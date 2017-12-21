Muốn trói chặt trái tim người đàn ông phụ nữ hãy làm theo cách này

Phụ nữ yêu 21/12/2017 15:13

Đàn bà đừng khư khư giữ chồng, hãy để người đàn ông tự nguyện chung thủy và phải quay sang giữ vợ chỉ nhờ điều đơn giản này.

Đàn ông có thể bị thu hút bởi người phụ nữ nóng bỏng, ngực nở chân dài nhưng chỉ người phụ nữ có những đức tính sau mới có thể khiến họ say mê cả đời.

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Một người phụ nữ khôn khéo, tinh tế không bao giờ phải lo giữ chồng mà họ sẽ khiến chồng phải giữ mình - Ảnh minh họa: Internet

Thấu hiểu và biết suy nghĩ cho đối phương

Thay vì lúc nào cũng gân chửi mắng và quát tháo đàn ông mỗi khi anh ấy làm điều gì khiến bạn không hài lòng, phụ nữ chỉ cần ôn tồn giải thích cho đàn ông hiểu mình sai điểm nào sẽ khiến chàng cảm phục bạn nhiều hơn. Một người phụ nữ biết suy nghĩ cho người khác, biết đặt mình vào vị trí của người khác để cư xử sẽ khiến cả hai thấy hiểu và gắn bó hơn.

Chân thành, không ‘làm màu’

Một tình yêu muốn bền vững, hạnh phúc ngoài sự chung thủy còn cần cả sự chân thành. Khi cả hai sống thật với chính mình, sống thật với đối phương họ sẽ dễ dàng giải mã mọi khúc mắc khi tranh cãi. Đừng ‘làm màu’, cũng đừng quanh co vòng vo mà hãy thẳng thắn bày tỏ điều bạn cần và mong chờ ở đối phương. Đây chính là điều đàn ông cần ở người phụ nữ của mình, thế nhưng không phải phụ nữ nào cũng tinh ý nhận ra.

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Cùng nhua trải qua những ngày bình yên, khống sóng gió giúp đàn ông thêm yêu người phụ nữ của mình hơn - Ảnh minh họa: Internet

Cảm giác bình yên

Đàn bà khi yêu có thể ỏng ẹo, kiêu kỳ để đòi đàn ông cưng chiều. Tuy nhiên, cái gì cũng có giới hạn của nó, đừng làm quá nếu không muốn đàn ông vì sợ hãi mà tháo chạy khỏi cuộc tình hiện tại. Hãy biết điều, tử tế và đủ nhạy cảm để hành xử phải phép, để người đàn ông của bạn có được cảm giác bình yên, ổn định trong mối quan hệ.

Một lòng chung thủy

Dù là đàn ông hay đàn bà, một khi đã yêu hay bước vào cuộc sống hôn nhân bạn phải một lòng cung thủy với một nửa của mình. Đừng đứng núi này trông núi nọ, cũng chớ dại bắt cá hai tay nếu không muốn tự mình đạp đổ những gì tốt đẹp bấy lâu nay cả hai cùng gầy dựng. Khi đã ‘có chủ’ hãy biết cách từ chối sự quan tâm, chăm sóc từ người khác phái để người yêu càng vững tin vào sự thủy chung của bạn.

Muốn trói chặt trái tim người đàn ông phụ nữ hãy làm theo cách này - Ảnh 3
Chỉ một vòng tay ôm khi chơi vơi, lạc lõng cũng dư sức khiến đàn ông hạnh phúc - Ảnh minh họa: Internet

Sự chăm sóc, quan tâm

Chẳng cần hầu hạ đàn ông như vua, cũng không cần quá nuông chiều họ. Phụ nữ chỉ cần những cử chỉ, hành động nhỏ như ôm hôn chàng trước khi tạm biệt nhau, dành tặng một món quà bất ngờ chẳng nhân dịp gì hay xuất hiện ngay trước mặt khi chàng buồn phiền. Sự chăm sóc, chia sẻ và quan tâm từ người phụ nữ mình yêu chính là liều thuốc giúp đàn ông hạnh phúc, an yên trong chính tình yêu của mình.

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