lừa dối chính mình làm gì, mối quan hệ này đang dần đi vào đường cùng. Khi có lòng, người ta sẽ tìm cách, khi đã hết lòng họ sẽ tìm lý do - Ảnh minh họa: Internet Nói dối – điều chưa từng xảy ra Bạn nhận ra những lời nói dối của người ấy, thậm chí ngay cả bạn cũng có những dối lừa mà bạn không hề hay biết. Đây là dấu hiệu cả hai không còn muốn thành thật với nhau, là dự cảm quá rõ ràng cho một kết thúc sau cùng. Đừng nghĩ vài lời người ấy nói dối vì bận hay vì điều gì khác là chuyện nhỏ. Khi đã biết nói dối, chính là lúc không thể nào thành thật với nhau nữa, thế thì cũng không thể tiếp tục tình yêu này thêm nữa.

Người ấy không thừa nhận sự cố gắng của bạn Bạn đã cố gắng không ngừng nghỉ nhưng với người ấy thì lại thấy dường như bạn chưa từng làm điều gì. Trong tình yêu, khi không còn công nhận sự nỗ lực của nhau cũng chính là giai đoạn mệt mỏi bắt đầu. Điều đau lòng nhất trong tình yêu chính là một người rút hết lòng dạ cố gắng, còn một người lại hờ hững vô tâm. Thế thì còn gì để tình yêu này có thể tiếp tục đây? Bạn đã cố gắng không ngừng nghỉ nhưng với người ấy thì lại thấy dường như bạn chưa từng làm điều gì - Ảnh minh họa: Internet Một mối quan hệ chưa từng nói đến chuyện ngày mai Khi đã yêu nhau, ai cũng mong muốn chuyện lâu dài, muốn cùng nhau đi đến răng long đầu bạc. Nhưng một khi tình yêu chỉ là sự tạm bợ hay không nghiêm túc thì không bao giờ đối phương đặt bạn vào bất kì kế hoạch tương lai nào của họ. Điều này chứng tỏ họ yêu bạn chỉ là yêu thôi, cho có, cho vui, chứ chẳng muốn cho bạn một danh phận gì trong tương lai. Đã thế thì bạn còn cố gắng làm gì, kết thúc thôi!

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