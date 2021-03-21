Đàn bà thông minh sẽ không bao giờ TRÔNG CHỜ 3 điều này ở đàn ông, đàn bà dại cứ ĐÒI HỎI nên mới khổ

Đây là 3 thứ đàn bà thông minh sẽ không bao giờ ở nhà trông chờ từ chồng, đàn bà khờ dại nhất định phải thuộc lòng để đời đỡ khổ.

Chỉ cần không đòi hỏi 3 thứ này ở chồng thì đàn bà thông minh sẽ có cuộc sống hạnh phúc, hôn nhân viên mãn, chồng cưng chiều như bà Hoàng. Dù tin tưởng chồng đến mấy chị em cũng đừng trông mong vào túi tiền của họ - Ảnh minh họa: Internet Vật chất Chỉ đàn bà dại mới vui khi nghe chồng nói câu “ở nhà anh nuôi”, bởi câu nói ấy không hề thể hiện việc người đàn ông ấy yêu thương bạn. Ngược lại, anh ta đang có tham vọng biến bạn thành bảo mẫu, giúp việc không lương để bản thân có thể “ăn to nói lớn” trong gia đình.

Nếu đàn bà khờ dại nghỉ việc ở nhà chồng nuôi, ngửa tay xin tiền chồng thì đàn bà thông minh không như thế. Cô ấy có sự nghiệp riêng, làm ra tiền và không cần phải nhìn vào sắc mặt chồng để tiêu xài cho bản thân. Đời đàn bà, có hạnh phúc nào bằng việc làm chủ đời mình, sống vui vẻ yêu đời. Thế nên, dù tin tưởng chồng đến mấy chị em cũng đừng trông mong vào túi tiền của họ.

Bạn càng chăm sóc bản thân thật tốt, càng thơm tho xinh đẹp thì chẳng cần bùa mê thuốc lú chồng cũng si mê cả đời - Ảnh minh họa: Internet Món quà bất ngờ Thay vì chờ đàn ông mua quà tặng thì đàn bà thông minh sẽ tự kiếm tiền để sở hữu món đồ mình muốn. Họ không đòi hỏi, cũng không nhắc khéo vì thừa biết đa phần đàn ông đều vô tâm, hời hợi. Đàn bà càng trông mong những ngọt ngào bất ngờ sẽ càng thất vọng ê chề. Thay vì trông mong người khác thương yêu mình, đàn bà có khí chất hãy luôn yêu thương bản thân mình. Bạn càng chăm sóc bản thân thật tốt, càng thơm tho xinh đẹp thì chẳng cần bùa mê thuốc lú chồng cũng si mê cả đời. Nàng không dại dột gói gọn đời mình trong hôn nhân - Ảnh minh họa: Internet Sự quan tâm tinh tế Phụ nữ muốn gì cứ nói thẳng, đừng bắt đàn ông phải đoán ý, cũng đừng trông mong anh ấy có thể nhận ra thông điệp bạn muốn thể hiện. Hãy nhớ, nếu tinh tế, lãng mạn và nhẹ nhàng thì dám chắc đấy chính là mẫu đàn ông đào hoa, thích trêu hoa ghẹo nguyệt bên ngoài. Thế nên, thay vì trông mong chồng dành cho mình sự quan tâm tinh tế đàn bà thông minh sẽ tự thương lấy bản thân. Cô ấy tìm nguồn vui từ gia đình, bạn bè và các mối quan hệ xã hội khác. Nàng không dại dột gói gọn đời mình trong hôn nhân.

Phụ nữ dại dột làm 4 việc này đừng trách vì sao NHANH GIÀ, nhan sắc xuống dốc không phanh Đây là những điều phụ nữ khôn ngoan không bao giờ làm, phụ nữ khờ dại làm mỗi ngày nên vừa nhanh già, vừa rước họa thị phi vào người.

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