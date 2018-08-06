Đàn ông ngoại tình như đồ lót, thà bỏ chứ đừng dùng chung!

Phụ nữ yêu 06/08/2018 05:30

Sau ngần ấy những tổn thương và hồi phục, tôi muốn những người đàn bà như tôi đã từng có thể hiểu những điều này sớm hơn. Ít ra, họ sẽ không phải chịu tổn thương nặng nề như tôi ngày đó…

Khi chồng tôi ngoại tình, tôi đã mất một khoảng thời gian không hề ngắn để mình tin điều này là sự thật. Vì trước đó chúng tôi từng là tình đầu của nhau, bên nhau suốt 15 năm dài, từ tay trắng mà có chút của cải. Tôi chưa từng nghĩ đã từng cùng nhau đi một quãng đường dài như thế, là mọi thứ đầu tiên của nhau, vậy mà cũng có lúc chồng phản bội tôi.

Điều đau lòng hơn cả nỗi đau ấy chính là khi tôi từng nghĩ sẽ cố gắng tha thứ cho chồng, thì anh ta lại vì cô bồ mà tổn thương tôi. Nhân tình của chồng tự thuê người đánh cô ta, và đổ oan rằng đó là hành động đánh ghen của tôi. Chồng tôi như một kẻ điên trở về nhà, đập phá đồ đạc và mắng chửi tôi không tiếc lời. Tôi còn nhớ khi đó con tôi đã hỏi tôi: “Mẹ ơi có thiệt là mẹ đánh bồ của ba không?”. Tôi đã lâm vào tình trạng trầm cảm tới mức chỉ muốn từ bỏ cuộc đời này.

Nhưng thật may, tôi vẫn còn có bạn bè, con cái và cả gia đình ở bên. Ba mẹ chồng tôi khi đó luôn đứng về phía tôi, họ tin tôi không phải là kẻ đáng sợ như thế. Sau khoảng thời gian điều trị tâm lý, tôi quyết định ly hôn chồng. Khi thấy tờ đơn ly hôn của tôi, chồng tôi bàng hoàng. Và chỉ đến giờ phút đó, anh ta mới biết cô bồ đã lừa dối anh ta thế nào, anh ta đã thương tổn tôi nặng nề ra sao. Chỉ là, quá muộn để tôi tha thứ.

Sau ngần ấy những tổn thương và hồi phục, tôi muốn những người đàn bà như tôi đã từng có thể hiểu những điều này sớm hơn. Ít ra, họ sẽ không phải chịu tổn thương nặng nề như tôi ngày đó…

Đàn ông ngoại tình như đồ lót, thà bỏ chứ đừng dùng chung! - Ảnh 1
 Ít ra, họ sẽ không phải chịu tổn thương nặng nề như tôi ngày đó… - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông ngoại tình thì đâu còn là đàn ông của mình

Thật sự, đến tận lúc chồng tổn thương tôi vì người đàn bà kia thì tôi mới nhận ra đó không còn là người đàn ông của mình nữa. Nếu là chồng tôi ngày ấy, anh ấy sẽ tin tôi vô điều kiện, sẽ hỏi tôi có đau không, sẽ không để ai làm tôi buồn. Nếu là anh ấy khi còn yêu tôi, anh ấy sẽ không nói những lời đau lòng ấy, anh ấy nhất định sẽ chỉ muốn tôi vui cười thay vì khóc lóc. Và nếu là người đàn ông tôi từng chọn, chắc chắn sẽ chỉ vì tôi mà đổi thay, chứ không phải vì người đàn bà khác.

Phụ nữ có chồng ngoại tình nên hiểu, người đàn ông đã đi đến bước đường phản bội mình thì chính là đã trở thành một người hoàn toàn khác. Điều này đồng nghĩa với việc đừng mong họ nghĩ cho mình, thương mình hay thậm chí đứng về phía mình. Không điều gì đáng sợ với đàn bà hơn lòng dạ của một người đàn ông phản bội. Vì vậy, đừng cố nhìn quá sâu vào lòng dạ của chồng, mình chắc chắn sẽ rơi nước mắt.

Đàn ông ngoại tình như đồ lót, thà bỏ chứ đừng dùng chung! - Ảnh 2
Không điều gì đáng sợ với đàn bà hơn lòng dạ của một người đàn ông phản bội - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông ngoại tình như đồ lót, thà bỏ chứ đừng dùng chung

Tôi còn nhớ khoảng thời gian mình từng nghĩ sẽ tha thứ cho chồng. Tôi cũng từng có suy nghĩ hay là chồng muốn thế nào cũng được, chỉ cần có thể trở về nhà làm chồng làm cha. Có nghĩa là tôi từng mù quáng tới mức chấp nhận chuyện chung chồng với một người đàn bà khác.

Khi nhớ lại khoảng thời gian này, tôi bây giờ thật sự quá sợ bản thân mình, cũng như sợ chính tình yêu của những người vợ quá vì chồng. Tôi của quá khứ yêu thương chồng tới mức cứ xem chồng là cả cuộc đời. Mà đã là cuộc đời rồi thì sao mà bỏ được, dù là phải san sẻ cùng một người khác.

