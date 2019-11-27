Dù yêu vợ đến mấy, đàn ông cũng không dễ gì bày tỏ những điều này

Phụ nữ yêu 27/11/2019 12:45

Đàn ông yêu vợ luôn muốn người phụ nữ của mình hạnh phúc, an nhiên. Bởi thế, họ thường giấu kín những điều này để vợ không phải bận tâm, lo lắng.

Trong cuộc sống gia đình, đàn ông yêu vợ đến mấy cũng có những điều khó bày tỏ. Một phần vì sĩ diện, lòng tự tôn, một phần vì muốn gìn giữ hạnh phúc gia đình. Vậy đàn ông ngại bày tỏ với vợ những gì? Hãy cùng khám phá nhé.

Tán tỉnh người phụ nữ khác

Đàn ông thường bị cuốn hút vào người phụ nữ khác bởi sức hấp dẫn từ vóc dáng eo thon, vòng ngực căng tràn… Bởi thế, đôi khi dù rất yêu vợ nhưng đàn ông vẫn buông lời tán tỉnh người phụ nữ khác. Và tất nhiên, chuyện này sẽ được họ giữ kín bởi họ rất sợ vợ sẽ ghen tuông, tức giận. Mặt khác, thực tế họ không hề có ý định ngoại tình mà chỉ vì bản tính của đàn ông mà thôi.

dan ong yeu vo 3
Đàn ông sẽ giấu vợ chuyện mình tán tỉnh người phụ nữ khác - Ảnh minh họa: Internet

Kinh nghiệm chăn gối

Đàn ông luôn tự hào với chiến hữu, bạn bè của mình về kinh nghiệm chăn gối. Thế nhưng, họ lại không bao giờ dám chia sẻ về “chiến tích” giường chiếu của mình với vợ vì muốn giữ gìn sự yên ấm cho gia đình.

Hơn ai hết, đàn ông rất hiểu khả năng nhớ lâu của phụ nữ. Vì thế, nhiều khi vợ chồng xảy ra cãi vã, mâu thuẫn, họ rất sợ vợ sẽ mang những “chiến tích” của mình ra để đay nghiến, giận giữ. Thậm chí, vợ sẽ nảy sinh nghi ngờ, ghen tuông khiến cuộc sống gia đình bị đảo lộn, hạnh phúc vợ chồng bị ảnh hưởng.

Đàn ông sẽ giấu vợ những khó khăn về tài chính 

Đàn ông có lòng tự trọng và sĩ diện rất cao. Họ luôn cho rằng mình là trụ cột gia đình nên phải là người lo cho vợ con được chu đáo, hoàn hảo nhất. Bởi thế, dù đang gặp vấn đề khó khăn về công việc, tài chính thì đàn ông vẫn giấu kín vợ. Người đàn ông thương vợ không muốn vợ lo lắng, muộn phiền và không muốn mình trở thành người kém cỏi trong mắt vợ.

dan ong yeu vo 2
Đàn ông yêu vợ sẽ giấu vợ những khó khăn về tài chính của bản thân - Ảnh minh họa: Internet

Ghen tuông

Bất cứ ai đều có tính ghen tuông và đàn ông cũng không ngoại lệ. Thế nhưng, đàn ông lại không bao giờ nói ra cho vợ biết rằng bản thân mình đang ghen khi thấy vợ trò chuyện, nói cười với nam đồng nghiệp hay người khác giới. Thay vào đó, đàn ông sẽ hành động hoặc thể hiện bằng lời nói với người đàn ông mà họ ghen chứ không muốn vợ biết.

Khi gặp những vấn đề nhỏ về sức khoẻ

Đàn ông luôn cố tỏ ra mình là phái mạnh nên lúc nào cũng phải mạnh mẽ. Họ thường cho rằng, mình hiểu rõ về sức khoẻ của bản thân nhất nên khi gặp những vấn đề nhỏ về sức khoẻ, họ rất coi thường và cho rằng tình hình sức khoẻ sớm sẽ ổn định lại. Bởi thế, họ chẳng bao giờ chia sẻ với vợ về tình hình sức khoẻ của mình. Chỉ đến khi bệnh nặng, mới tá hoả đi gặp bác sĩ thì lúc này người vợ mới biết được tình hình sức khoẻ của chồng bấy lâu nay.

dan ong yeu vo 1
Đàn ông thường giấu vợ khi gặp vấn đề nhỏ về sức khoẻ - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông yêu vợ sẽ không dễ gì bày tỏ những điều trên. Bởi, họ sợ nói ra người phụ nữ sẽ lo lắng hay không được vui, gây ảnh hưởng không tốt đến tâm trạng của vợ cũng như hạnh phúc gia đình.

Khác biệt ‘đắng ngắt’ giữa đàn ông thương vợ và đàn ông chỉ yêu bản thân

Khác biệt ‘đắng ngắt’ giữa đàn ông thương vợ và đàn ông chỉ yêu bản thân

Đàn ông thương vợ chỉ muốn vợ sướng thân mà xinh đẹp. Còn đàn ông yêu bản thân thì không quan tâm vợ sướng hay khổ, buồn rầu hay vất vả.

Xem thêm
Từ khóa:   đàn ông yêu thật lòng dấu hiệu đàn ông yêu thật lòng đàn ông thương vợ

TIN MỚI NHẤT

Nỗi lòng người đàn ông vỡ mộng hôn nhân khi phát hiện bản chất thật của cô vợ ngoan hiền

Nỗi lòng người đàn ông vỡ mộng hôn nhân khi phát hiện bản chất thật của cô vợ ngoan hiền

Tâm sự Eva 37 phút trước
Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 7 phút trước
Màn chạm mặt trớ trêu với người ăn xin giữa đường khiến người trong cuộc đứng hình

Màn chạm mặt trớ trêu với người ăn xin giữa đường khiến người trong cuộc đứng hình

Tâm sự 1 giờ 37 phút trước
Đợi qua 50 ngày tới, 3 con giáp gặp cơ may PHÁT TÀI, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay, TIỀN luôn đầy túi

Đợi qua 50 ngày tới, 3 con giáp gặp cơ may PHÁT TÀI, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay, TIỀN luôn đầy túi

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 7 phút trước
Đúng 13 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc

Đúng 13 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 1 phút trước
Tắm thuốc nam không rõ nguồn gốc, da toàn thân tổn thương nặng

Tắm thuốc nam không rõ nguồn gốc, da toàn thân tổn thương nặng

Tin y tế 3 giờ 47 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, Thần Tài phát lộc mọi nhà, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', vận kim tiền bủa vây, hưởng trọn vinh hoa phú quý, chính thức thoát nghèo

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, Thần Tài phát lộc mọi nhà, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', vận kim tiền bủa vây, hưởng trọn vinh hoa phú quý, chính thức thoát nghèo

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 7 phút trước
Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 9 phút trước
Lợi ích hỗ trợ tim mạch và kiểm soát đường huyết từ loại quả giàu tinh bột quen thuộc

Lợi ích hỗ trợ tim mạch và kiểm soát đường huyết từ loại quả giàu tinh bột quen thuộc

Dinh dưỡng 4 giờ 36 phút trước
Tây Ninh: Cô gái dựng chuyện cha bệnh nặng, lừa người yêu gần 1 tỷ đồng

Tây Ninh: Cô gái dựng chuyện cha bệnh nặng, lừa người yêu gần 1 tỷ đồng

Đời sống 5 giờ 34 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này