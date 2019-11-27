Dù yêu vợ đến mấy, đàn ông cũng không dễ gì bày tỏ những điều này

Đàn ông thường bị cuốn hút vào người phụ nữ khác bởi sức hấp dẫn từ vóc dáng eo thon, vòng ngực căng tràn… Bởi thế, đôi khi dù rất yêu vợ nhưng đàn ông vẫn buông lời tán tỉnh người phụ nữ khác. Và tất nhiên, chuyện này sẽ được họ giữ kín bởi họ rất sợ vợ sẽ ghen tuông, tức giận. Mặt khác, thực tế họ không hề có ý định ngoại tình mà chỉ vì bản tính của đàn ông mà thôi.

Trong cuộc sống gia đình, đàn ông yêu vợ đến mấy cũng có những điều khó bày tỏ. Một phần vì sĩ diện, lòng tự tôn, một phần vì muốn gìn giữ hạnh phúc gia đình. Vậy đàn ông ngại bày tỏ với vợ những gì? Hãy cùng khám phá nhé.

Hơn ai hết, đàn ông rất hiểu khả năng nhớ lâu của phụ nữ. Vì thế, nhiều khi vợ chồng xảy ra cãi vã, mâu thuẫn, họ rất sợ vợ sẽ mang những “chiến tích” của mình ra để đay nghiến, giận giữ. Thậm chí, vợ sẽ nảy sinh nghi ngờ, ghen tuông khiến cuộc sống gia đình bị đảo lộn, hạnh phúc vợ chồng bị ảnh hưởng.

Đàn ông luôn tự hào với chiến hữu, bạn bè của mình về kinh nghiệm chăn gối. Thế nhưng, họ lại không bao giờ dám chia sẻ về “chiến tích” giường chiếu của mình với vợ vì muốn giữ gìn sự yên ấm cho gia đình.

Đàn ông sẽ giấu vợ những khó khăn về tài chính

Đàn ông có lòng tự trọng và sĩ diện rất cao. Họ luôn cho rằng mình là trụ cột gia đình nên phải là người lo cho vợ con được chu đáo, hoàn hảo nhất. Bởi thế, dù đang gặp vấn đề khó khăn về công việc, tài chính thì đàn ông vẫn giấu kín vợ. Người đàn ông thương vợ không muốn vợ lo lắng, muộn phiền và không muốn mình trở thành người kém cỏi trong mắt vợ.

Đàn ông yêu vợ sẽ giấu vợ những khó khăn về tài chính của bản thân - Ảnh minh họa: Internet

Ghen tuông

Bất cứ ai đều có tính ghen tuông và đàn ông cũng không ngoại lệ. Thế nhưng, đàn ông lại không bao giờ nói ra cho vợ biết rằng bản thân mình đang ghen khi thấy vợ trò chuyện, nói cười với nam đồng nghiệp hay người khác giới. Thay vào đó, đàn ông sẽ hành động hoặc thể hiện bằng lời nói với người đàn ông mà họ ghen chứ không muốn vợ biết.

Khi gặp những vấn đề nhỏ về sức khoẻ

Đàn ông luôn cố tỏ ra mình là phái mạnh nên lúc nào cũng phải mạnh mẽ. Họ thường cho rằng, mình hiểu rõ về sức khoẻ của bản thân nhất nên khi gặp những vấn đề nhỏ về sức khoẻ, họ rất coi thường và cho rằng tình hình sức khoẻ sớm sẽ ổn định lại. Bởi thế, họ chẳng bao giờ chia sẻ với vợ về tình hình sức khoẻ của mình. Chỉ đến khi bệnh nặng, mới tá hoả đi gặp bác sĩ thì lúc này người vợ mới biết được tình hình sức khoẻ của chồng bấy lâu nay.

Đàn ông thường giấu vợ khi gặp vấn đề nhỏ về sức khoẻ - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông yêu vợ sẽ không dễ gì bày tỏ những điều trên. Bởi, họ sợ nói ra người phụ nữ sẽ lo lắng hay không được vui, gây ảnh hưởng không tốt đến tâm trạng của vợ cũng như hạnh phúc gia đình.