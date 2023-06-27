Nằm im như khúc gỗ mỗi lần giao hoan sẽ khiến chồng tụt cảm hứng, hãy học ngay những cách khiến người ấy mê mệt với ' cuộc yêu' đầy nóng bỏng

Khi bạn mặc một bộ đồ ngủ sexy bằng chất liệu ren hay lụa sẽ khiến chàng nóng ngay từ những giây phút đầu tiên. Nhưng bạn cũng nên lưu ý đừng để cơ thể phô bày hoàn toàn. Bằng cách che những điểm cần che và để hờ hững những khu vực nhạy cảm sẽ khiến chàng vô cùng kích thích đấy nhé!

Một nụ hôn đê mê là cách chiều chồng ai cũng phải biết

Bạn hãy thử chạm nhẹ môi chàng sau đó giữ cho nhịp độ chậm, theo dõi những phản ứng của cơ thể chàng. Nếu chàng đang phấn khích bạn có thể tăng nhanh tốc độ hơn. Hãy cố gắng tấn công chàng vào những điểm nhạy cảm. Đừng đứng yên vì như thế sẽ làm chàng tụt hứng.

Kích thích “cậu nhỏ” là cách làm chàng mê say trên giường

Tiếp xúc với “cậu nhỏ” là cách gây hứng thú cho chàng nhiều nhất. Hầu hết các đấng mày râu đều thừa nhận tuyệt chiêu này khiến mình thăng hoa và đạt nhiều khoái cảm. Nếu bạn muốn chàng thêm nhiều kích thích thì các động tác bằng miệng sẽ càng khiến chàng điên cuồng. Mút nhẹ lên dương vật, kích thích lên điểm G của cậu nhỏ để bạn tình ngây ngất. Khi thấy dương vật đã cương cứng, hãy chậm rãi hôn và vuốt ve hai hòn ngọc bằng chiếc lưỡi ướt át của mình. Các động tác oral sex sẽ giúp chàng bật dậy mà “tấn công” nàng ngay đấy.