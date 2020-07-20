Dù biết đàn ông tệ nhưng đàn bà vẫn cố chấp yêu chung quy cũng vì 3 điều này!

Đàn bà “cố đấm ăn xôi”, nhất quyết ở lại bên người đàn ông tệ dù ai cũng can ngăn, cấm cản chung quy cũng vì 3 điều này, không hơn không kém.

Nếu thắc mắc vì sao người đàn ông tệ bạc kia hết lần này đến lần khác làm đau mình nhưng đàn bà vẫn nhất quyết ở bên, ai can ngăn cũng vô ích thì đây chính là câu trả lời dành cho bạn. Nếu đàn ông yêu thật lòng họ đã không làm khổ người phụ nữ của mình - Ảnh minh họa: Internet Đàn bà dại nghĩ mình có thể thay đổi đối phương Khi yêu, đàn bà khờ dại đến mức tưởng rằng tình yêu có thể thay đổi cả thế giới, thay đổi cả tính cách của một người đàn ông. Họ cứ nghĩ rằng, vì yêu, vì thương mình nên đối phương có thể dẹp bỏ hết những thói hư tật xấu để làm người đàn ông tử tế.

Thế nhưng, họ cứ mải miết lừa dối bản thân, tự “bỏ bùa” chính mình mà quên mất rằng “giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời”. Nếu đàn ông yêu thật lòng họ đã không làm khổ người phụ nữ của mình, nếu có thể thay đổi họ đã không hết lần này đến lần khác “cắm sừng” bạn. Đàn bà khờ dại nuôi hy vọng về tương lai tốt đẹp, về hạnh phúc mai sau nhưng chẳng thể ngờ đấy mãi là ảo mộng - Ảnh minh họa: Internet Đàn bà dại sợ không tìm được người tốt hơn Dù biết đối phương không xứng đáng có được mình, dù đã bỏ qua cho rất nhiều lỗi lầm của đàn ông Sở Khanh nhưng đàn bà nông cạn vẫn chấp niệm, vẫn không chịu buông bỏ. Nàng ngây thơ nghĩ rằng dù có nhiều thói hư tật xấu nhưng gã đàn ông ấy yêu họ chân thành.

Những người đàn bà mong manh ấy sợ rằng nếu rời khỏi người đàn ông hiện tại thì sẽ khó tìm được ai khác tốt hơn, sợ rằng đối phương sẽ “phá đám”. Họ nuôi hy vọng về tương lai tốt đẹp, về hạnh phúc mai sau nhưng chẳng thể ngờ đấy mãi là ảo mộng. Càng sống vì miệng đời thì đàn bà khờ dại càng tự làm khổ bản thân khi phải trói buộc đời mình với người đàn ông không xứng đáng - Ảnh minh họa: Internet Đàn bà dại sợ ế chồng Rất nhiều đàn bà chấp nhận duy trì tình yêu với một người đàn ông xấu xa đơn giản chỉ vì họ đã dành quá nhiều thời gian cho mối tình ấy. Họ tiếc rẻ thanh xuân, sợ phí phạm công sức, tình yêu đã bỏ ra nên không dám rời bỏ đối phương. Họ cam tâm tình nguyện đánh đổi hạnh phúc cả đời để chờ người đàn ông tệ bạc kia lấy mình làm vợ. Để không bị mang tiếng gái ế, có chàng rể cho mẹ cha, thiên hạ không lời ra tiếng vào. Càng xem trọng sĩ diện, càng sống vì miệng đời thì đàn bà khờ dại càng tự làm khổ bản thân khi phải trói buộc đời mình với người đàn ông không xứng đáng.

5 kiểu hôn khiến đàn ông nào cũng chết mê chết mệt, nghiện bạn cả đời Chẳng cần bùa mê thuốc lú, phụ nữ hãy học ngay cũng kiểu hôn đàn ông thích nhất này để chàng đứng ngồi không yên, một khi đã yêu sẽ say mê bạn cả đời.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/du-biet-dan-ong-te-nhung-dan-ba-van-co-chap-yeu-chung-quy-cung-vi-3-dieu-nay-370761.html