Nhưng đó là một suy nghĩ chỉ khiến tôi của ngày đó ngập ngụa trong khổ sở. Đàn bà tự nhận kiếp chung chồng là đàn bà khờ dại nhất. Vì điều gì lại để kẻ phản bội mình lại tiếp tục tham lam mà vẫn hạnh phúc? Vì điều gì mình là vợ danh chính ngôn thuận mà phải san sẻ chồng với kẻ thứ ba không danh phận? Huống hồ, chồng tệ thì bỏ, đời này đâu thiếu chồng, đâu hiếm đàn ông tốt. Chỉ là, mình không thể buông bỏ nổi một kẻ tệ, là do mình tự hại mình. Đàn ông ngoại tình cũng như đồ lót, thà bỏ chứ đừng dùng chung…

Đàn ông ngoại tình như đồ lót, thà bỏ chứ đừng dùng chung! - Ảnh 3
Đàn ông ngoại tình cũng như đồ lót, thà bỏ chứ đừng dùng chung… - Ảnh minh họa: Internet

Nếu bạn không bỏ đồ lót hết hạn sử dụng, bạn sẽ là người lãnh hậu quả

Tôi chưa bao giờ quên khoảng thời gian tôi bị chồng nhìn với ánh mắt căm thù, rằng tôi là người đàn bà đáng sợ tàn nhẫn. Tôi chưa từng quên mình từng chóng chọi với trầm cảm mỗi ngày để quên đi việc mình không thiết sống nữa. Đó là nỗi đau vừa bị chồng hiểu lầm, vừa như đánh mất hết danh dự và nhân phẩm của bản thân.

Chỉ đến khi tôi thấy mẹ mình khóc vì thương tôi, thấy con mình ngày một ốm đi vì không có sự chăm sóc của tôi, tôi mới hiểu mình đã vì người kẻ tồi tệ đó mà thương tổn bản thân và bao người. Anh ta không xứng đáng, hoàn toàn không xứng.

Nếu tôi biết buông bỏ sớm hơn, chắc mọi chuyện đã khác.

Hãy nhớ, nếu bạn không bỏ món đồ lót hết hạn sử dụng, bạn sẽ là người lãnh hậu quả…

Vì vậy, tôi mong những người đàn bà như tôi ngày đó hãy buông bỏ sớm đi. Nếu chồng đã vì người khác đổi thay, bạn chỉ nên nghĩ cách bảo vệ mình. Nếu chồng đã là của người khác, bạn chỉ nên sống một cuộc đời hạnh phúc khác. Mọi người đàn bà có chồng ngoại tình đều xứng đáng hạnh phúc, nếu bạn trân quý  chính mình…

Có những ông chồng ngoại tình vì vợ đã không tốt với chính mình

Có những ông chồng ngoại tình vì vợ đã không tốt với chính mình

Chuyện đàn ông vụng trộm bên ngoài dù có vợ đẹp con ngoan, gia đình hạnh phúc xem ra đã không còn là chuyện lạ. Đa số đàn ông khi bị phát hiện ngoại tình vẫn một mực nói rằng đó chỉ là phút yếu lòng, phút ham vui chứ họ thật lòng vẫn yêu vợ con thì các bà vợ hãy tin họ. Họ không nói dối đâu.

Xem thêm
Từ khóa:   đàn ông ngoại tình phụ nữ có chồng ngoại tình phụ nữ hạnh phúc

TIN MỚI NHẤT

Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng cấm đi khám thai và sự thật xót xa dưới lớp ga giường

Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng cấm đi khám thai và sự thật xót xa dưới lớp ga giường

Tâm sự 1 giờ 20 phút trước
Sự thật đằng sau chuyến đi đêm của ô sin và danh tính không ngờ của người đàn ông chờ sẵn

Sự thật đằng sau chuyến đi đêm của ô sin và danh tính không ngờ của người đàn ông chờ sẵn

Tâm sự 1 giờ 50 phút trước
Sự thật đằng sau vụ cãi vã lúc nửa đêm và phản ứng không ai lường trước từ anh hàng xóm

Sự thật đằng sau vụ cãi vã lúc nửa đêm và phản ứng không ai lường trước từ anh hàng xóm

Tâm sự 2 giờ 50 phút trước
Qua đêm nay tương lai vụt sáng, 3 con giáp nắm được vận may, có cơ hội phất lên trông thấy, 'SỔ ĐỎ CẢ SẤP' chờ sẵn, đưa tay là có tiền

Qua đêm nay tương lai vụt sáng, 3 con giáp nắm được vận may, có cơ hội phất lên trông thấy, 'SỔ ĐỎ CẢ SẤP' chờ sẵn, đưa tay là có tiền

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 20 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người chứng kiến khi thấy anh hàng xóm xông sang giữa lúc hai vợ chồng xô xát

Nỗi bàng hoàng của người chứng kiến khi thấy anh hàng xóm xông sang giữa lúc hai vợ chồng xô xát

Tâm sự 3 giờ 50 phút trước
Lý Liên Kiệt lên tiếng trước tin đồn bỏ vợ, bỏ con gây xôn xao khắp cõi mạng

Lý Liên Kiệt lên tiếng trước tin đồn bỏ vợ, bỏ con gây xôn xao khắp cõi mạng

Sao quốc tế 3 giờ 56 phút trước
Qua đêm nay, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Qua đêm nay, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 3 phút trước
Nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp gặp cơ hội phát tài, tháng mới thăng hoa vượt bậc, Tiền Tài Phú Quý trong tầm tay

Nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp gặp cơ hội phát tài, tháng mới thăng hoa vượt bậc, Tiền Tài Phú Quý trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 20 phút trước
Nam tài tử Kim Soo Hyun có cơ hội lật ngược tình thế sau loạt bằng chứng từ Dispatch

Nam tài tử Kim Soo Hyun có cơ hội lật ngược tình thế sau loạt bằng chứng từ Dispatch

Sao quốc tế 4 giờ 21 phút trước
Vận may kéo đến hiên nhà từ tháng 10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Vận may kéo đến hiên nhà từ tháng 10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 28 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này