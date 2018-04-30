Muốn biết đâu là người đàn ông xứng đáng để bạn trao thân gửi phận, cứ nhìn dáng tay là rõ!

Dáng tay sẽ tiết lộ đây có phải người đàn ông bạn có thể nương tựa cả đời hay không!
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Lòng bàn tay cứng, ngón tay hơi ngắn
Đàn ông thường có bàn tay rắn chắc, cứng cáp. Dù vậy, nếu người đàn ông có lòng bàn tay cứng, hơi thô ráp thì anh ấy có tính cách khá cố chấp và ngang bướng. Anh ấy không dễ tiếp thu ý kiến người khác, tự ái cao nên luôn giữ quan điểm của mình. Tính cách này cũng tốt nhưng sẽ có lúc làm phiền lòng người khác, gây trở ngại trong công việc.
Dáng tay vuông, ngón tay có hình trụ, độ dài hơi ngắn
Nếu người đàn ông của bạn sở hữu đôi bàn tay thế này thì bạn quả là may mắn, anh ấy là “cực phẩm” rồi! Đây là người đàn ông siêng năng, có chí cầu tiến, lại rất thủy chung.
Trong cuộc sống gia đình, anh ấy luôn trưởng thành, dung dị, biết tích góp và lo cho tương lai. Khi nắm tay anh ấy, bạn sẽ luôn có cảm giác rất an toàn, như mọi chuyện đã có anh ấy lo.
Ngón tay dài và cân đối
Đây là người đàn ông vội vàng, có phần bốc đồng, dễ bị ảnh hưởng bởi cảm xúc. Đàn ông thế này thường có chút kiểm soát, lại hơi trẻ con nhưng khi yêu sẽ rất chân thành, chỉ cần bạn biết vun đắp tình cảm.
Bàn tay đầy đặn, đường chỉ tay rõ nét
Đàn ông có bàn tay thế này thường có tính cách rất kiên quyết, nhưng lại vững vàng, từ tốn. Họ biết tính toán làm ăn, sống hòa đồng với mọi người. Người đàn ông thế này sẽ tạo cho bạn cảm giác hơi nhàm chán khi lần đầu gặp nhưng càng tìm hiểu bạn sẽ càng bị thu hút bởi sự hiểu biết và khiêm nhường của họ.
*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.