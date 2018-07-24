Luật nhân quả: Kẻ dùng cuộc sống để toan tính, nội tâm sẽ chẳng thể bình yên

Phụ nữ yêu 24/07/2018 16:17

Cuộc đời vốn dĩ ngắn ngủi, đừng làm khó bản thân khi cứ mãi tìm cách toan tính chi li với người khác. Nếu được cứ cho đi để tâm nhẹ, lòng thanh tịnh hơn.

Trong một khu chợ nhỏ, ngày nào cũng đông đúc, tấp nập người ra vào. Khi đi từ ngoài vào bạn sẽ thấy hai gian hàng thịt đối diện nhau. Tuy nhiên có một điều lạ là gian hàng bên phải lúc nào cũng đông khách hơn bên trái. Chị chủ hàng bên trái tỏ ra bực bội, thường liếc ngang ngó dọc chị bên phải, nhưng lại chẳng làm được gì ngoài việc chửi phong long. Do hàng thịt của chị bên phải quá đông, tôi đành ghé sang bên trái cho thoáng mát hơn. Và rồi tôi mới hiểu tại sao quầy thịt này lại thưa khách đến vậy.

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Cuộc sống là cho đi, không toan tính thiệt hơn - Ảnh minh họa: Internet

Đặt một miếng thịt lên cân, thấy xê xích một chút, chị ta đặt lên thớt và cắt đi một miếng nhỏ. Vừa bỏ thịt vào túi nilong, chị ấy còn nói: “Buôn bán lời lãi bao nhiêu đâu mà cho với tặng như người kia”. Đó là câu chuyện điển hình của những người luôn dùng cuộc sống của mình để toan tính mọi thứ. Họ chỉ nghĩ được lợi ích trước mắt mà không thể lường được hậu quả về sau. Người luôn tính toán chi li, tâm hồn sẽ luôn dao động. Khi đó sẽ nảy sinh nhiều bệnh như đa nghi, trầm uất. Cuộc đời con người có 2 loại bệnh. Một loại uống thuốc sẽ bình phục, loại còn lại chỉ khi thay đổi tâm tính mới có thể khá hơn.

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Phụ nữ đừng quá chi li, so đo với người khác - Ảnh minh họa: Internet

Thời trẻ bạn kiếm được rất nhiều tiền, nhưng lại xét nét, ky bo với người thân, bạn bè. Bạn có từng nghĩ, con người sinh ra trên thế gian này là gì không? Đó là tận dụng hết thời gian của bản thân có được để sống một cuộc đời hoàn chỉnh. Hoàn chỉnh là đây là yêu được cứ yêu, hoang phí được cứ hoang phí, cho đi được cứ cho đi. Chứ không phải dùng cả cuộc đời để tính toán, chi li từng chút một. Có người từng nói vui rằng, sống tính toán, keo kiệt quá, chết chẳng thể mang theo được gì, nhất là tiền.

Trên cuộc đời này có hai loại người, một loại là thật tâm muốn tính toán, loại hai là cho đi và mong muốn được nhận lại gấp đôi. Hai loại người này nội tâm của họ sẽ thường xuyên biến động và gây ra nhiều trở ngại trong cuộc sống. Loại người thứ nhất sẽ cảm thấy khá cô đơn vì không ai bên cạnh, không kết thân được với ai. Loại người thứ hai sẽ thường xuyên cảm thấy thất vọng. Bởi vốn dĩ không phải lúc nào cho đi cũng sẽ được nhận lại, quan trọng là ở cái tâm của mỗi người. Thế nên họ sẽ cảm thấy vô cùng thất vọng vì chờ đợi mãi cũng chẳng có một lời hồi đáp đàng hoàng cho công sức mà bản thân đã bỏ ra.

Luật nhân quả: Kẻ dùng cuộc sống để toan tính, nội tâm sẽ chẳng thể bình yên - Ảnh 3
Hãy suy nghĩ tích cực để bản thân thanh thản hơn - Ảnh minh họa: Internet

Sống mà luôn thấp thỏm hay lo âu về một điều gì đó, tâm hồn của bạn sẽ chẳng thể bình yên. Hãy nghĩ thoáng một chút, cuộc đời này vốn dĩ đã được cao xanh an bài. Đừng hơn thua với nhau vì những điều nhỏ nhặt, đừng so đo với nhau vì những thứ không đáng. Hãy nghĩ rằng bạn chỉ gặp được người đó hôm nay thôi, biết đâu mai lại không thể gặp được nữa. Cuộc đời này vốn dĩ vô thường, cho đi được thì đừng tính toán. Bởi có những điều chỉ cần bạn cho đi, tâm sẽ thanh thản hơn.

Cuộc sống này đừng tính toán quá nhiều, bởi phúc họa đi liền nhau. Khi bạn toan tính hãm hại ai đó, chắc chắn sẽ nhận lại quả báo đánh mất tất cả. Hoặc nếu khi keo kiệt trong chuyện tiền bạc, đến lúc khó khăn sẽ không ai đứng ra giúp đỡ. Luật nhân quả là vậy, gieo gì, bạn sẽ nhận lại cả thảy những điều đó, không thể tránh được. Vì thế hãy suy nghĩ đơn giản một chút, khi đó tâm sẽ nhẹ nhàng, thoải mái hơn.

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