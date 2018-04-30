Muốn biết đâu là người đàn ông xứng đáng để bạn trao thân gửi phận, cứ nhìn dáng tay là rõ!

Lòng bàn tay cứng, ngón tay hơi ngắn

Đàn ông thường có bàn tay rắn chắc, cứng cáp. Dù vậy, nếu người đàn ông có lòng bàn tay cứng, hơi thô ráp thì anh ấy có tính cách khá cố chấp và ngang bướng. Anh ấy không dễ tiếp thu ý kiến người khác, tự ái cao nên luôn giữ quan điểm của mình. Tính cách này cũng tốt nhưng sẽ có lúc làm phiền lòng người khác, gây trở ngại trong công việc.

Dáng tay vuông, ngón tay có hình trụ, độ dài hơi ngắn

Nếu người đàn ông của bạn sở hữu đôi bàn tay thế này thì bạn quả là may mắn, anh ấy là “cực phẩm” rồi! Đây là người đàn ông siêng năng, có chí cầu tiến, lại rất thủy chung.