Nằm im như khúc gỗ mỗi lần giao hoan sẽ khiến chồng tụt cảm hứng, hãy học ngay những cách khiến người ấy mê mệt với ' cuộc yêu' đầy nóng bỏng

Phụ nữ yêu 27/06/2023 05:22

Mỗi phụ nữ có một cách nghĩ, cách cảm nhận khác nhau về hạnh phúc. Chính vì vậy, họ cũng chọn người yêu, tìm chồng theo những tiêu chí khác nhau.

Diện trang phục gợi cảm là cách để chàng mê đắm

Khi bạn mặc một bộ đồ ngủ sexy bằng chất liệu ren hay lụa sẽ khiến chàng nóng ngay từ những giây phút đầu tiên. Nhưng bạn cũng nên lưu ý đừng để cơ thể phô bày hoàn toàn. Bằng cách che những điểm cần che và để hờ hững những khu vực nhạy cảm sẽ khiến chàng vô cùng kích thích đấy nhé! 

Nằm im như khúc gỗ mỗi lần giao hoan sẽ khiến chồng tụt cảm hứng, hãy học ngay những cách khiến người ấy mê mệt với ' cuộc yêu' đầy nóng bỏng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Một nụ hôn đê mê là cách chiều chồng ai cũng phải biết

Bạn hãy thử chạm nhẹ môi chàng sau đó giữ cho nhịp độ chậm, theo dõi những phản ứng của cơ thể chàng. Nếu chàng đang phấn khích bạn có thể tăng nhanh tốc độ hơn. Hãy cố gắng tấn công chàng vào những điểm nhạy cảm. Đừng đứng yên vì như thế sẽ làm chàng tụt hứng.

Kích thích “cậu nhỏ” là cách làm chàng mê say trên giường

Tiếp xúc với “cậu nhỏ” là cách gây hứng thú cho chàng nhiều nhất. Hầu hết các đấng mày râu đều thừa nhận tuyệt chiêu này khiến mình thăng hoa và đạt nhiều khoái cảm. Nếu bạn muốn chàng thêm nhiều kích thích thì các động tác bằng miệng sẽ càng khiến chàng điên cuồng. Mút nhẹ lên dương vật, kích thích lên điểm G của cậu nhỏ để bạn tình ngây ngất. Khi thấy dương vật đã cương cứng, hãy chậm rãi hôn và vuốt ve hai hòn ngọc bằng chiếc lưỡi ướt át của mình. Các động tác oral sex sẽ giúp chàng bật dậy mà “tấn công” nàng ngay đấy.

Nằm im như khúc gỗ mỗi lần giao hoan sẽ khiến chồng tụt cảm hứng, hãy học ngay những cách khiến người ấy mê mệt với ' cuộc yêu' đầy nóng bỏng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Thay đổi cách tư thế khi ân ái sẽ khiến chàng mê ngay

Phái mạnh dễ bị kích thích, đạt khoái cảm khi thay đổi nhiều tư thế trong cuộc yêu. Hãy tỏ ra mình là người hiểu biết chuyện chăn gối, biết cách chiều chồng chốn phòng the. Chàng sẽ thêm trân quý và yêu bạn hơn đấy, chẳng ai thích quan hệ với một “khúc gỗ” phải không nào.

Chuẩn bị tư thế cho “lâm trận” – Nghệ thuật chiều chồng trên giường

Để “cậu nhỏ” thêm nhiều kích thích cho cuộc vận động, tư thế của các nàng chính là điểm khơi mào cảm hứng. Có nhiều tư thế giúp cho chị em thực hiện. Hãy chọn một tư thế phù hợp và khiêu khích nhất có thể như ngồi lên đùi chàng vuốt ve hay nằm lên người chàng một cách nhẹ nhàng như một tín hiệu đèn xanh cho việc ân ái.

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