Điều phụ nữ cần nhất ở một người đàn ông là cảm giác an toàn

Phụ nữ, ai cũng như ai, khi đã thật lòng yêu thương, họ chỉ mong đàn ông cho họ đủ cảm giác an toàn - Ảnh minh họa: Internet

Cảm giác an toàn ở phụ nữ, đàn ông nghe thì mơ hồ mà thật sự thì chẳng to tát phức tạp gì. An toàn chính là phụ nữ chẳng phải khổ tâm vì đàn ông vô tâm vô ý, chẳng phải ngờ vực không yên lòng người trước sau dễ đổi, chẳng phải tốn nước mắt quá nhiều mà còn không biết có kết quả hay không. Cảm giác an toàn ở một người phụ nữ chỉ đơn giản là được yêu thương, an yên không nghĩ, giản dị không buồn phiền, nhẹ nhàng không vướng bận, vậy là đủ.

Phụ nữ, luôn là những người dù bề ngoài có mạnh mẽ kiên cường thì vẫn mang lòng dạ yếu đuối, vẫn cần một điểm tựa khi lỡ bơ vơ lạc bước. Phụ nữ càng để đàn ông thấy trái tim của mình thì sẽ yếu đuối và mang nhiều nỗi sợ hơn. Đàn ông chỉ thấy tình yêu của phụ nữ thật nồng nhiệt, thậm chí là quá sức để đáp trả, chứ chưa bao giờ nhận ra càng yêu nhiều, phụ nữ càng mong cầu sẻ chia và thấu hiểu.