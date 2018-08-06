Điều đau lòng hơn cả nỗi đau ấy chính là khi tôi từng nghĩ sẽ cố gắng tha thứ cho chồng, thì anh ta lại vì cô bồ mà tổn thương tôi. Nhân tình của chồng tự thuê người đánh cô ta, và đổ oan rằng đó là hành động đánh ghen của tôi. Chồng tôi như một kẻ điên trở về nhà, đập phá đồ đạc và mắng chửi tôi không tiếc lời. Tôi còn nhớ khi đó con tôi đã hỏi tôi: “Mẹ ơi có thiệt là mẹ đánh bồ của ba không?”. Tôi đã lâm vào tình trạng trầm cảm tới mức chỉ muốn từ bỏ cuộc đời này.

Khi chồng tôi ngoại tình, tôi đã mất một khoảng thời gian không hề ngắn để mình tin điều này là sự thật. Vì trước đó chúng tôi từng là tình đầu của nhau, bên nhau suốt 15 năm dài, từ tay trắng mà có chút của cải. Tôi chưa từng nghĩ đã từng cùng nhau đi một quãng đường dài như thế, là mọi thứ đầu tiên của nhau, vậy mà cũng có lúc chồng phản bội tôi.

Sau ngần ấy những tổn thương và hồi phục, tôi muốn những người đàn bà như tôi đã từng có thể hiểu những điều này sớm hơn. Ít ra, họ sẽ không phải chịu tổn thương nặng nề như tôi ngày đó…

Nhưng thật may, tôi vẫn còn có bạn bè, con cái và cả gia đình ở bên. Ba mẹ chồng tôi khi đó luôn đứng về phía tôi, họ tin tôi không phải là kẻ đáng sợ như thế. Sau khoảng thời gian điều trị tâm lý, tôi quyết định ly hôn chồng. Khi thấy tờ đơn ly hôn của tôi, chồng tôi bàng hoàng. Và chỉ đến giờ phút đó, anh ta mới biết cô bồ đã lừa dối anh ta thế nào, anh ta đã thương tổn tôi nặng nề ra sao. Chỉ là, quá muộn để tôi tha thứ.

Ít ra, họ sẽ không phải chịu tổn thương nặng nề như tôi ngày đó… - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông ngoại tình thì đâu còn là đàn ông của mình

Thật sự, đến tận lúc chồng tổn thương tôi vì người đàn bà kia thì tôi mới nhận ra đó không còn là người đàn ông của mình nữa. Nếu là chồng tôi ngày ấy, anh ấy sẽ tin tôi vô điều kiện, sẽ hỏi tôi có đau không, sẽ không để ai làm tôi buồn. Nếu là anh ấy khi còn yêu tôi, anh ấy sẽ không nói những lời đau lòng ấy, anh ấy nhất định sẽ chỉ muốn tôi vui cười thay vì khóc lóc. Và nếu là người đàn ông tôi từng chọn, chắc chắn sẽ chỉ vì tôi mà đổi thay, chứ không phải vì người đàn bà khác.

Phụ nữ có chồng ngoại tình nên hiểu, người đàn ông đã đi đến bước đường phản bội mình thì chính là đã trở thành một người hoàn toàn khác. Điều này đồng nghĩa với việc đừng mong họ nghĩ cho mình, thương mình hay thậm chí đứng về phía mình. Không điều gì đáng sợ với đàn bà hơn lòng dạ của một người đàn ông phản bội. Vì vậy, đừng cố nhìn quá sâu vào lòng dạ của chồng, mình chắc chắn sẽ rơi nước mắt.

Không điều gì đáng sợ với đàn bà hơn lòng dạ của một người đàn ông phản bội - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông ngoại tình như đồ lót, thà bỏ chứ đừng dùng chung

Tôi còn nhớ khoảng thời gian mình từng nghĩ sẽ tha thứ cho chồng. Tôi cũng từng có suy nghĩ hay là chồng muốn thế nào cũng được, chỉ cần có thể trở về nhà làm chồng làm cha. Có nghĩa là tôi từng mù quáng tới mức chấp nhận chuyện chung chồng với một người đàn bà khác.

Khi nhớ lại khoảng thời gian này, tôi bây giờ thật sự quá sợ bản thân mình, cũng như sợ chính tình yêu của những người vợ quá vì chồng. Tôi của quá khứ yêu thương chồng tới mức cứ xem chồng là cả cuộc đời. Mà đã là cuộc đời rồi thì sao mà bỏ được, dù là phải san sẻ cùng một người khác.

Nhưng đó là một suy nghĩ chỉ khiến tôi của ngày đó ngập ngụa trong khổ sở. Đàn bà tự nhận kiếp chung chồng là đàn bà khờ dại nhất. Vì điều gì lại để kẻ phản bội mình lại tiếp tục tham lam mà vẫn hạnh phúc? Vì điều gì mình là vợ danh chính ngôn thuận mà phải san sẻ chồng với kẻ thứ ba không danh phận? Huống hồ, chồng tệ thì bỏ, đời này đâu thiếu chồng, đâu hiếm đàn ông tốt. Chỉ là, mình không thể buông bỏ nổi một kẻ tệ, là do mình tự hại mình. Đàn ông ngoại tình cũng như đồ lót, thà bỏ chứ đừng dùng chung…

Đàn ông ngoại tình cũng như đồ lót, thà bỏ chứ đừng dùng chung… - Ảnh minh họa: Internet

Nếu bạn không bỏ đồ lót hết hạn sử dụng, bạn sẽ là người lãnh hậu quả

Tôi chưa bao giờ quên khoảng thời gian tôi bị chồng nhìn với ánh mắt căm thù, rằng tôi là người đàn bà đáng sợ tàn nhẫn. Tôi chưa từng quên mình từng chóng chọi với trầm cảm mỗi ngày để quên đi việc mình không thiết sống nữa. Đó là nỗi đau vừa bị chồng hiểu lầm, vừa như đánh mất hết danh dự và nhân phẩm của bản thân.

Chỉ đến khi tôi thấy mẹ mình khóc vì thương tôi, thấy con mình ngày một ốm đi vì không có sự chăm sóc của tôi, tôi mới hiểu mình đã vì người kẻ tồi tệ đó mà thương tổn bản thân và bao người. Anh ta không xứng đáng, hoàn toàn không xứng.

Nếu tôi biết buông bỏ sớm hơn, chắc mọi chuyện đã khác.

Hãy nhớ, nếu bạn không bỏ món đồ lót hết hạn sử dụng, bạn sẽ là người lãnh hậu quả…

Vì vậy, tôi mong những người đàn bà như tôi ngày đó hãy buông bỏ sớm đi. Nếu chồng đã vì người khác đổi thay, bạn chỉ nên nghĩ cách bảo vệ mình. Nếu chồng đã là của người khác, bạn chỉ nên sống một cuộc đời hạnh phúc khác. Mọi người đàn bà có chồng ngoại tình đều xứng đáng hạnh phúc, nếu bạn trân quý chính mình…