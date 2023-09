Đàn ông yêu phụ nữ thú vị nhưng lại cưới phụ nữ đơn thuần

Nếu phụ nữ thường than trách mình chọn sai chồng, thì đàn ông cũng phiền muộn mình chọn nhầm vợ. Nhầm vợ là bởi vì, rất nhiều đàn ông chọn vợ không đúng với “khẩu vị” của mình.

Người phụ nữ đơn thuần đó, ban đầu phải ưng ý ba mẹ anh ta. Dĩ nhiên, hễ phụ nữ nào đơn thuần thì người già đều thích. Người già không muốn hiểu cũng không tiếp nhận nổi sự thú vị của thế hệ sau, đối với họ sự đơn thuần đồng nghĩa với sự an toàn.

Phụ nữ đơn thuần, tiếp theo lại là người sẵn sàng ở nhà nội trợ sau khi kết hôn. Cô ấy sẽ không có những nhóm bạn cần gặp nhau cà phê hay thậm chí uống vài ly cocktail mỗi khi rảnh rỗi. Cô ấy có thể bỏ qua việc cập nhật xu hướng thời trang. Cô ấy không mặn mà với những thứ “hot trend” của xã hội. Là tuýp phụ nữ mà bao năm vẫn quanh đi quẩn lại với một hình hài, một màu sắc đơn giản.

Đàn ông cưới phụ nữ đơn thuần để chăm lo, vun vén nhà cửa cho anh ta - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ đơn thuần, sau khi kết hôn sẽ chỉ quan tâm đến con cái và gia đình, cũng cảm thấy cuộc sống như vậy là ổn rồi. Phụ nữ đơn thuần có thể cãi nhau với chồng, bị ăn vài cái tát, rồi lại bỏ qua khi nguôi giận và tiếp tục sống cùng như không có chuyện gì.

Và dĩ nhiên, phụ nữ đơn thuần cắt đứt mọi liên lạc với xã hội bên ngoài sau khi kết hôn, nên khó có chuyện cô ấy ngoại tình. Càng khó có chuyện cô ấy dám li dị chồng nếu hôn nhân không hạnh phúc. Đàn ông vì vậy mà chọn phụ nữ đơn thuần để cưới. Và sau đó, đàn ông – bằng một lí do nhiệm màu nào đó – sẽ ngoại tình với phụ nữ thú vị.

Phụ nữ thú vị sẽ luôn là món ăn ngon. Dù đơn giản nhưng vẫn sẽ ngon và đặc biệt theo cách riêng. Và mọi đàn ông đều thèm khát say đắm phụ nữ thú vị. Đàn ông lấy một người vợ đơn thuần, giản dị rồi sau đó than vãn vì hôn nhân tẻ nhạt lại ngoại tình với một cô khác đầy màu sắc. Đàn ông như thế, quá tham lam rồi!

Khi hôn nhân là những tính toán so đo thì khó mà hạnh phúc - Ảnh minh họa: Internet

Không có bất kì lí do gì khẳng định rằng: Một phụ nữ thú vị, xinh đẹp, giỏi giang, cô ấy không thể là người vợ và người mẹ tốt. Cô ấy có thể làm tốt mọi thứ bằng sự thú vị của mình. Nhưng đàn ông tham lam nên muốn chọn cách an toàn, chấp nhận ăn món ăn không đúng với khẩu vị. Khi hôn nhân là những toan tính và so đo, hôn nhân ấy khó hạnh phúc.

Đàn ông, cưới ai cũng được, nhưng phải cưới người mình yêu!