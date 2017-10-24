Là phụ nữ, nhất định phải đọc thật kỹ bài viết này để không cẫn giữ cũng chẳng bao giờ mất chồng

Đây là những chiêu thức của ‘gái hư’ khiến họ chẳng bao giờ phải giữ nhưng chồng vẫn say đắm, mê mệt như thuở ban đầu, phụ nữ hãy đọc ngay kẻo lỡ.

Bạn biết không, đàn ông có thể bị thu hút bởi vẻ ngoài của một người phụ nữ, nhưng thứ giữ họ lại bên người phụ nữ ấy lại chỉ là vài câu nói. Gái hư luôn biết cách làm cho câu chuyện thêm sinh động, cuốn hút và vui vẻ với lối trò chuyện dí dỏm, thông minh và đầy ẩn ý. Họ khiến đàn ông phải ‘cân não’ trước những câu hỏi, câu bông đùa nửa thật nửa giả, họ khiến đàn ông phải ngã rạp trước sự duyên dáng ‘chết người’ mang tên duyên ngầm.

Luôn yêu cơ thể mình

Một người phụ nữ thông minh sẽ không bao giờ bị ám ảnh bởi vẻ ngoài của chính mình, có thể nàng không sở hữu thân hình bốc lửa, không có bờ môi căng mọng nhưng nàng luôn biết cách để bản thân vẫn nổi bật, tươi xinh trước mặt mọi người.

Ngoài ra, nàng còn biết cách khích lệ, khuyến khích để người đàn ông của mình tự tin vào chính họ. Bởi nàng hiểu rằng, dù là đàn ông hay phụ nữ chúng ta cũng có những điều tự ti về cơ thể mình, thay vì khiến đối phương lo lắng họ giúp chàng mạnh mẽ và luôn tự tin về chính mình, đây là điều không phải phụ nữ nào cũng đủ tinh tế nhận ra.

Thẳng thắn nêu lên quan điểm cá nhân

Thay vì ngồi chờ đàn ông hiểu mình, phụ nữ khôn sẽ giúp đàn ông hiểu họ một cách dễ dàng, trực diện bằng cách bày tỏ thẳng thắn quan điểm cá nhân. Nàng thừa thông minh để hiểu, nếu muốn gắn bó dài lâu và thêm nặng sâu tình cảm thì cả hai cần sống thực với chính mình.

Không ngần ngại thể hiện tình yêu

Một người vợ mà ngay cả việc thể hiện tình yêu mình dành cho chồng còn không dám thì hỏi sao không không ngán ngẫm mà tìm thú vui bên ngoài. Bạn có thể là một người phụ nữ dịu dàng, ngoan hiền những đừng bao giờ ẩn mình trước chồng. Hãy nói cho anh ấy biết bạn yêu chàng đến nhường nào, cũn đừng tiết kiệm những nụ hôn hay cử chỉ thân mật và những lời tán thưởng.

Dù không nói ra nhưng đàn ông rất thích được người phụ nữ của mình khen ngợi, tán dương và âu yếm. Phụ nữ đừng bao giờ quên những điều này nếu muốn trói chặt trái tim đàn ông.

Không kiểm soát đối phương

Thay vì khiến các ông chồng cảm thấy ngột ngạt, khó chịu vì bị kiểm soát thời gian giờ giấc phụ nữ hãy nhớ câu ‘lạt mềm buộc chặt’ để giữ chồng. Thay vì kiểm soát thời gian của đàn ông, bắt họ phải sinh hoạt theo thời gian biểu bạn để ra thì hãy biết cách kiểm soát trái tim đàn ông. Chỉ cần có được trái tim đàn ông, bạn sẽ dễ dàng ‘thao túng’ mọi điều, khiến họ nghe lời răm rắp.

Hãy khiến chồng cả thấy thoải mái, thích thú khi bên vợ để họ thấy rằng chỉ sau cánh cửa nhà mới là nơi mang lại bình yên, hạnh phúc.