Đây là những lý do giết chết tình yêu, lý do đầu tiên dễ bỏ qua khi yêu nhưng là ‘liều thuốc độc’ sau khi cưới

Phụ nữ yêu 07/04/2021 20:37

Mối quan hệ nào kết thúc cũng có nguyên nhân của nó. Sau đây là 3 lý do giết chết tình yêu của nàng và chàng.

Vật chất

Hai người khi yêu nhau chỉ nghĩ đơn thuần “một túp lều tranh hai trái tim vàng” và luôn nuôi mộng màu hồng về một gia đình hạnh phúc chỉ nhờ có tình yêu. Thế nhưng, khi bước vào cuộc sống hôn nhân, có biết bao nhiêu cái không tên bủa vây hai vợ chồng. Tất cả đều cần tiền bạc để giải quyết từ chuyện sinh con, cho con đi học, chuyện mua nhà, mua xe, chuyện hiếu kính hai bên nội, ngoại… làm cho cả vợ và chồng đều mệt mỏi.

Nếu vấn đề tiền bạc không được giải quyết nó sẽ làm cả hai mệt mỏi, giết dần giết mòn tình yêu đôi lứa. Vậy nên, khi yêu ngoài tình yêu thì cả hai cũng cần phải nỗ lực hết mình để cuộc sống sau này được thoải mái, không bị gánh nặng cơm áo gạo tiền đè nặng mà ảnh hưởng hạnh phúc.

ly do giet chet tinh yeu 1
Là đàn ông bạn nhất định phải nỗ lực hết sức mình để tình yêu không rơi vào ngõ cụt vì lý do vật chất - Ảnh minh họa: Internet

Ngoại tình

Không còn nghi ngờ gì nữa, đây chắc chắn là điều mà không ai có thể chịu đựng được ở đàn ông. Đàn ông khi nghĩ tới người con gái của mình thân thiết với người đàn ông khác sẽ đặc biệt kích động khiến họ khó có thể tiếp nhận. Mà phụ nữ nếu như gặp phải người đàn ông lăng nhăng, ngoại tình sẽ nghĩ rằng họ không chung thủy, cho dù miễn cưỡng cũng sẽ không hạnh phúc, nếu bạn không chân thành thì phụ nữ cũng sẽ không đối tốt với bạn như trước nữa. Vậy nên tốt nhất hãy trân trọng những thứ mình đang có.

ly do giet chet tinh yeu 2
Quá nhiều cặp vợ chồng ly hôn vì một trong hai không thể chống lại được cám dỗ, cuối cùng hủy hoại đi gia đình tốt đẹp của mình - Ảnh minh họa: Internet

Thiếu thốn sự trao đổi

Tình yêu là cần cả hai để tâm quan tâm lẫn nhau, nỗ lực hi sinh vì đối phương. Ai đang yêu cũng rất ngọt ngào, luôn gắn bó như hình với bóng nhưng khi kết hôn với hàng loạt những vấn đề cơm áo gạo tiền của cuộc sống đời thường cộng thêm việc cả hai người càng quen thuộc đối phương thì cảm xúc cũng không còn mãnh liệt như xưa. Đặc biệt sau mỗi lần cãi nhau, tình cảm càng phai nhạt dễ dàng khiến hai bên ngày càng cách xa đối phương.

ly do giet chet tinh yeu 3
Bạn phải nhớ rằng ai cũng vậy, chỉ cần một lần bị tổn thương thì tình yêu sẽ dần vơi đi - Ảnh minh họa: Internet

Tình cảm không được bồi đắp, sự trao đổi hàng ngày càng ít đi thì việc “tan đàn xẻ nghé”, đường ai nấy đi là câu chuyện sớm muộn. Đây là 1 trong những lý do giết chết tình yêu mà các cặp đôi thường mắc phải.

 

‘Mày không ở được thì cút nhưng để lại con tao nuôi’ câu nói cạn tình của chồng khiến chị chết đứng, nhưng vì con chị cắn răng chịu đựng

‘Mày không ở được thì cút nhưng để lại con tao nuôi’ câu nói cạn tình của chồng khiến chị chết đứng, nhưng vì con chị cắn răng chịu đựng

Trong đầu chị H. lúc nào cũng vang lên ý nghĩ “ly dị chồng”. Ý nghĩ ấy hiện lên trong đầu chị cả ngàn lần nhưng mãi chị vẫn không dám thực hiện. Tất cả chỉ vì đứa con trai 7 tháng tuổi còn quá nhỏ dại.

Xem thêm
Từ khóa:   lý do giết chết tình yêu tiền bạc trong hôn nhân vợ chồng ngoại tình

TIN MỚI NHẤT

Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp CẢI MỆNH ĐỔI ĐỜI, làm đâu thắng đó, tiền tài chạm đỉnh, rộng đường tiến thân

Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp CẢI MỆNH ĐỔI ĐỜI, làm đâu thắng đó, tiền tài chạm đỉnh, rộng đường tiến thân

Tâm linh - Tử vi 22 phút trước
Sự thật đằng sau lời khuyên vô lý của chị gái khiến tôi đứng giữa ranh giới biết ơn và phẫn nộ

Sự thật đằng sau lời khuyên vô lý của chị gái khiến tôi đứng giữa ranh giới biết ơn và phẫn nộ

Tâm sự 49 phút trước
Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Sao quốc tế 52 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp tới (11/10-12/10), 3 con giáp ăn ở có đức mặc sức hưởng phúc, mua nhà tậu xe, công danh thăng tiến

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp tới (11/10-12/10), 3 con giáp ăn ở có đức mặc sức hưởng phúc, mua nhà tậu xe, công danh thăng tiến

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 18 phút trước
Mừng 3 con giáp CÁT TINH báo mộng, xoay chuyển càn khôn, Cá Chép Hóa Rồng, số dư tài khoản tăng lên chóng mặt trong 15 ngày đầu tháng 9 âm lịch

Mừng 3 con giáp CÁT TINH báo mộng, xoay chuyển càn khôn, Cá Chép Hóa Rồng, số dư tài khoản tăng lên chóng mặt trong 15 ngày đầu tháng 9 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 22 phút trước
Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Sao quốc tế 1 giờ 46 phút trước
Luộc đậu bắp theo cách này vừa chín tới nhưng vẫn xanh mượt óng ánh, ăn ngon và tốt cho sức khỏe

Luộc đậu bắp theo cách này vừa chín tới nhưng vẫn xanh mượt óng ánh, ăn ngon và tốt cho sức khỏe

Mẹo vặt trong bếp 1 giờ 52 phút trước
Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới

Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới

Sao quốc tế 2 giờ 0 phút trước
Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Hậu trường 2 giờ 8 phút trước
Lý Băng Băng nói không muốn hợp tác với em gái ở kiếp sau, lý do gây chú ý

Lý Băng Băng nói không muốn hợp tác với em gái ở kiếp sau, lý do gây chú ý

Sao quốc tế 2 giờ 14 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Tử vi thứ Bảy 10/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng khí tăng cao, phát tài phát lộc, Mão - Thân xui xẻo vây quanh, nợ nần chồng chất

Tử vi thứ Bảy 10/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng khí tăng cao, phát tài phát lộc, Mão - Thân xui xẻo vây quanh, nợ nần chồng chất

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này