Mọi đàn ông đều say mê điều này ở nhân tình, vợ đọc đến đâu sẽ khóc đến đấy

Phụ nữ yêu 21/05/2018 16:51

Nếu nghĩ đàn ông ngoại tình chỉ vì muốn tìm thú vui xác thịt bên đàn bà khác thì bạn đã nhầm.

Những người vợ có chồng ngoại tình thường thắc mắc nhân tình có gì mà khiến chồng say mê đến quên cả vợ con, gia đình thì đây chính là câu trả lời chính xác nhất.

Mọi đàn ông đều say mê điều này ở nhân tình, vợ đọc đến đâu sẽ khóc đến đấy - Ảnh 1
Chính sự “vuốt ve cái tôi” ấy khiến đàn ông xem vợ như cái gai trong mắt, cưng nựng nhân tình như chú mèo con ngây thơ - Ảnh minh họa: Internet

Được người tình trân trọng

Nếu vợ cứ mãi ca thán việc chồng dành quá nhiều thời gian lê la quán xá, nhậu nhẹt với bạn bè mà không dành thời gian để cùng vợ chia sẻ việc nhà, chăm sóc con cái thì nhân tình không như thế. “Hồ ly tinh” ngọt ngào, mềm yếu và khiến đàn ông cảm thấy dễ chịu, được trân trọng.

Chính sự “vuốt ve cái tôi” ấy khiến đàn ông xem vợ như cái gai trong mắt, nhân tình như chú mèo con ngây thơ. Họ mặc sức phụ bạc người vợ đầu ấp tay gối để cung phụng, nuông chiều đàn bà khác chỉ vì được rót vào tai những lời dễ nghe nhưng đầy mưu mô, dối trá.

Mọi đàn ông đều say mê điều này ở nhân tình, vợ đọc đến đâu sẽ khóc đến đấy - Ảnh 2
Sự quan tâm, chia sẻ từ nhân tình sẽ khiến đàn ông ngoại tình quên đường về - Ảnh minh họa: Internet

Được quan tâm, chia sẻ

Đàn ông với vẻ ngoài khô khan, lạnh lùng là thế nhưng thực tế họ lại rất nhạy cảm và luôn mong được thấu hiểu. Chẳng cần làm gì cao siêu, phụ nữ chỉ cần chịu lắng nghe những vui buồn, những dự định ấp ủ hay những lắng lo trong lòng đàn ông đã dư sức khiến họ muốn trở nên gần gũi với bạn hơn.

Trong khi vợ mải quay cuồng với nỗi lo cơm áo gạo tiền, mải bực dọc mà bỏ bê việc quan tâm đến chồng thì phụ nữ khác lại nhanh tay cướp mất người đàn ông của đời bạn rồi.

Mọi đàn ông đều say mê điều này ở nhân tình, vợ đọc đến đâu sẽ khóc đến đấy - Ảnh 3
Nhân tình luôn mềm mỏng, âu yếm và rực rỡ năng lượng yêu thương nên mới đủ sức khiến những ông chồng dứt áo ra đi - Ảnh minh họa: Internet

Được người tình nuông chiều

Vợ luôn nghĩ rằng chồng mình thật điên rồ khi từ bỏ gia đình ấm êm để chạy theo nhân tình, và nhân tình ấy lại chỉ lợi dụng tiền bạc mà không hề cho anh ấy bất cứ một lợi lộc gì. Thế nhưng đàn bà ơi, đàn ông nào khờ dại đến thế.

Thực chất những người đàn ông khi ngã vào vòng tay đàn bà khác đều bởi họ được người tình chiều chuộng, ngọt ngào. Nàng luôn mềm mỏng, âu yếm và rực rỡ năng lượng yêu thương nên mới đủ sức khiến những ông chồng dứt áo ra đi.

Được sống theo bản năng

Cuộc sống hôn nhân khiến đàn ông cảm thấy bị gò bó, ngột ngạt bởi những trách nhiệm, gáng nặng và cả những nặng nề với nỗi lo phải là trụ cột gia đình. Thế nhưng khi cặp bồ, mối qua hệ có hạn kỳ sẽ giúp đàn ông được tận hưởng những hoang dại bản năng, những bốc đồng thời son rỗi.

Chưa kể, cảm giác vụng trộm, lén lút sẽ giúp đàn ông tăng thêm hưng phấn và khoái cảm khi lên giường với nhân tình. Cảm giác ấy, đã rất lâu đàn ông không thể tìm được khi gần gũi với vợ.

Đàn bà tốt mấy cũng vứt, nếu không biết tránh xa những sai lầm này thì chồng ngoại tình là cái chắc!

Đàn bà tốt mấy cũng vứt, nếu không biết tránh xa những sai lầm này thì chồng ngoại tình là cái chắc!

Là phụ nữ đừng tốt với đàn ông vô điều kiện, cũng đừng ngoan ngoãn phục tùng nếu không sớm muộn gì bạn cũng bị “cắm sừng”.

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