Đàn bà muốn ngoại tình, đáng thương hay đáng trách...

Phụ nữ yêu 21/09/2017 17:28

Nếu đàn bà muốn ngoại tình chỉ để được sống, được tiếp tục cuộc hôn nhân đã chết mòn thì có còn đáng trách nữa không?

Một khi là vợ, đàn bà đều như nhau

Đàn bà có sắc nước hương trời, tài năng hơn người thế nào nhưng khi đã là vợ, hết thảy đều như nhau. Một cái gật đầu đồng ý trở thành người phụ nữ của chồng cả đời nghĩa là đàn bà dần bốc trần hết những lớp áo hào nhoáng một thời thanh xuân, bằng lòng khoác lên mình trách nhiệm và bổn phận làm vợ. Đàn bà, khi đã muốn dừng chân chính là cả đời chỉ cần một bến đỗ. Đàn ông vốn đừng nghĩ ước vọng của đàn bà quá xa vời. Đàn bà, suy cho cùng, vẫn chỉ mong có thể hạnh phúc cùng chồng con.

Bao mong muốn rực rỡ của tuổi trẻ đều dần hóa dịu dàng quanh quẩn bên hai chữ gia đình Đàn bà vì vậy mà nguyện ý hy sinh, sẵn sàng tận tụy, hết cả lòng, cạn cả dạ. Một lời mãi mãi của đàn ông, đàn bà khắc cốt ghi tâm như chính tâm niệm đời này phải thực hiện. Vì vậy mà mọi người vợ trên thế gian này đều chẳng khác gì nhau, yêu thương luôn đầy, tận tụy chẳng vơi, hóa bền bỉ sắc son một đời…

Đàn bà muốn ngoại tình, đáng thương hay đáng trách... - Ảnh 1
Mọi người vợ trên thế gian này đều chẳng khác gì nhau, yêu thương luôn đầy, tận tụy chẳng vơi, hóa bền bỉ sắc son một đời… - Ảnh minh họa: Internet

Đàn bà càng hy sinh nhiều, càng khao khát được yêu thương

Tôi từng nghe một kẻ phản bội thẳng thừng  chất vấn người phụ nữ của mình, rằng ai bắt đàn bà hy sinh, ai cần đàn bà đánh đổi, đàn bà hy sinh thì đàn bà chịu! Đúng, chẳng ai trên thế gian này đủ sức ép đàn bà phải cho đi hết thảy vốn liếng hạnh phúc của mình. Là đàn bà tình nguyện, là đàn bà cam tâm. Đàn bà vì thương mà nguyện ý, vì yêu mà bằng lòng. Đã tự nguyện thì chẳng màng rạch ròi đòi công bằng cho chính mình. Đàn bà có khi chấp nhận cho đi mười, vẫn chỉ mong có thể nhận lại 1 hay 2 ít ỏi. Đàn ông không hiểu, đàn bà càng hy sinh nhiều càng không cầu vinh hoa phú quý. Đàn bà có chăng chỉ khao khát được yêu thương. Dù là thế nào, với lý do gì, vẫn chỉ đơn giản là như thế.

Chạm ngưỡng chịu đựng, đàn bà cũng chỉ cần một cái ôm

Nhưng đến một ngày, năm tháng đàn bà cho đi không tính toán đều hóa tàn tro trong mắt đàn ông. Đàn ông vứt bỏ nghĩa tình, để bội bạc đưa đường dẫn lối. Mọi người vợ trên thế gian này đều từng một lần cho rằng mình sẽ thứ tha, sẽ gom hết lòng dạ mà bao dung. Đàn ông có khi nhìn thấu mà quay về, lại lắm lúc cứ hết lần này đến lần khác ngốn hết thứ tha của đàn bà. Đến một lúc, tha thứ chà nát tâm can đàn bà, yêu thương cũng dần cạn kiệt, ngưỡng chịu đựng của đàn bà đổ vỡ. Đàn bà khi ấy như cây khô cạn kiệt, một giọt nước vội cũng khao khát. Đàn bà cũng chỉ cần một chiếc ôm, bất chấp dù là từ kẻ xa lạ. Đàn ông ngoại tình vì chiếc giường, còn đàn bà cũng chỉ vì một cái ôm. Tận cùng của bất hạnh, vẫy vùng chẳng nổi, từ bỏ không dứt, đàn bà sa vào tội lỗi…

Đàn bà muốn ngoại tình, đáng thương hay đáng trách... - Ảnh 2
Tận cùng của bất hạnh, vẫy vùng chẳng nổi, từ bỏ không dứt, đàn bà sa vào tội lỗi - Ảnh minh họa: Internet

Đàn bà muốn ngoại tình, vẫn là đáng thương hơn là đáng trách…

Người đời chưa khi nào dễ dàng với đàn bà ngoại tình. Đàn ông ngoại tình còn được mở đường trở về, chứ đàn bà đã ngoại tình rồi thì trăm lối ngàn rẽ đều là đường cùng. Tôi biết, có thế nào, đã là ngoại tình thì sai vẫn là sai. Nhưng tôi vẫn mong thế gian một lần hiểu rằng, đàn bà muốn ngoại tình, vẫn là đáng thương hơn là đáng trách. Đàn ông có thể ngoại tình vì ham muốn, vì chiếc giường của nhân tình. Còn đàn bà lại sa ngã chỉ vì mong yêu thương, cầu sẻ chia. Chẳng có người đàn bà nào trên thế gian này khi nhận đủ đầy yêu thương lại dại dột sai đường lạc lối. Nếu họ chỉ muốn ngoại tình để được sống, được tiếp tục cuộc hôn nhân đã chết mòn thì có còn đáng trách nữa không?

Nếu có trách, tôi vẫn chỉ có thể trách họ sao không một lần bản lĩnh bước ra khỏi cuộc hôn nhân đổ nát mà làm lại từ đầu. Đàn bà, vẫn chỉ có thể tựa vào danh chính ngôn thuận mà hạnh phúc. Đàn bà ngoại tình, ngàn vạn lần vẫn là dại, là thiệt.

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