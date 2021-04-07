Hai người khi yêu nhau chỉ nghĩ đơn thuần “một túp lều tranh hai trái tim vàng” và luôn nuôi mộng màu hồng về một gia đình hạnh phúc chỉ nhờ có tình yêu. Thế nhưng, khi bước vào cuộc sống hôn nhân, có biết bao nhiêu cái không tên bủa vây hai vợ chồng. Tất cả đều cần tiền bạc để giải quyết từ chuyện sinh con, cho con đi học, chuyện mua nhà, mua xe, chuyện hiếu kính hai bên nội, ngoại… làm cho cả vợ và chồng đều mệt mỏi.

Nếu vấn đề tiền bạc không được giải quyết nó sẽ làm cả hai mệt mỏi, giết dần giết mòn tình yêu đôi lứa. Vậy nên, khi yêu ngoài tình yêu thì cả hai cũng cần phải nỗ lực hết mình để cuộc sống sau này được thoải mái, không bị gánh nặng cơm áo gạo tiền đè nặng mà ảnh hưởng hạnh phúc.

Không còn nghi ngờ gì nữa, đây chắc chắn là điều mà không ai có thể chịu đựng được ở đàn ông. Đàn ông khi nghĩ tới người con gái của mình thân thiết với người đàn ông khác sẽ đặc biệt kích động khiến họ khó có thể tiếp nhận. Mà phụ nữ nếu như gặp phải người đàn ông lăng nhăng, ngoại tình sẽ nghĩ rằng họ không chung thủy, cho dù miễn cưỡng cũng sẽ không hạnh phúc, nếu bạn không chân thành thì phụ nữ cũng sẽ không đối tốt với bạn như trước nữa. Vậy nên tốt nhất hãy trân trọng những thứ mình đang có.

Quá nhiều cặp vợ chồng ly hôn vì một trong hai không thể chống lại được cám dỗ, cuối cùng hủy hoại đi gia đình tốt đẹp của mình - Ảnh minh họa: Internet

Thiếu thốn sự trao đổi

Tình yêu là cần cả hai để tâm quan tâm lẫn nhau, nỗ lực hi sinh vì đối phương. Ai đang yêu cũng rất ngọt ngào, luôn gắn bó như hình với bóng nhưng khi kết hôn với hàng loạt những vấn đề cơm áo gạo tiền của cuộc sống đời thường cộng thêm việc cả hai người càng quen thuộc đối phương thì cảm xúc cũng không còn mãnh liệt như xưa. Đặc biệt sau mỗi lần cãi nhau, tình cảm càng phai nhạt dễ dàng khiến hai bên ngày càng cách xa đối phương.

Bạn phải nhớ rằng ai cũng vậy, chỉ cần một lần bị tổn thương thì tình yêu sẽ dần vơi đi - Ảnh minh họa: Internet

Tình cảm không được bồi đắp, sự trao đổi hàng ngày càng ít đi thì việc “tan đàn xẻ nghé”, đường ai nấy đi là câu chuyện sớm muộn. Đây là 1 trong những lý do giết chết tình yêu mà các cặp đôi thường mắc phải.