Dù có đẹp như hoa hậu thì 5 mẫu phụ nữ này cũng đừng mong lấy được chồng

Thế nhưng, việc phụ nữ nói nhiều theo chiều hướng “nhiều chuyện” đến mức đánh giá, xỉa xói hay nói xấu người khác sẽ khiến đàn ông vô cùng khó chịu. Cũng vậy, nếu việc gì bạn cũng mang đi buôn chuyện với người khác, chuyện xấu gì cũng kể lể với thiên hạ thì đàn ông càng ghét cay ghét đắng.

Đừng để những nỗi buồn nhuốm màu đời mình, cũng đừng ngập chìm trong bi quan sầu thảm - Ảnh minh họa: Internet

2. Sống tiêu cực

Phụ nữ vốn đa sầu đa cảm, dễ mủi lòng và thương cảm trước những khốn khó, bất hạnh của những người xung quanh. Thế nhưng, sau những thổn thức, rối bời ấy phụ nữ phải biết cách lấy lại tinh thần và và cân bằng cuộc sống. Đừng để những nỗi buồn nhuốm màu đời mình, cũng đừng ngập chìm trong bi quan sầu thảm.

Phụ nữ đừng bao giờ sống quá tiêu cực, đừng quá bi quan mà hãy luôn có niềm tin vào ngày mai. Chính niềm tin ấy sẽ khiến đời bạn thêm tươi sáng, rạng ngời thay vì u ám đến mức không đàn ông nào dám lại gần.

Việc mang người yêu cũ của chàng ra so sánh hơn thua với chính mình là sai lầm khiến bạn luôn đáng ghét trong mắt đối phương - Ảnh minh họa: Internet

3. Thích mang người cũ ra so sánh

Đàn ông không thích bị người yêu mang mình ra so sánh với người yêu cũ của nàng là chuyện hiển nhiên. Bởi mỗi sự so sánh đều là khập khiễng, đều có ý chê bai người hiện tại không bằng người xưa. Thế nhưng, bấy nhiêu vẫn chưa đáng ghét bằng việc mang người yêu cũ của chàng ra so sánh hơn thua với chính mình.

Những câu nói như “em với người yêu cũ của anh ai xinh hơn”, “anh yêu em nhiều hơn hay yêu người yêu cũ nhiều hơn”,... chính là những câu nói khiến tình yêu của chàng dành cho bạn tắt lịm.

4. Cuồng ghen

Những tưởng những cơn ghen sẽ khiến đàn ông khó chịu, thế nhưng bề ngoài dù tỏ ra lạnh lùng nhưng phái mạnh luôn thầm cười vì hạnh phúc khi thấy người yêu mình ghen tuông. Chàng hiểu rằng, chỉ khi đủ yêu, đủ cần, đủ sợ mất nhau phụ nữ mới muốn giữ chặt người đàn ông bên cạnh mình, sợ sẽ bị người khác cướp mất.

Thế nhưng, phụ nữ khi ghen hãy ghen có cơ sở, đủ khôn ngoan và tinh tế để vừa giữ được người mình yêu mà vẫn không làm ảnh hưởng đến mối quan hệ. Việc lồng lộn tra hỏi, xét nét hay kiểm soát đàn ông thái quá sẽ khiến chàng dù yêu đến mấy cũng phải “chạy dài”

Việc quá xem trọng tiền bạc, quá mưu cầu vật chất sẽ khiến bạn trở nên thật đáng sợ - Ảnh minh họa: Internet

5. Quá thực dụng

Sống thực tế là tốt, bởi nhờ thế ta có những kế hoạch, đường đi nước bước cụ thể cho đời mình. Nhờ sống thực tế mà thay vì ước mơ ta sẽ bắt tay vào thực hiện hóa những mơ ước của chính mình. Một cô nàng thực tế luôn được đàn ông đánh giá cao, nhưng thực dụng thì không

Việc quá xem trọng tiền bạc, quá mưu cầu vật chất sẽ khiến bạn trở nên thật đáng sợ trong mắt mọi người chứ không riêng gì với người đàn ông bạn đang yêu.