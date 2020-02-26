Đàn ông không thể cho bạn 5 điều này thì bỏ đi đừng tiếc, vì họ không xứng đáng

Dù là ai khi yêu cũng muốn cho nhau một danh phận rõ ràng. Một là vì ai cũng có tính sở hữu trong tình yêu, đàn ông lại càng muốn bảo vệ những gì thuộc về mình. Và hai là thể hiện sự nghiêm túc trong tình yêu. Nếu họ chỉ muốn yêu qua đường, cho vui, không cần tương lai thì sẽ không quá quan trọng việc công khai bạn với người khác. Hoặc nếu họ yêu bạn chưa đủ nhiều, vẫn có suy nghĩ còn nhiều người tốt hơn bạn thì sẽ không muốn ai biết về bạn. Hay tệ hơn, che giấu đi bạn là vì đang lừa dối bạn.

Trong tình yêu, bạn không cần đòi hỏi đàn ông vật chất, những điều quá đáng. Nhưng muốn biết thái độ của đ àn ông yêu thật lòng hay không, hãy xem liệu anh ấy có cho bạn những điều này không.

Người ta thường nói tình yêu rất phức tạp, nhưng kỳ thực cũng rất đơn giản. Mỗi người sẽ có cách yêu riêng. Cảm giác của mỗi người sẽ khác nhau, lúc cao trào, lúc bình ổn. Nhưng đơn giản ý nghĩa cao nhất của tình yêu chính là cảm giác thoải mái khi bên nhau, cùng nhau tốt hơn, mỗi ngày vui vẻ.

Đàn ông khi yêu thật lòng và đủ nhiều sẽ cho bạn một danh phận rõ ràng. Không tạm bợ, không bóng gió, cũng không lảng tránh, đàn ông muốn có bạn sẽ minh bạch nắm tay bạn trước mặt người khác. Nếu không thì bạn cũng đừng ngốc để anh ta nắm tay bạn trong bóng tối.

Nếu bạn chỉ thấy mệt mỏi, dễ khóc dễ buồn thì đó không phải là một tình yêu đúng nghĩa, vì có thể bạn đã yêu sai người. Nếu yêu sai người, bạn có học cách yêu cho đúng thế nào cũng vô ích. Chỉ khi yêu đúng người thì dù tình yêu có đi tới đâu bạn cũng không để cả hai lạc đường. Quan trọng là chọn đúng người không làm bạn khổ tâm trong tình yêu.

Nếu bạn đang chịu đựng thì hãy buông tay đi. Không thể buông người không dành cho mình, chính là không có cơ hội để gặp được người đích thực dành cho bạn.

3. Lòng tin, tín nhiệm

Đàn ông yêu bạn chân thành sẽ luôn cho bạn lòng tin đủ đầy - Ảnh minh họa: Internet

Trong tình yêu, lòng tin là điều cốt lõi để duy trì và phát triển mối quan hệ. Nếu đối phương hết lần này đến lần khác lừa dối bạn, thì bạn dù yêu họ nhiều thế nào cũng không thể có cảm giác an toàn. Nếu đối phương luôn giấu bạn nhiều điều, thì dù bạn muốn đến gần họ cũng không thể. Tình yêu sẽ không có kết quả nếu có quá nhiều sự thất tín, phòng bị và cảm giác bất an.

Đàn ông yêu bạn chân thành sẽ luôn cho bạn lòng tin đủ đầy. Anh ấy có thể không xuất chúng, nhưng chắc sẽ cho bạn dư dả tin tưởng, sự an toàn khi ở bên. Ngược lại, đàn ông không yêu bạn sẽ chỉ cho bạn nghi ngờ, bất an, ghen tuông, và cảm giác thất vọng.

4. Lòng chung thủy

Bản chất của tình yêu chính là chỉ dành cho hai người, không thể có người thứ ba. Đàn ông yêu bạn nhiều hay ít, cốt là ở lòng chung thủy. Đàn ông bản lĩnh sẽ nguyện giữ thủy chung với bạn cả đời. Đàn ông kém cỏi sẽ chỉ đợi thời cơ để phản bội bạn. Đó không phải là bản chất, mà là nỗ lực, là cố gắng một lòng với đối phương trong tình yêu, hôn nhân.

Đàn ông tốt với ai cũng được, tốt nhất với riêng bạn mới là đáng tin tưởng. Đàn ông trọng ai cũng được, một lòng với bạn mới là đáng để gửi gắm.

5. Tiêu tiền vì bạn

Có thể nhìn vào cách đàn ông chi tiêu để xem anh ấy có đặt bạn trong lòng hay không - Ảnh minh họa: Internet

Không thể dùng tiền bạc để đánh giá tình yêu của đàn ông. Nhưng có thể nhìn vào cách đàn ông chi tiêu để xem anh ấy có đặt bạn trong lòng hay không. Nếu đàn ông yêu thật lòng, họ không tiếc chi tiền vì bạn. Không quan trọng là họ có bao nhiêu tiền, mà là họ muốn cho bạn thứ tốt nhất. Nếu đàn ông yêu nhiều, họ sẽ không keo kiệt tiền bạc với bạn. Bạn không phụ thuộc tài chính vào họ, nhưng họ muốn dùng tiền để cho bạn những gì bạn cần. Đó là cách đàn ông thể hiện tình yêu bằng vật chất, thực tế mà chân thành nhất.